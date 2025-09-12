Putin sieht UdSSR-ähnliche Zerfallserscheinungen inzwischen bei anderen Ländern – Teil 3

4.12.2025: Wladimir Putin gab zwei indischen TV-Anstalten in Moskau ein Interview | Quelle: Kreml Pressebüro

Im letzten Teil des Interviews spricht Putin auch über die Gründe, warum ihm westliche Medien Pläne zur Wiedererrichtung der UdSSR unterstellen, obwohl ein solches Ziel aus Sicht Russlands keine Sinnhaftigkeit ergebe.

Wladimir Putin über das Problem westlicher Monopolmedien

und ihre Gründe über ihn Falschnachrichten zu verbreiten!

Anjana Kashyap: Es gab ein Interview von Ihnen: Ich meine, es wäre eine Studentin gewesen, die Sie nach der schwierigsten Erfahrung in Ihrem Leben fragte: Sie antworteten damals, dass es der Zusammenbruch der UdSSR gewesen wäre. Wie wirkte sich das auf Sie und das [heutige] Russland aus?

Wladimir Putin: Zum einen: Es hat mich insofern beeinflusst, als wir jeden unserer Schritte immer sehr sorgfältig abwägen und die Konsequenzen zu verstehen haben. Zum anderen: Das bedeutete nicht nur für die vormalige Sowjetunion, sondern auch für Russland grosse Konsequenzen. Meine Schlussfolgerungen daraus sind, dass …:

… sich die Sowjetunion in einem solchen Zustand befand, dass sowohl Spitzenpolitiker als auch einfache Bürger der UdSSR generell davon ausgingen, dass man groß und mächtig wäre und dem Land einfach nichts mehr zustossen könne!

… in diesem Zustand vermeintlich grosser Macht das Land begann, einen Fehler nach dem anderen zu machen!

… man dachte, alle Fehler wegstecken und überstehen zu können, weil man so grossartig wäre!

… die Zahl der Fehler einen Schneeballeffekt, der immer schwieriger zu bewältigen war, auslöste!

Ich habe das auch in etlichen anderen Ländern auf der ganzen Welt beobachten können. Deshalb achte ich sehr genau darauf…

Anjana Kashyap: … könnten Sie uns diese Länder nennen?

Wladimir Putin: Nein!

[Anmerkung der Redaktion: Der russische Präsident als grosser Diplomat möchte nicht sagen, dass ein vergleichbarer Prozess des Niedergangs, befördert durch Selbstüberschätzung und Realitätsverluste, inzwischen atlantische Kernstaaten erfasst hätte.]

Anjana Kashyap: Lassen Sie uns zur UdSSR zurückkommen: Sie haben davon gesprochen, wie ein Fehler auf den nächsten folgte und Menschen sich selbst überschätzten und an ihre Unverwundbarkeit glaubten. Sie haben solche Prozesse und Ereignisse unter Jelzin miterlebt. Wer hat Ihrer Meinung nach dafür die Verantwortung bzw. Hauptschuld am Zusammenbruch der UdSSR getragen?

Wladimir Putin: Ich möchte jetzt nicht nach Schuldigen suchen und in Folge jene einzeln qualifizieren. Im Allgemeinen gab es ein System, das sich als nicht tragfähig erwiesen hat. Das gilt es schlicht zuzugeben und nicht nach bestimmten Schuldigen zu suchen, doch vielmehr darüber nachdenken, wie man ein System schaffen könnte, das sich nicht nur selbst erhalten, sondern auch noch weiterentwickeln könne. Nachdem ein solches System geschaffen wäre, …

… sollte man herausfinden, wie es autark, unabhängig und effektiv gemacht werden könnte!

Geeta Mohan: Denken Sie an eine Erneuerung oder Wiedererrichtung?

Wladimir Putin: Von was: Von der Sowjetunion?

Geeta Mohan: Ja, von der Sowjetunion!

Wladimir Putin: Nein, das wäre natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wir können uns solche Ziele nicht stecken – sie machten keinen Sinn. Es würde die Frage nach der Zweckmäßigkeit aufwerfen: Doch, unter gegenwärtigen Umständen wäre es nicht zweckdienlich, weil es beides, …

… die nationale und religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung der Russischen Föderation stark verändern würde!

Das würde keinen Sinn machen!

Geeta Mohan: Das sollten Sie einigen Medien im Westen mitteilen, die andauernd verbreiten, wonach Sie die alte Sowjetunion tatsächlich zurückbringen wollten. Das schreiben diese ständig!

Wladimir Putin: Das werde ich denen nicht mitteilen. Wissen Sie warum nicht? Weil jene Medien nicht das hören wollen, was ich zu sagen hätte: Sie wollen nur sich selbst hören sowie …

… meine Aussagen nach ihrem Gutdünken kommentieren!

Anjana Kashyap: Ja, das verbreiten diese, wie Gita eben sagte, tatsächlich, gepaart mit vielen ihrer Erklärungen, wonach Sie ein „Imperium errichten” wollten!

Wladimir Putin: Ja, sie tun das, um ihre eigenen Bevölkerungen zu verängstigen, indem sie ihre mediale Monopolstellung in der Welt missbrauchen. Das nennt man Manipulation der öffentlichen Meinung:

Ziel ist, die Rechtfertigung der aggressiven Politik gegenüber Russland!

Ich sehe kein anderes Ziel!

Anjana Kashyap: Nachdem Sie sich [von diesen Vorurteilen] distanzierten, wie würden Sie dann, die Ideologie und das Leben von Wladimir Putin umreissen?

Wladimir Putin: Nun, ich denke: Es ist zu früh für mich, das zusammenzufassen: Wir haben noch mehr daran zu arbeiten!

Geeta Mohan: … Sie werden nach Indien reisen. Der indische Premierminister hat eine wichtige Rolle zur Stärkung der Beziehungen zwischen Russland und Indien gespielt. Welcher indische Premierminister war während Ihren Amtszeiten als Staatschef Ihrer Meinung nach zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Russland und Indien für Russland besonders wichtig?

Wladimir Putin: Ich sagte bereits, ich fände es nicht passend Staatschefs aus anderen Ländern zu charakterisieren. Wir arbeiten derzeit mit Herrn Modi, dem indischen Premierminister zusammen und unterhalten zu ihm ein sehr vertrauensvolles und freundschaftliches Verhältnis. Er ist eine sehr verlässliche Persönlichkeit. In diesem Sinne sage ich aufrichtig, dass Indien Glück hatte, weil er für Indien lebt. Ich stehe in Kommunikation mit ihm. Ich hoffe, er ist mir nicht böse, wenn ich sage, was ich sehe und denke: Ich verkehre gerne mit jemandem, wie ihm, der sehr authentisch ist.

Er ist echt und aufrichtig an der Stärkung der russisch-indischen Beziehungen in verschiedenen Bereichen interessiert: Die wichtigsten davon betreffen die Wirtschaft, den Verteidigungssektor, humanitäre Zusammenarbeit sowie Entwicklungen mit Hochtechnologien. Treffen mit ihm, sind für mich überaus interessant: Er kam zu Besuch: Wir verbrachten einen Abend zusammen in meinem Haus, tranken Tee und sprachen über verschiedene Themen. Wir führten auch interessante Gespräche privater Natur.

Deshalb freue ich mich auf dieses Treffen. Ich bin zuversichtlich, dass es interessant und auch nützlich sein wird!

Anjana Kashyap: Ich glaube, er bewundert Sie ebenfalls!

Künftig wird Künstliche Intelligenz zu einer bedeutenden Komponente: Ist das gut oder schlecht? Wie denkt Russland über einen Krieg mit Hilfe KI-gestützter Waffen?

Wladimir Putin: Wie jeder andere Fortschritt kann KI sowohl gut als auch schlecht ausfallen. Es ist klar, dass es sich um eine umfassende Technologie handelt, die das Leben der Menschen verändern und in naher Zukunft erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Menschheit haben wird. Diejenigen, welche diese Technologien als Erste beherrschen und am effektivsten einsetzen, werden immense Vorteile in Bereichen erzielen, wie in der Wirtschaft, mit Sozialem oder zur Verteidigung sowie in Bildung, Wissenschaft und Medizin. Das liegt daran, dass die Anwendung Künstlicher Intelligenz in jedem dieser Bereiche die Wirkung und Effektivität von Arbeiten um ein Vielfaches steigern wird können.

Doch, es gibt auch Schwierigkeiten, welche Fachleuten wohlbekannt sind: Sie beruhen auf der Verarbeitung großer Datenmenge, sprich Big Data. Dazu gehören im ersten Schritt auch personenbezogene Daten. Natürlich haben wir die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und Menschenrechte im weitesten Sinne gewahrt zu wissen. Aber es gibt noch etwas anderes, das sehr wichtig ist: Diejenigen, welche über diese Datenbanken verfügen, können …

… über Fähigkeiten und Möglichkeiten sich entwickelnder KI-Technologien tatsächlich auch eine Weltanschauung prägen!

Geeta Mohan: Wir sprachen über die Zukunft und zuvor schon über Medizin. Sie und der Vorsitzende Xi hatten bei ihrer letzten Zusammenkunft in China über Langlebigkeit und die Errungenschaften in Bereichen, wie bei genetischem Engineering und Medizin gesprochen. Glauben Sie, dass Unsterblichkeit erreichbar ist?

Wladimir Putin: Vieles ist möglich, doch nur der Herr ist ewig!

Es ist sicherlich möglich, die Lebenserwartung um 100% zu steigern: Vor 77 Jahren lag die durchschnittliche Lebenserwartung in Indien bei 31 Jahren, heute liegt sie knapp unter 70 – das ist ein Verdienst der Medizin. Die Kindersterblichkeit in Indien ist um mehr als das Vierfache zurückgegangen: Zu diesem Ergebnis kann man nur gratulieren!

All dies ist das Ergebnis der Arbeit in der Medizin. Durch Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin zur Herstellung von Medikamenten oder auch in der Gentechnik und dergleichen, wird es natürlich enorme Effekte geben…

Anjana Kashyap: Ich möchte nicht Ihr Alter erwähnen, aber in letzter Zeit gab es weltweit viele Proteste der Generation Z: Heutzutage werden viele Führungskräfte immer jünger – wie kommt es dazu und wie kommunizieren Sie mit Menschen der jüngeren Generation in Russland?

Wladimir Putin: Das ist nichts Neues: Schließlich spiegelt unsere Literatur und auch Kunst schon immer diesen Gegensatz wieder: Zwischen jungen Menschen und der älteren Generation – zwischen Vätern und Kindern – das ist nichts Neues! Nur die Technologie ist neu: Messenger Services, wie beispielsweise von Telegram, werden genutzt, um das Umfeld der Jugend zu beeinflussen.

Das Umfeld der Jugend blieb in etwa das gleiche: Junge Menschen sind stets mobiler und radikaler. Junge Menschen glauben meist, dass sie mit einer Art Ungerechtigkeit konfrontiert wären, die niemand vor ihnen bemerkt zu haben schien. Nur sie hätten das entdeckt und würden allen die Augen öffnen:

Darüber hinaus glauben sie, dass diese Ungerechtigkeiten leicht zu bewältigen bzw. lösen wären!

Nachdem ein Mensch älter geworden ist und selbst Probleme zu lösen begann, erkennt er, dass es möglich sei, diese zu lösen, aber dass es nicht ganz so einfach ging, wie es anfänglich noch erschienen war.

Deshalb muss man mit Menschen zusammenarbeiten. Man kann nicht sagen, dass noch junge Menschen nichts verstünden ohne auf sie zuzugehen. Das wäre nicht der richtige Ansatz. Man sollte mit jungen Menschen in ständigem Kontakt stehen und ihre Werkzeuge, Plattformen und modernen Kommunikations- und Feedback-Möglichkeiten in den sozialen Medien mitnutzen: Ich verstehe dies auch als Teil Ihrer Arbeit und wünsche Ihnen viel Erfolg dazu!

Geeta Mohan: Herr Präsident, wir könnten noch eine Stunde weiterreden, doch kommen zum Ende unseres Gesprächs.

Sie haben gerade die Religion und die orthodoxe Kirche, die ein wichtiger Aspekt ist, erwähnt. Ich habe Moskau schon mehrmals besucht. Jedes Mal, wenn ich komme, sind die Lichter zur Weihnachtszeit überwältigend und es ist erstaunlich zu sehen, wie schön Moskau ist!

