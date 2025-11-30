Migrantenhass gegen Brüsseler Weihnachtsmarkt – „Friede und Liebe in Ungarn“ (Videos)

Pünktlich zum Adventsbeginn zeigten Migranten und ihre links-radikalen Unterstützer ihre Verachtung gegenüber der christlichen Kultur, indem sie mitten im linkselitären Brüssel die Eröffnungsnacht des Weihnachtsmarktes zur Hass-Manifestation ihres anti-israelischen Protests umfunktionierten.

Migrants holding an anti-Israel protest disrupted the opening night of Brussels’ Christmas market today. People are outraged 🇧🇪 pic.twitter.com/INg07EqQ6z — Visegrád 24 (@visegrad24) November 30, 2025

In unwirklichem Kontrast dazu veröffentlichte anlässlich des ersten Adventssonntags der ungarische Ministerpräsident Orbán eine Videobotschaft, in welcher er darauf verweist: Dass in Ungarn dieser Tag in Frieden und Sicherheit vergehe.

Ungarn ist das sicherste Land Europas

Gleichzeitig aber erwähnt er die unheilvolle Brüsseler Migrations-Agenda: Weswegen Ungarn täglich eine Geldstrafe von einer Million Euro zahlen muss, weil es zum Schutze des Landes dieses Agenda verweigert. All das geschehe zum Schutz von uns allen. Am Ende des Videos wünschte der ungarisches Premierminister allen frohe Weihnachten.

