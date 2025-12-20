Nach Klage von Pro Asyl schon wieder 150 Migranten aus Kenia eingeflogen

Klartext von JD Vance über EU-Migrationspolitik + Bauernproteste in Brüssel eskalieren + Spanische Stadt vertreibt Hunderte von Migranten aus besetztem Gebäude + Türkische Gangster überschwemmen Europa mit Schusswaffen

Klartext von JD Vance über EU-Migrationspolitik

„Weihnachtsmärkte werden zu Blutbädern, ganze Familien werden auf Festivals niedergemetzelt, die Polizei rät Bürgern inzwischen offen, nachts bestimmte Plätze zu meiden.

Und was macht die politische Klasse?

Keine Grenzschließung, kein Abschieben, kein Schutz der eigenen Bevölkerung. Stattdessen jagt man die Leute, die laut Alarm schlagen, zensiert Kritik und erklärt besorgte Bürger zum eigentlichen Problem.

Das ist das totale Versagen des heutigen Europas:

„Man bekämpft nicht die Täter, sondern die Warner.“

Via foxnews

150 Kenianer: Nach Klage von Pro Asyl schon wieder Migranten eingeflogen

Unfassbar: Am 17. Dezember sind erneut 150 Migranten nach Deutschland eingeflogen worden, dieses Mal nicht aus Afghanistan, sondern aus Kenia – im Rahmen des UNHCR-Resettlement-Programms.

Ermöglicht wurde die Einreise allerdings erst durch eine Klage von Pro Asyl. Dieser Vorgang ist ein weiteres Beispiel dafür, wie eine aus dem Ruder geratene Migrationspolitik gegen den erklärten Willen großer Teile der Bevölkerung fortgesetzt wird.

Es geht immer weiter – erst im November waren 192 Afghanen eingeflogen worden. Am Mittwoch sind rund 150 angeblich besonders schutzbedürftige Personen aus Kenia am Flughafen Leipzig angekommen. Sie kamen mit zwei Flugzeugen – einem Charterflug mit etwa 141 Personen und einem Linienflug mit etwa 10 Personen. Viele stammen aus Konfliktregionen wie dem Südsudan, dem Kongo, Somalia und anderen afrikanischen Staaten. Unter ihnen sollen mehrere alleinstehende Frauen mit Kindern sein.

Weiterlesen auf report24.news

Bauernproteste in Brüssel eskalieren

Die Proteste der Bauern in Brüssel dauern an, die Teilnehmerzahl übersteigt bei weitem das von den Behörden genehmigte Maß. Die Brüsseler Polizei gab an, eine Demonstration mit bis zu 50 Traktoren genehmigt zu haben, doch am Ende des Tages waren rund 1000 Traktoren, die meisten mit belgischen Kennzeichen, in der Hauptstadt eingetroffen.

Die Demonstranten reagierten, indem sie Kartoffeln auf die Sicherheitskräfte warfen und Reifen auf den Straßen in Brand setzten. Die Landwirte argumentieren, dass das Abkommen die EU-Märkte mit billigeren Produkten aus Südamerika überschwemmen würde, und fordern daher die Ablehnung des Abkommens, da es ihrer Ansicht nach die Interessen europäischer Erzeuger untergräbt.

🇧🇪 Farmer protests escalate in Brussels amid EU-Mercosur trade talks Protests by farmers have continued in Brussels, with turnout far exceeding what authorities had approved. Brussels police said they had authorized a demonstration involving up to 50 tractors, but by the end… pic.twitter.com/IorhBKDcY7 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 18, 2025

Spanische Stadt vertreibt Hunderte von Migranten aus besetztem Gebäude

BADALONA, Spanien, 17. Dezember (Reuters) – Die spanische Polizei hat am Mittwoch Hunderte von Migranten aus einer ehemaligen Schule in der nordöstlichen Stadt Badalona vertrieben, was eine Gewerkschaft als die größte solcher Räumungen in Spanien bezeichnete.

Das Gebäude, das lange von Hausbesetzern besetzt war, wurde auf Befehl des Bürgermeisters von Badalona, Xabier Garcia Albiol, von der konservativen Oppositionspartei Volkspartei (PP) geräumt, deren Ansichten über den Migrationskonflikt mit einer freizügigeren Haltung der linken Regierung Spaniens zusammenprallen.

Video

Türkische Gangster überschwemmen Europa mit Schusswaffen

Eine neue Generation türkisch-ethnischer Mafiosi überschwemmt Europa mit Waffen und überfordert die Polizei in mehreren Ländern. Vom Waffenschmuggel zur Schutzgelderpressung ist es ein kurzer Weg. Allein in Berlin sollen die TikTok-Gangster für mehrere „Schießereien“ oder auch schlicht Mordtaten verantwortlich sein.

Sie sind die neue Generation der Mafia in der Türkei. Wo die alten Mafiosi vom ethnischen Standpunkt türkisch oder auch lazisch geprägt waren, häufig aus der Schwarzmeerregion stammten und eine annähernd nationalistische Einstellung vertraten, stammen die neuen Banden oft aus dem Südosten des Landes und aus einer der ethnischen Minderheiten (Kurden, Zaza, Araber). Die größten der jungen Gen-Z-Banden scheinen kurdisch geprägt zu sein. Das geht mit einer rebellischen Einstellung gegenüber dem türkischen Staat einher. Sie haben, so heißt es, „kein Interesse an Staatsloyalität“, sind „vollkommen unkontrollierte Strukturen“.

Weiterlesen auf anonymousnews.org

„Keine Medizin, sondern Missbrauch“: US-Gesundheitsminister gegen „Änderung“ des Geschlechts

Behandlungen, die das biologische Geschlecht ablehnen, gelten in den USA künftig als weder sicher noch effektiv für Kinder mit Geschlechtsdysphorie – also dem Gefühl, eigentlich dem anderen Geschlecht anzugehören.

Das hat der Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten, Robert F. Kennedy, in einer offiziellen Erklärung festgehalten. Den Kinderschutz habe Donald Trump nun zur nationalen Priorität gemacht. (…)

„Wir sind fertig mit einer von ideologischen Zielen statt dem Wohlbefinden von Kindern getriebenen Schrottwissenschaft“, bekräftigte der frühere Angehörige der Demokratischen Partei die neue Ausrichtung. Es handele sich um einen Betrug an Hunderttausenden, die man glauben gemacht habe, sie könnten ihr biologisches Geschlecht verändern.“

Via apollo-news.net

Corona Aufarbeitung: „Kein Fremdschutz” und andere Absonderlichkeiten | Prof. Homburg

Die Sendung dokumentiert die Befragung des früheren Bundesgesundheitsministers Jens Spahn in der Corona-Enquetekommission des Deutschen Bundestags am 15.12.2025

Mancher konnte die Sitzung nicht verfolgen, weil die Liveübertragung des Bundestags nach kurzer Zeit zusammenbrach und das Netz erst nach Abschluss der gut dreistündigen Sitzung wieder funktionierte. (…)

Los geht es mit einer absolut schockierenden Antwort von Spahn auf die Frage des Immunologen Dr. Michael Nels. Dazu meint Jens Spahn:

„Das Gleiche gilt ja für die Impfstoffe, die in Studien entsprechend getestet worden sind, die bis heute getestet werden im Markt sozusagen. Das zweite ist, was den Infektionsschutz angeht, nach einer Impfung war immer klar, war übrigens auch von der WHO definiert, dass das Ziel der Impfstoffforschung und Beschaffung ist ein Impfstoff zu haben, der vor schweren Verläufen schützt. Es war nie Ziel, auch der WHO nicht bei der Impfstoffentwicklung äh äh, dass es äh zu Infektionsschutz gegenüber äh Dritten kommt. (…)

