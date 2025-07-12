Waldimir Putin gab zwei indischen TV-Sendern ein Interview – Teil 1

04.12.2025 – Der russische Präsident Wladimir Putin im Gespräch mit Redakteurinnen zweier indischer TV-Anstalten | Quelle: Kreml Pressebüro

Vor der Abreise zu seinem Staatsbesuch in Indien beantwortete Wladimir Putin im Kreml Fragen der indischen Fernsehsender Aaj Tak und India Today.

Putin: „Indien ist eine Großmacht

und keine englische Kolonie!“

Passagen aus dem Interview von Präsident Putin für

zwei TV-Anstalten Indiens im Transkript auf Deutsch – Teil 1

Anjana Kashyap – Aaj Tak: Liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen! Wir gehören zu den TV-Stationen Aaj Tak und India Today. Ich bin Anjana Kashyap und wir werden Zeugen eines historischen Moments:

Man sagt, wenn alte Freunde sich treffen, teilen sie viele gemeinsame Erinnerungen, und es herrscht ein Gefühl der Verbundenheit. Andere hingegen, die nicht dazu gehören, könnten sich unter Umständen fehl am Platz fühlen. Warum spreche ich das an? Der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, wird sich in Neu-Delhi mit Premierminister Narendra Modi treffen und die Aufmerksamkeit der Welt auf dieses Ereignis richten lassen:

Wladimir Putin ist zweifellos einer der einflussreichsten Politiker der Welt!

Seine Entscheidungen haben nicht nur erhebliche Auswirkungen auf Russland, sondern auch auf Länder der ganzen Welt. Er besitzt eine unergründliche und fesselnde Persönlichkeit auf der Weltbühne – nichts ist faszinierender als das!

Geeta Mohan – India Today: Sehr richtig, Anjana! Mein Name ist Geeta Mohan und auch ich begrüße Sie!

Wir haben einen Mann zu Gast, der als einer der am längsten amtierenden Staatschefs bekannt wurde. Er hat den Zerfall von Ländern miterlebt sowie den Wandel der globalen Politik von Jelzin zu Trump, von Atal Bihari Vajpayee [zweifacher indischer Ministerpräsident zwischen 1996 und 2004] zu Manmohan Singh [der am längsten dienende indische Ministerpräsident von 2004 bis 2014] bis zu Narendra Modi. Er hat mit eigenen Augen gesehen, wie sich die Welt veränderte. Er hat Russland durch turbulente Jahre geführt und es geschafft, die Macht des Landes, mit der gerechnet werden muss, zu stärken. Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie heute bei uns sind!

Wir sind von Aaj Tak und India Today und bei uns weilt der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind! Wie geht es Ihnen?

Wladimir Putin: Ich hoffe, dass Sie sich auch in Russland wohlfühlen und Ihnen Moskau sowie auch der Kreml gefallen, wo wir gerade versammelt sind!

Wie Sie sehen können, entwickelt sich alles nach Plan. Im Allgemeinen sind wir mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage zufrieden. Vor allem freut es mich sehr, dass ich, wie Sie eben schon sagten, meinen Freund, Premierminister Modi, treffen werde. Wir haben schon lange vereinbart, uns in Indien zu treffen und haben viel zu besprechen, da unsere Zusammenarbeit mit Indien sehr umfassend und die Geschichte unserer Beziehungen in der Tat einzigartig ist.

Ich möchte auch anmerken, dass Indien seit seiner Unabhängigkeit – in nur 77 Jahren, was in der Geschichte eine sehr kurze Zeitspanne darstellt – einen sehr langen Weg zurückgelegt hat, worauf ich noch später näher eingehen möchte. Im Zuge der vielen Ereignisse unseres Lebens nehmen wir Veränderungen, die sich direkt vor unseren Augen abspielen, oft nicht gleich umgehend wahr. Wenn wir jedoch zurückblicken auf das, was in Indien geschehen ist, kommt das einem Wunder gleich. Nur wenigen ist bewusst, dass …

… sich die Lebenserwartung in Indien über jenen Zeitraum mehr als verdoppelt hat!

Geeta Mohan: Wir werden darauf zurückkommen!

Wladimir Putin: Ganz sicher! Auf jeden Fall entwickeln sich unsere Beziehungen zu Indien in mannigfaltige Richtungen. Ich freue mich sehr die Gelegenheit wahrzunehmen, um mich mit Premierminister Modi, zu dem wir nicht nur geschäftliche, sondern auch persönliche und freundschaftliche Beziehungen pflegen, zu treffen.

Anjana Kashyap: Wenn Sie nichts dagegen haben, komme ich zur nächsten Frage: Sie haben gerade über die russisch-indischen Beziehungen gesprochen, die auf eine mehr als siebzigjährige Geschichte zurückgehen. Diese Freundschaft, wie man auf Russisch sagt, besteht seit mehr als 70 Jahren und meine Frage lautet: Wie schätzen Sie die Stärke dieser Freundschaft heute ein und was wollten Sie zu und über Premierminister Narendra Modi dazu sagen?

Wladimir Putin: Über den Premierminister?

Anjana Kashyap: Ja und auch zu ihm?

Wladimir Putin: Wissen Sie, die Welt verändert sich rasant, das Tempo der Veränderungen beschleunigt sich – das kann jeder sehen. Die Konfiguration unserer Welt verändert sich. Neue Machtzentren entstehen und Machtgefüge auf der Welt verschieben sich:

In diesem Zusammenhang gewinnt die Stabilität zwischen den großen Ländern entscheidende Bedeutung!

Das bildet die Grundlage für Fortschritt, sowohl auf bilateraler als auch auf globaler Ebene. Vor diesem Hintergrund ist unsere Zusammenarbeit mit Premierminister Modi überaus wichtig, sogar über den Rahmen der bilateralen Beziehungen hinaus. Wenn es um unsere Länder geht, ist Stabilität in bestimmten Bereichen der Zusammenarbeit, um unsere Ziele erreichen zu können, von entscheidender Bedeutung. Premierminister Modi hat ehrgeizige Ziele für sein Land – sowohl für sich selbst wie auch für die Regierung und die Nation [Indiens] – ausgegeben!

„Lass es in Indien machen“ wurde beispielsweise zu seiner bekannten These und hat auch eine praktische Dimension in Bezug auf unsere bilateralen Beziehungen. Wenn wir uns treffen, sagt er stets: „Lassen Sie uns dies und das machen und lassen Sie uns auch diesen Bereich betrachten!“ Ich bin bereit, dem nachzugehen. So kommen wir zu sehr vielen praktischen Themen der Zusammenarbeit!

[…]

Anjana Kashyap: Es ist eine sehr wichtige Frage und betrifft die Verteidigung: Indien ist nach wie vor einer der größten Abnehmer von Rüstungsgütern und Militärprodukten [aus Russland mit etwa 38 Prozent der russischen Waffenexporte]. Meine Frage lautet: Wie gedenken Sie angesichts der von den Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen und Zölle diese zu umgehen? Werden Sie besagte Zusammenarbeit ausschlagen oder vielmehr vorantreiben lassen?

Wladimir Putin: Meiner Meinung nach haben nicht nur Indien, sondern auch die ganze Welt erkannt, dass Indien nicht so behandelt werden kann, wie noch vor 77 Jahren:

Indien ist eine Großmacht und keine englische Kolonie – das gilt es zu berücksichtigen!

Dazu kommt: Herr Modi als indischer Regierungschef ist nicht der Typ Mensch, der sich unter Druck setzen lässt. Das indische Volk kann stolz auf seinen Führer sein. Diese Dinge sind ganz offensichtlich. Modi vertritt eine feste, klare Position, die nicht konfrontativ ist. Wir haben nicht die Absicht, mit irgendjemandem in Konflikt zu geraten, sondern wir arbeiten einfach daran, unsere legitimen Interessen zu wahren, was für Indien gleichermaßen zutrifft. [Anmerkung der Redaktion: Nur sehr schwer zu verstehen für Politiker der meisten EU-Staaten, die gewohnt sind, in erster Linie externe Interessen, wie beispielsweise atlantische, zu vertreten!]

Welche Hindernisse bestehen? Es geht um Verrechnungen [im Handel], doch wir wickeln bereits mehr als 90 Prozent aller Transaktionen in nationalen Währungen ab. Hier gibt es noch gewisse Probleme aufgrund mannigfaltiger Zwischenhändler, wofür es jedoch Lösungen gibt: Wir können zum Austausch elektronischer Finanzdaten auf bestehende Systeme von sowohl der Bank von Russland als auch unserer indischen Partner ausweichen.

Diese Arbeit läuft bereits und wird weiter ausgebaut. Diejenigen, welche versuchen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit von Drittländern zu begrenzen, werden letztendlich selbst mit Problemen und Verlusten konfrontiert. Ich glaube, sobald dieses Verständnis und Bewusstsein alle ergriffen haben werden, wird diese Praxis externen Drucks verschwinden.

[…]

Geeta Mohan: Herr Präsident, ich möchte auf das Thema Öl zu sprechen kommen: Sie haben von strategischer Autonomie gesprochen. Indien hat versucht, eine solche Autonomie zu realisieren, wobei strategische Autonomie den Schutz indischer Interessen umfasst. Doch stimmt es, dass Indien seine Importe russischen Öls zurückgefahren hat, nachdem es unter Druck aus dem Westen geriet?

Wladimir Putin: Wir haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen leichten Rückgang des gesamten Handelsumsatzes zu verzeichnen gehabt. Doch, dies entspricht nur einer Schwankung:

Insgesamt liegt unser Handelsumsatz in etwa auf dem gleichen Niveau [wie im Vorjahr]!

Ich kann Ihnen keine genauen Angaben für jedes Monat machen, aber der Handel mit Erdölprodukten, Öl und die Produktion von Erdölprodukten für Verbraucher von russischem Öl in Indien liegt absolut im Takt. Ich kenne die Stimmung meiner russischen Kollegen und Unternehmen: Sie halten ihre indischen Kollegen für sehr zuverlässige und verlässliche Partner!

[Anmerkung d. Red.: Der russische Präsident möchte natürlich nicht ausbreiten, wie die völkerrechtswidrigen Sanktionen bzw. Bestandteile besagten hybriden Krieges des Westens in jedem Einzelfall zu umgehen sind! Die Briten phantasieren beispielsweise von sogenannten „Schattenflotten“, wie sie es in ihren Wahnvorstellungen nennen und meinen allen Ernstes, dass jedes Schiff der Welt zur „Schattenflotte“ werde, falls es nicht von Großbritannien aus versichert würde. Die Leser der westlichen Kartellmedien werden tagtäglich mit solchem Übergriffen konfrontiert, doch entsprechend für eine atlantischen Traum- & Vasallenwelt zurechtkonditioniert und zu Realitätsverlusten führen kann. Es wird von Außenstehenden ohne Kenntnis der Gesamtzusammenhänge oft fälschlicherweise als „Wahnsinn“ diagnostiziert, wie z.B. die gezeigten „Glücksgefühle“ durch Vertreter der deutschen Bundesregierung nach Sprengung der Nord Stream Pipelines durch ihre immerwährenden „Verbündeten“.]

Geeta Mohan: Ein weiterer wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit zwischen Indien und Russland bezieht sich auf den Nuklearbereich. Russland ist einer der größten Akteure auf diesem Feld. [Der Nuklearbereich ist für Russland ein sensibles Thema.] Gibt es Neuigkeiten aus diesem Bereich?

Wladimir Putin: Ja, die gibt es: Wie könnte es auch anders sein? Wir sind in der Tat einer der größten Akteure, wie Sie schon sagten. Wir nehmen unsere Rolle als Produzent der weltweit modernsten und zuverlässigsten Technik für Kernkraftwerke überaus ernst.

Das russische Unternehmen Rosatom [Rosatom State Atomic Energy Corporation] produziert und baut mehr Kernreaktoren für Kernkraftwerke im Ausland als jedes andere Unternehmen der Welt: 22 Kernkraftwerke! Unser bekanntes Projekt [in Indien], ist das Kernkraftwerk in Kudankulam [Anmerkung der Redaktion: Inzwischen sechs Blöcke, davon vier im Bau mit einer elektrischen Nettoleistung von je 917 MW], ist in dieser Hinsicht eines der führenden KWKe. Es handelt sich um ein sehr großes Kraftwerk, welches effizient arbeitet und eine äußerst positive Referenz darstellt.

Doch es gibt auch Neuigkeiten, nach der Sie gefragt haben: Die Neuigkeit ist, dass …

… Russland wahrscheinlich das einzige Land der Welt ist, das Kernkraftwerke kleiner Kapazität produzieren kann!

[Anmerkung d. Red.: Die UdSSR war das erste Land der Welt, welches Kernenergie für zivile Nutzung umsetzte und auch in Schiffen, inklusive U-Booten einbauen konnte. Das bereitete dem Westen lange Zeit größte technische Probleme. Besagter technischer Rückstand zieht sich bis heute hin und erstreckt sich inzwischen auf verschieden Bereiche, wie z.B. nuklear betriebene Raketen etc.]

Diese Kraftwerke sind in Russland bereits in Betrieb und man kann sie sowohl am Land wie auch auf Wasser betreiben. Das bietet sehr gute Optionen für entlegene Regionen, wo keine großen Kraftwerke benötigt werden und die Stromversorgung von nur weit her zu erfolgen hätte. In solchen Fälle können Klein-Kernkraft-Werke in abgelegenen Regionen oder nur schwer zugänglichen Gebieten errichtet werden.

Geeta Mohan: Das ist eine sehr umfangreiche Zusammenarbeit. Sie erwähnten den Slogan es in „Indien zu machen“ und „mit Russland zu tun“. Wie könnte Präsident Trump auf all das reagieren?

Wladimir Putin: Wissen Sie, weder ich noch Premierminister Modi haben, trotz allen Druck, der auf uns lastet – ich möchte das betonen und Sie das vernehmen – jemals unsere Arbeit gegen irgendjemanden anderen richten lassen:

Präsident Trump hat seine eigenen politischen Ziele und wir verfolgen unsere!

Das ist nicht gegen irgendjemanden gerichtet, sondern dient nur uns in Wahrung unserer Interessen: Die indischen und die russischen Interessen! Wir schaden niemandem bei unserer Arbeit und ich glaube, dass andere Staats- und Regierungschefs dies zu schätzen wissen! [Anmerkung der Redaktion: Putin bezieht sich dabei auf China, welches komplexere Beziehungen zu Indien unterhält.]

Anjana Kashyap: Herr Präsident, was Herrn Donald Trump betrifft, habe ich eine zweite Frage: Er hat kürzlich gesagt, dass jemand, der Öl aus Russland kaufe – er bezog sich dabei auf Indien – den Krieg zwischen Russland und Ukraine finanziere. Wie würden Sie Herrn Donald Trump, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, beschreiben?

Wladimir Putin: Wissen Sie, ich gebe niemals Charakterisierungen meiner Kollegen ab, selbst nicht von denen, mit denen ich zuvor zusammengearbeitete und erst recht nicht von denen, die gegenwärtig Staatschefs einzelner Staaten sind. Diese Bewertungen sollten [nur] von Bürgern kommen, die im Zuge von Wahlen für ihren bestimmten Staatschef abgestimmt hatten!

Was Indiens Käufe bzw. Energieimporte aus Russland angehen, möchte ich darauf verweisen, wie ich schon öffentlich erklärt habe: Die Vereinigten Staaten kaufen nach wie vor Kernbrennstoffe für ihre Kernkraftwerke von uns. Auch dies ist eine Art Brennstoff, nämlich Uran, für Kernkraftwerke, welche in den Vereinigten Staaten betrieben werden. Nachdem sich jedoch die Vereinigten Staaten das Recht herausnehmen, …

… Brennstoffe von uns einzukaufen, warum sollte dann Indien dieses Recht verwehrt werden?

Diese Frage erfordert eine sorgfältige Prüfung, doch wir sind bereit dieses Thema mit Präsident Trump anzusprechen!

[…]

[Anmerkung d. Redaktion: Ein hübsches aktuelles Beispiel, wie gemäß dem Sprichwort „Wie der Herr, so das Gescherr!“ vom US-Präsidenten abwärts das „Kolonial-Gen der Briten“ die Führer-Gesellschaften des Westens immer weiter erfasst! Wer mehr dazu erfahren möchte, brauchte sich nur die neue „National Security Strategy“ der Vereinigten Staaten vom November 2025 zu Gemüte führen!]