Anjana Kashyap: Dies ist mein erster Besuch!

Geeta Mohan: Meine Kollegin war überrascht, dass es hier schöner als in anderen europäischen Städten ist.

Doch, auch Religion spielt [in Russland] eine wichtige Rolle. Wie sehen Sie Spiritualität im Hinblick auf moralische Prinzipien, auf Führung, die russische Gesellschaft und für sich persönlich?

Wladimir Putin: Sie bildet die Grundlage. Wir wenden uns in letzter Zeit, wie man sagt, verstärkt unseren traditionellen Werten zu!

Das soll nicht heissen, dass wir nur still abwarten sollten und uns nicht auf der Grundlage besagter traditionellen Werte weiterzuentwickeln hätten. Es bildet einfach unser Fundament, auf dem wir uns sicher fühlen und fest stehen. Wir müssen jedoch nach vorne schauen und uns mit allen modernen Mitteln weiterentwickeln. Nur wenn wir unsere Grundwerte mit einer Vision für die Zukunft verbinden, können wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, effektiv erreichen. Unsere Ziele sind klar als nationale Entwicklungsziele definiert.

Ich würde mich sehr freuen, wenn unsere nationalen Entwicklungsziele und die Entwicklungsziele Indiens, die von der indischen Regierung unter Premierminister Modi festgelegt wurden, aufeinander abgestimmt würden, damit wir durch Zusammenarbeit maximale Ergebnisse erzielen.

Anjana Kashyap: Wir sind bereit, Sie mit offenem Herzen in Indien zu empfangen, und wir werden die Ergebnisse Ihrer Gespräche erwarten!

Ich weiß nicht, wie viele indische Lieder Ihnen bekannt sind. Es gibt ein altes Lied, das in Russland sehr beliebt war, [über die rote russische Mütze] und das russische Herz. Ich glaube, viele Russen kannten dieses Lied.

Was sagen Sie zu Indien, zur indischen Kultur und zur indischen Gesellschaft? Was möchten Sie all den Indern sagen, die Sie sehr lieben und die gerne wissen möchten, was Präsident Putin ihnen zu sagen hätte?

Wladimir Putin: Sie haben gerade über die indische Kultur und die russische Kultur gesprochen. Wissen Sie, ich habe den Eindruck, dass viele Bürger der Russischen Föderation die indische Kultur als eine Art Märchen betrachten – ein schönes, farbenfrohes und vielfältiges Märchen. Seit der Sowjetzeit haben wir eine große Liebe für indische Filme und indische Musik entwickelt. Ich würde sogar sagen, dass es in bestimmten Teilen unserer Gesellschaft einen gewissen Kult um die indische Kultur sogar gibt. Das gefällt mir sehr, denn es ist etwas, das von Herz zu Herz geht:

Wir werden alles tun, damit dieses Interesse nicht nachlässt und ich möchte, dass Indien es weiß!

Anjana Kashyap: Herr Präsident Putin, vielen Dank für dieses offene Interview, das wir mit Ihnen geführt haben. Das Beste daran meiner Meinung nach war, dass wir über alles sprechen konnten. Aber diese Verbindung zwischen Indien und Russland ist eine Freundschaft, die immer gepflegt werden sollte. Es gibt Freundschaften, die nicht ewig halten und es gibt Freundschaften, die für immer gelten!

Wir sind Ihnen sehr dankbar, Herr Präsident!

Geeta Mohan: Wladimir Putin war bei Ihnen zu Gast!

Dies war ein Interview von Aaj Tak und India Today. Wir sprachen darüber, was Russland ausmacht. Russland wird nicht isoliert werden und seine Interessen verteidigen:

Russland wird Teil der fortschrittlichen Welt sein, doch nicht ein Teil von Gruppierungen, wie beispielsweise G8!

Indien und die ganze Welt blicken auf Sie – vielen Dank, Herr Präsident!

Wladimir Putin: Ich danke Ihnen!

Ende der Serie!

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Teil 1 des Interviews mit Waldimir Putin durch indische TV-Anstalten erschien: HIER

Teil 2 des Interviews mit Waldimir Putin durch indische TV-Anstalten erschien: HIER

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung