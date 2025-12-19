Kein Einlass in Nachtclub: Syrer bedroht Security mit Kalaschnikow

Putin bezeichnet EU-Spitzenpolitiker als „europäische Ferkel“ + Präsident Trump hat gerade eine Seeblockade gegen Venezuela verhängt + Bauernproteste: Hunderte Traktoren auf dem Weg nach Brüssel + Jens Spahn und die Impflüge: Wann klicken die Handschellen? +

+++

Putin bezeichnet EU-Spitzenpolitiker als „europäische Ferkel“, die Russland nicht zum Einsturz bringen konnten

Präsident Wladimir Putin erklärte am Mittwoch, europäische Staats- und Regierungschefs würden weiterhin die Angst schüren, Russland strebe nach Expansion und sei sogar bereit, Krieg gegen EU- und NATO-Staaten zu führen. Er ging sogar so weit, EU-Beamte wegen ihrer Rolle bei der Anheizung des Stellvertreterkrieges als „europäische Ferkel“ zu bezeichnen.

Er betonte erneut, Moskau suche in keiner Weise einen Krieg mit Europa. „Ich habe wiederholt gesagt: Das ist eine Lüge, Unsinn, purer Unsinn über eine angebliche russische Bedrohung für europäische Länder. Aber das geschieht ganz bewusst“, sagte er. (…)

Die Trump-Regierung bereitet angeblich weitere Sanktionen gegen Russlands Energiesektor vor, sollte Moskau ein Friedensabkommen weiterhin ablehnen. Selenskyj versucht derweil, alle Interessen zu vertreten, indem er einerseits das westliche Angebot von Sicherheitsgarantien nach Art. 5 der UN-Konvention annimmt, andererseits aber territoriale Zugeständnisse ablehnt.

Putin zeigte sich am Mittwoch unbeeindruckt und bekräftigte, Russland werde seine Ziele in der Ukraine mit diplomatischen oder militärischen Mitteln erreichen.

Via zerohedge.com

+++

Präsident Trump hat gerade eine Seeblockade gegen Venezuela verhängt

„Wir werden niemanden durchlassen. Sie haben uns ILLEGAL alle unsere Energierechte genommen – sie haben uns unser gesamtes Öl genommen!“

🚨 BREAKING: President Trump just LAID THE HAMMER, forming a Naval blockade on Venezuela „We’re not gonna let anybody going through that shouldn’t be going through. They ILLEGALLY took all of our energy rights—they took all of our oil!“ 🔥🔥🔥pic.twitter.com/BBAHEBzlAZ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 17, 2025

+++

Bauernproteste: Hunderte Traktoren auf dem Weg nach Brüssel

Am Samstag soll das EU-Mercosur-Abkommen unterzeichnet werden. Zuvor treffen die EU-Spitzen in Brüssel zusammen. Eine Einigung auf das Handelsabkommen steht noch aus. Bauern protestieren.

Tausende europäische Landwirte sollen offenbar am Donnerstag mit Hunderten von Traktoren in Richtung Brüssel fahren, um gegen die Agrarpolitik der EU zu protestieren. (…)

Mehr als 40 Bauernorganisationen aus 27 EU-Mitgliedstaaten haben unter dem Dach des EU-Bauern- und Genossenschaftsverbands Proteste angekündigt. Die deutsche Delegation von rund 500 Teilnehmern wird vom Vizepräsidenten des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Günther Felßner, und DBV-Generalsekretärin Stefanie Sabet angeführt.

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

A-WEF 2025: “Europa muss vor der EU geschützt werden!”

Scharfe Kritik am EU-Zentralismus äußerten beim diesjährigen A-WEF in Prag Dr. Susanne Fürst (FPÖ), Dr. Madeleine Petrovic (Ex-Grünen-Chefin), Kornelia Kirchweger und Dr. Alexander Christ.

Sie plädierten für Freiheit und Souveränität statt Überwachung, Zwang und Demokratieabbau. Dr. Susanne Fürst brachte es auf den Punkt:

„Europa muss jetzt vor der EU geschützt werden.“

„Nationalstaaten müssen ihre Souveränität zurückholen“, sagt FPÖ-Abgeordnete Dr. Susanne Fürst. Reformen könnten nur über demokratische Mehrheiten und nationale Regierungen erfolgen. Aber: „Die EU befindet sich auf einem falschen Kurs.“ Konkret nennt Fürst die Kritikpunkte Zentralisierung, Überwachung, Digitalzwang und undemokratische Verfahren: „Europa muss jetzt vor der EU geschützt werden.“

„Die EU hat keine einzige nennenswerte Friedensinitiative gesetzt“, sagt die FPÖ-Sprecherin für Außen-, EU- und Neutralitätspolitik. Die aktuelle Politik sei ein moralischer Tiefpunkt. Europa brauche eine „positive Vision“, die auf kulturellem Erbe, Freiheit, Nationen-Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit beruht. Bürger müssen sich informieren und alternative Medien nutzen, um selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Jens Spahn und die Impflüge: Wann klicken die Handschellen?

Gäbe es in Deutschland eine unabhängige Justiz, wäre der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn wohl einer der ersten, die für viele Jahre im Gefängnis verschwinden würden. Besonders deutlich macht das seine Aussage vor der Corona-Enquete-Kommission.

Mit seiner Aussage vorgestern in der Corona-Enquete-Kommission, es sei „immer“ das Ziel der Impfstoffbeschaffung gewesen, dass der Impfstoff vor schweren Verläufen schütze – jedoch nie das Ziel, „auch der WHO nicht, dass es bei der Impfstoffentwicklung – dass es zu Infektionsschutz gegenüber Dritten kommt“, hat Unionsfraktionschef und Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag einen Dammbruch verursacht.

Denn mit diesen Worten wird erstmals von einem führenden Vertreter des Corona-Regimes, ganz nonchalant, nicht weniger eingeräumt als die Tatsache, dass man die Öffentlichkeit jahrelang in ungeheuerlichem Ausmaß belogen hat. Was Spahn hier wie beiläufig erklärt, bestätigt nachträglich das, was die jahrelang als Schwurbler und gemeingefährliche Desinformationsschleudern dauerdiffamierten Impfkritiker von Beginn an ahnten und äußerten: Dass die gesamte staatliche Impfpropaganda eine Lüge war.

Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

BND gab 200.000 Euro für Anwälte aus, um Recherchen von Medien zu erschweren

Der Bundesnachrichtendienst zahlte fast 200.000 Euro an externe Kanzleien, um Medienrecherchen abzuwehren. Das geschah trotz eigener Juristen in den Behörden der Bundesregierung – finanziert aus Steuergeldern.

Obwohl die Behörden der Bundesregierung über eigene qualifizierte Juristen und Justiziariate verfügen, beauftragte der BND auf Steuerkosten externe Rechtsanwaltskanzleien.

(…) Medien haben ein Recht auf Auskunftsansprüche von Behörden, auch gegenüber dem Nachrichtendienst – so ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2019 – es gibt keine Bereichsausnahme. Das ergab ein Verfahren über Auskünfte zu Hintergrundgesprächen des BND mit Journalisten.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Kein Einlass in Nachtclub: Syrer bedroht Security mit Kalaschnikow

In Leipzig bedroht ein 27-jähriger Syrer das Sicherheitspersonal eines Nachtclubs mit einer Kalaschnikow. Nur das schnelle Eingreifen der Security verhindert eine Katastrophe. Der Angreifer läuft bereits wieder frei herum.

Ein syrischer Migrant zieht wütend ein AK47-Gewehr, nachdem er von einem Nachtclub in der deutschen Stadt Leipzig abgewiesen wurde. Der 27-jährige Bashar A. wird fast sofort zu Boden gerissen. (…)

Er ist derzeit trotz eines langen Vorstrafenregisters frei auf den Straßen Sachsens unterwegs.

Diese zunehmend an den Wilden Westen erinnernden Szenen erschüttern Deutschland, während die Behörden durch die schnelle Freilassung solcher Täter die gesamte Bevölkerung gefährden.

🇩🇪🔴 A Syrian migrant pulls a AK47 in rage after being rejected from a nightclub in the German city of Leipzig. 27-year-old Bashar A. is tackled to the ground almost immediately. Incredibly, he has already been released by police. The incident occurred on Saturday evening,… pic.twitter.com/HXeh2LpJQi — Remix News & Views (@RMXnews) December 17, 2025

+++ SATIRE +++

Neues zum Thema: „Wovor muss man wirklich Angst haben?“

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung