Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter!

Dieses arabische Sprichwort kennzeichnet die derzeitige Haltung und Bedeutung der Europäischen Union! Die EU hat sich mit all ihrer blöden Politik, hauptsächlich jedoch aktuell mit ihrem Kriegsgeschrei gegen Russland völlig ins Abseits und in die Bedeutungslosigkeit manövriert!

Wieso will sich die bankrotte EU die völlig korrupte und bankrotte

Ukraine einverleiben und dabei einen Krieg mit Russland riskieren?

Von FRANZ FERDINDAND | Der Krieg mit Russland wurde von den USA und der EU seit Langem geplant. Der Grund ist einfach: Man wollte Russland zerschlagen, damit man die Teile leicht beherrschen könne, oder zumindest einen Regime-Change in Russland herbeiführen, mit einem Yelzin-ähnlichen Typen an der Spitze Russlands, den man beliebig manipulieren könnte.

Die Brechstange dafür war die Ukraine. Man muss verstehen, dass nur die Ukraine einen Krieg gegen Russland führen konnte, ohne dass es zum Einsatz von Atomwaffen kommt.

Die NATO-Armeen wurden abgerüstet, da man sich diese sowieso nicht mehr leisten konnte und die europäische Jugend kriegsunwillig und vor allem auch von ihrem Mindsetting her völlig kriegsuntauglich ist. Man stelle sich bloß links-grün versiffte bunte Bataillone mit der Regenbogenfahne vor, deren SoldatInnen aus dutzenden verschiedenen Geschlechtern bestehen. Im normalen Kriegsalltag würden derartige Akteure kaum einen Tag durchhalten. Die Gefahr für den Gegner bestünde höchstens darin, dass sich diese vor Lachen einen Zwerchfellbruch zuziehen könnten! Da sind die ukrainischen Burschen und Männer, die noch nicht LGBTQ-verseucht sind, aus einem anderen Holz geschnitzt. Nur mit solchen Kämpfern kann man es wagen gegen die russische Armee anzutreten!

Dieser ganze Plan war aus der Sicht vieler Akteure des politischen Mainstreams alternativlos:

Der gesamte Wertewesten ist hoch verschuldet und seine Finanzgebarung ist enden wollend. Die Verschuldung der USA beträgt aktuell 125 Prozent vom BIP und die der EU im Schnitt 88 Prozent. Gleichzeitig arbeiten die BRICS-Länder an einem neuen Weltfinanzsystem, in dem Euro und Dollar keine große Rolle mehr spielen sollen. Der USA und der EU wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein ihre Ausgaben über zusätzliche Schulden finanzieren zu können. Es bleibt nur noch die Geldpresse über, was aber über kurz oder lang in die Hyperinflation und zum Währungszusammenbruch führt und damit zum Ende der derzeit führenden Kaste.

Rettung aus diesem Dilemma kann nur ein Umsturz in Russland sein mit dem Ziel, den gewaltigen Reichtum dieses Landes unter westliche Kontrolle zu bringen, um so die westlichen Schulden mit russischen Reichtümern zu decken.

Der Krieg gegen Russland soll künftig mit dessen eigenen, vom Westen beschlagnahmten Geld erfolgen!

Nachdem Donald Trump mit dem Restverstandes eines Geschäftsmannes erkannt hatte, dass die Weiterführung des Ukrainekrieges für die USA sinnlos und unfinanzierbar ist, überlässt er diesen Krieg, der eigentlich von den USA begonnen wurde, den Europäern. Diese haben natürlich auch kein Geld über, um diesen Krieg zu finanzieren. Für das Jahr 2026 plant die EU die Ukraine mit 100 Milliarden Euro zu unterstützen, Geld das die EU nicht hat und nur durch den Raub russischen Vermögens aufstellen kann!

Man muss sich diesen Vorgang wirklich auf der Zunge zergehen lassen:

Während die westliche Propaganda immer noch behauptet, dass Russland völlig am Ende ist und bald zusammenbrechen wird, will der tatsächlich bankrotte Wertewesten Russland mit seinen eigenen Überschüssen, von denen westliche Staaten nur träumen können, besiegen! Auf so eine Idee können nur bankrotte Hasardeure kommen!

Tatsächlich ist Russland mit seinen unerschöpflichen Ressourcen weit davon entfernt, zusammenzubrechen. Die Verschuldung des russischen Staates beträgt bloß 15 Prozent seines BIP!

Auch wenn es der Ukraine gelingt, hier und da eine russische Raffinerie zeitweise außer Dienst zu stellen, kann Russland diesen Krieg immer noch so quasi aus seinem Cash Flow finanzieren. Falls dieser nicht mehr ausreichen sollte, ist Russland mit all seinen Reichtümer endlos kreditwürdig im Gegensatz zum Wertewesten. Russland kann, im Gegensatz zum Westen, diesen Krieg noch viele Jahre durchhalten!

Man kann das Vorgehen der EU nur mehr als Verzweiflungstat eines perspektivlosen Verrückten betrachten, der nach dem Motto „hinter mir die Sintflut“ handelt. Denn was hätte die Beschlagnahme russischen Vermögens zur Folge?

Die erste Konsequenz wäre, dass Russland westliches Vermögen in Russland selbst beschlagnahmen könnte. Die betroffenen westlichen Besitzer können sich dann bei ihren Regierungen bedanken!

Zum Zweiten würde Russland beim Internationalen Gerichtshof die EU erfolgreich klagen und so ein Recht auf die weltweite Beschlagnahme belgischer Vermögen erreichen (Belgien ist Sitz von Euro Clear und müsste die Beschlagnahme russischen Vermögens verantworten. Deshalb ist Belgien auch massiv gegen diese Vorgangsweise).

Während also Russland seine Überschüsse bona fide im Westen platziert hatte, auch im Sinne einer gutnachbarlichen Zusammenarbeit, rührt die EU die Kriegstrommel und unterstellt Russland Europa anzugreifen wollen. Das ist wirklich absurd. War es doch Russland, das an einer friedlichen Zusammenarbeit interessiert war und der Westen der, der diese Zusammenarbeit beendet hatte (siehe Sprengung der Nord Stream Pipeline)!

Die EU ist drauf und dran die wichtigste Basis ihres Finanzsystems, nämlich Vertrauen, zu zerstören:

glauben denn die Wahnsinnigen in Brüssel wirklich, dass noch irgendwer außerhalb Europas europäischen Ländern Geld borgen wird, wenn man damit rechnen muss, dass diese Gelder bei jeder Gelegenheit konfisziert werden könnten?

Auch der Bullenrun des Goldkurses ist ein Zeichen des bröckelnden Vertrauens in das westliche Währungssystem. Wer kann, wechselt Dollar und Euro in physisches Gold und lagert es außerhalb der Reichweite der Wahnsinnigen.

Auch die Sanktionen des Wertewestens gegen Russland gehen völlig ins Leere und schaden nur den Sanktionieren:

Russland versorgt Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt mit dem höchsten Wirtschaftswachstum von 7-8 Prozent pro Jahr mit Öl. Verrechnet wird in Rupien, ohne dem SWIFT-System. Das Handelsvolumen soll bis 2030 100 Milliarden Dollar erreichen. Die Europäer wollen einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass sie mit ihrer schwachsinnigen Wirtschafts- und Klimapolitik in der Bedeutungslosigkeit versinken und nicht mehr in der Lage sind, der großen weiten Welt irgendwelche Vorschriften zu machen!

