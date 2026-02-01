Ab dem kommenden Jahr gilt eine neue Regelung zur Geldwäsche. Die Europäische Union vereinheitlicht damit die Bedingungen in allen Mitgliedsstaaten.
EU-Mitgliedsländer dürfen Vorschriften verschärfen
Mit den einschränkenden Maßnahmen beabsichtigt die EU, kriminelle Aktivitäten zu unterbinden. So heißt es in der Verordnung, dass Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus häufig über Ländergrenzen hinweg stattfinden. Daher müssen die Regelungen in diesem Bereich mit den weltweit geltenden Vorgaben übereinstimmen und mindestens ebenso streng ausgestaltet sein.
Die Verordnung räumt den Mitgliedstaaten zudem die Möglichkeit ein, niedrigere Schwellenwerte und strengere Vorschriften zu erlassen. In der Verordnung auf Seite 31 heißt es, dass dies dann geschehen dürfe, wenn damit „legitime Ziele im öffentlichen Interesse verfolgt werden“. Deutschland hat bisher keine weiteren Einschränkungen geplant.
Neue Behörde
Mehr Aufwand für Unternehmen
Die Meldepflicht für verdächtige Bargeldtransaktionen gibt es in Deutschland bereits seit 1993. Sie gilt mit dem Inkrafttreten des ersten Geldwäschegesetzes, das seither mehrfach überarbeitet und verschärft wurde. Verdächtige Bargeldgeschäfte müssen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) gemeldet werden.
Die juristische Analyse-Plattform „KPMG Law“ spricht in ihrer Beurteilung der Verordnung von einem Schritt hin zu einer einheitlichen Regulierung der Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung. Die Verfasser weisen allerdings auch darauf hin, dass die Vorgaben jedoch mit einem erheblichen zusätzlichen Aufwand verbunden seien. Dies gelte insbesondere für die in der Pflicht stehenden Unternehmen.
Ein Gedanke zu „Europaweites Geldwäschegesetz: Händler müssen ab 3.000 Euro Barzahlung die Identität des Kunden feststellen“
Wieder ein Stückchen Totalüberwachung mehr, und dank Inflation verschärft sich diese automatisch laufend.
„Mehr Aufwand für Unternehmen“ ist Absicht, denn auch so wird durch die Hintertür den Wirtschaftenden das Bargeld unattraktiv gemacht.
Einst war elektronische Zahlung für Präsenzgeschäfte aufgrund der recht hohen Kosten unattraktiv, aber dieser unbestreitbare Vorteil des Bargelds, dessen unmittelbare Kostenfreiheit, wurde vorsätzlich und von der Allgemeinheit weitgehend unbemerkt durch die immer weiter ausufernden bürokratorischen Dokumentations- und Prüfvorschriften sabotiert.