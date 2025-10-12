Die Geburtenrate ist von 2,0 Kindern je Frau im Jahr 2010 auf nur noch 1,6 im Jahr 2024 gesunken. Jedes Jahr gehen etwa 800.000 Babyboomer in Rente, doch nur rund 700.000 junge Menschen treten neu in den Arbeitsmarkt ein. Das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Rentnern hat sich seit 1990 von fünf zu eins auf fast zwei zu eins verschlechtert. Gleichzeitig stagniert die Produktivität: Zwischen 2015 und 2023 wuchs sie im Schnitt nur um 0,3 Prozent pro Jahr.

Industrie schrumpft dramatisch

Der Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt ist von 26 Prozent im Jahr 1980 auf heute nur noch 13 Prozent gefallen. Allein in den ersten zehn Jahren nach Einführung des Euro 1999 verschwanden 900.000 Industriearbeitsplätze. Hohe Lohnkosten und starre Arbeitsgesetze machen französische Standorte für viele Unternehmen unattraktiv. Jeder verlorene Fabrikjob reißt weitere Stellen in Zuliefer- und Dienstleistungsbranchen mit sich und führt zum wirtschaftlichen Niedergang ganzer Regionen.

Politische Lähmung blockiert Reformen

Seit 2017 hat Frankreich sieben verschiedene Regierungschefs verschlissen. Die politische Landschaft ist in fünf große Lager zersplittert, weshalb tiefgreifende Reformen kaum möglich sind. Selbst moderate Vorstöße wie die Anhebung des Rentenalters durch Präsident Macron lösten Massenproteste und einen starken Rückgang seiner Beliebtheit aus. Das komplizierte Steuersystem und die rigiden Arbeitsmarktregeln erschweren jede Veränderung zusätzlich.

Frankreichs Rentensystem ist am Limit

Das Rentensystem verschlingt inzwischen 14 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung – mehr als Bildung, Verteidigung und Verkehr zusammen. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 18 Prozent. Reale Löhne stagnieren, während die Lebenshaltungskosten steigen. Immer mehr Bürger und Investoren verlieren das Vertrauen in die Tragfähigkeit des französischen Modells; die Renditen französischer Staatsanleihen steigen entsprechend.

Wenn Frankreich fällt ist EU kaum zu halten

Wie lange wird die Wirtschaft Frankreichs mit den Zuständen zurechtkommen? Es besteht eine große Gefahr, dass Frankreich in eine Situation kommt, wie Griechenland vor einigen Jahren. Nur die Dimension für die EU wäre sehr viel größer. Das könnte die EU sprengen.

