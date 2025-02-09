„Shitstorm“-Lawine gegen Van der Bellen nach dessen Nato-Beitritt-Aussage

Von der Leyen will zehntausende Friedenstruppen in die Ukraine schicken + USA/Florida: 76.000 Pfund (entspricht 34.000 kg) Drogen beschlagnahmt + Tucker Carlson: Antidepressiva machen unglücklich und könnten Amokläufe an Schulen verursachen +

Von der Leyen spricht über „präzise“ Pläne: EU will zehntausende Friedenstruppen in die Ukraine schicken

Zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine plant die EU die Entsendung von Friedenstruppen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht von „präzisen Plänen“ – auch die USA sollen involviert sein.

(…) Angedacht sei demnach die Stationierung mehrerer zehntausend europäischer Soldaten in der Ukraine, unterstützt durch US-amerikanische Aufklärungs-, Kommando- und Kontrollsysteme. Präsident Donald Trump habe eine Beteiligung der USA zugesichert und diese Zusage „sehr klar und wiederholt bekräftigt“, so von der Leyen. Grundlage war ein Treffen in Washington mit Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und führenden europäischen Vertretern.

USA/Florida: 76.000 Pfund (entspricht 34.000 kg) Drogen beschlagnahmt

Die US-Küstenwache hat in Florida mehr als 76.000 Pfund illegale Drogen beschlagnahmt und damit die größte Beschlagnahmung von Drogen in einem einzigen Einsatz in ihrer Geschichte durchgeführt.

The U.S. Coast Guard offloaded more than 76,000 pounds of illegal drugs in Florida, marking the largest-ever drug seizure in a single operation in its history. pic.twitter.com/7SfQPajdAu — Fox News (@FoxNews) August 31, 2025

Tucker Carlson: Antidepressiva machen unglücklich und könnten Amokläufe an Schulen verursachen

Als Tucker im Interview mit dem führenden Psychiater Dr. Josef Witt-Doerring von den massiven Schäden durch Antidepressiva erfährt, sagt er, dass „wir die Medikamente VERBIETEN und die Menschen, die sie verkaufen, INHAFTIEREN sollten.“

Das Interview dreht sich um SSRIs und Amokläufe an Schulen, Korruption bei der FDA und warum alle, die Antidepressiva nehmen, völlig unglücklich sind. Die meisten Amerikaner wissen nicht, wie viele ihrer Mitbürger regelmäßig Antidepressiva von Big Pharma einnehmen. Es sind nicht Tausende, Zehntausende oder sogar Hunderttausende. Es sind Millionen. Trotz dieser astronomischen Zahl hat der Großteil der Bevölkerung keine Ahnung, wie diese Medikamente tatsächlich wirken. Sie sollen Angstzustände, Depressionen und andere „Erkrankungen” behandeln, von denen laut offizieller Darstellung so viele Menschen betroffen sind, aber ihre tatsächliche Wirkung ist eine ganz andere.

Antisemitischer, linker Transgender-Täter erschießt Kinder in Minneapolis

Ein Massaker erschüttert Minneapolis: Zwei Kinder tot, 17 weitere verletzt in einer katholischen Schule. Der Täter, ein “transidenter” Mann mit extremistischen Ansichten, inszenierte die Tat als politisches Statement. Die Tat offenbart die gefährliche Mischung aus linker Ideologie und Genderwahn in den USA.

Minnesota steht unter Schock, nachdem ein Massaker an der Annunciation Catholic Church and School in Minneapolis unfassbares Leid über unschuldige Kinder brachte. Zwei Jungen im Alter von acht und zehn Jahren wurden in den Kirchenbänken erschossen, 17 weitere verletzt. Die Täterbeschreibung sorgt nun für zusätzlichen Zündstoff: Der Schütze, identifiziert als Robin Westman, war ein “Transgender”-Mann, der 2020 seinen Namen Robert änderte und sich als Frau identifizierte.

USA: Transgender auffällig oft an Schul-Massakern beteiligt

Der „unberührbaren“ Trans-Identität, die in der Öffentlichkeit propagiert wird, steht ein großer #ElefantimRaum gegenüber.

In diesen amerikanischen Städten fanden Schul-Massaker statt, die von Transmenschen durchgeführt wurden. Das wird allerdings geflissentlich in den mainstream Medien vertuscht und unter den Teppich gekehrt.

Denver

Aberdeen

Nashville

Georgia

Uvalde

Colorado

Philadelphia

Minnesota

something in the water… pic.twitter.com/sjhPmNy6uY — Mike Benz (@MikeBenzCyber) August 29, 2025

Bürgermeister verharmlost Mord an Liana K. und warnt vor rechter Hetze

Der brutale Tod der 16-jährigen Liana K. am 11. August erschüttert die Menschen in Friedland und weit darüber hinaus. Das Mädchen wurde nach bisherigen Erkenntnissen von dem 31-jährigen Iraker Muhammad A. auf dem Weg zum Bahnhof belästigt, verfolgt und schließlich vor einen Zug gestoßen. Liana starb noch am Tatort. Der Täter, dessen Asylantrag bereits 2022 abgelehnt worden war, lebte im Durchgangslager Friedland, der zentralen Asylunterkunft der Gemeinde.

Gemeindebürgermeister Andreas Friedrichs (SPD) warnte nun in einem Interview mit dem NDR vor einer politischen Instrumentalisierung der Tat und benannte dabei explizit die Gefahr von „Hass und Hetze“.

„Das ist ein Unglücksfall, der hier auf den Bahngleisen stattgefunden hat – und der alle Menschen trifft. (…) Was wir nicht brauchen, ist Hass und Hetze. Das löst das Problem nicht – und die junge Frau kommt dadurch nicht wieder“, so Friedrichs.

„Shitstorm“-Lawine gegen Van der Bellen nach dessen Nato-Beitritt-Aussage

„Landesverrat“, „Nicht mehr ernst zu nehmen“ – einen lawinenartigen „Shitstorm“ gegen Van der Bellen hat dessen Aussage zu einem möglichen Nato-Beitritt hervorgerufen.

Wie berichtet, sagte der Bundespräsident, er würde nicht dazu raten, dass Österreich ausgerechnet jetzt um eine Nato-Mitgliedschaft ansuchen sollte, sondern im Moment eher abwarten. Übel stieß den unzensuriert-Lesern zudem auf, dass Van der Bellen meinte, er teile die mitunter sentimentalen Gefühle vieler Österreicher zur Frage der Neutralität bis zu einem gewissen Grad.

Hier nur eine kleine Auswahl aus den Kommentaren:

„Diese Regierung und der BP gehören abgesetzt, sind eine Gefahr für Österreich.

Die führen uns alle am Nasenring in den völligen Ruin und in einen Krieg, den keiner will. Wann endlich steht Österreich auf ????

Die ihn gewählt haben, sind verantwortlich!

Wir wollen das nicht. NATO ist nicht mit unserer Neutralität zu vereinbaren, deshalb, niemals. Außerdem müssen WIR entscheiden und nicht ER.

Landesverrat! § 252 (3) Verfassungsgefährdende Tatsachen sind solche, die Bestrebungen offenbaren, in verfassungswidriger Weise den demokratischen, bundesstaatlichen oder rechtsstaatlichen Aufbau der Republik Österreich zu beseitigen, deren dauernde Neutralität aufzuheben oder ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht abzuschaffen oder einzuschränken oder wiederholt gegen ein solches Recht zu verstoßen.“

„Betriebsblinder“ Lauterbach: beschwört wiederum fake-Epidemie Katastrophe

