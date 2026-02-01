web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag

Europaweites Geldwäschegesetz: Händler müssen ab 3.000 Euro Barzahlung die Identität des Kunden feststellen

VonRedaktion

Feb. 2, 2026
Bild: shutteerstock

Ab dem kommenden Jahr gilt eine neue Regelung zur Geldwäsche. Die Europäische Union vereinheitlicht damit die Bedingungen in allen Mitgliedsstaaten.

Die Europäische Union schränkt ab dem kommenden Jahr die freie Verwendung von Bargeld weiter ein.
Von OLIVER SIGNUS | Ab 10. Juli 2027 gilt die Verordnung 2024/1624 „zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung“, die drei Jahre zuvor in Kraft getreten war. Sie gestattet dann nur noch Barzahlungen von maximal 10.000 Euro an Unternehmen oder Selbstständige. Bereits ab 3.000 Euro gilt für Händler eine Nachweispflicht. Er muss dann die Identität des Kunden feststellen. Privatpersonen sind von dieser Regelung nicht betroffen. Sie können weiterhin Bargeld in unbeschränktem Umfang entgegennehmen oder ausgeben.

EU-Mitgliedsländer dürfen Vorschriften verschärfen

Mit den einschränkenden Maßnahmen beabsichtigt die EU, kriminelle Aktivitäten zu unterbinden. So heißt es in der Verordnung, dass Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus häufig über Ländergrenzen hinweg stattfinden. Daher müssen die Regelungen in diesem Bereich mit den weltweit geltenden Vorgaben übereinstimmen und mindestens ebenso streng ausgestaltet sein.

Die Verordnung räumt den Mitgliedstaaten zudem die Möglichkeit ein, niedrigere Schwellenwerte und strengere Vorschriften zu erlassen. In der Verordnung auf Seite 31 heißt es, dass dies dann geschehen dürfe, wenn damit „legitime Ziele im öffentlichen Interesse verfolgt werden“. Deutschland hat bisher keine weiteren Einschränkungen geplant.

Neue Behörde

Auch der Kryptobereich wird in das neue Regelwerk einbezogen. Kryptodienstleister müssen mit Inkrafttreten der Verordnung Kunden eindeutig identifizieren und Transaktionen stärker überwachen. Anonyme Kryptodienste sind daher künftig nicht mehr zulässig (Seite 31).
Ergänzend wurde eine neue Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti‑Money Laundering Authority, AMLA) eingerichtet, die im Juli vergangenen Jahres in Frankfurt ihre Tätigkeit aufgenommen hat. Sie soll Umsetzung und Kontrolle der Maßnahmen koordinieren und beaufsichtigen (Seite 2). Im Übrigen wird alles verboten, was anonym angelegt oder eingerichtet ist. Das betrifft somit Bank- und Zahlungskonten, Sparbücher und Schließfächer (Seite 92).

Mehr Aufwand für Unternehmen

Die neue Verordnung verbietet auch die Barzahlung von Immobilien in allen Mitgliedsländern der EU. In Deutschland ist das jedoch bereits seit dem 1. April 2023 mit dem Inkrafttreten der Änderung des Geldwäschegesetzes untersagt. Bei einem Besitzerwechsel müssen die Beteiligten gegenüber dem Notar nachweisen, dass das Geld unbar geflossen ist, etwa durch Vorlage eines Kontoauszugs.

Die Meldepflicht für verdächtige Bargeldtransaktionen gibt es in Deutschland bereits seit 1993. Sie gilt mit dem Inkrafttreten des ersten Geldwäschegesetzes, das seither mehrfach überarbeitet und verschärft wurde. Verdächtige Bargeldgeschäfte müssen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) gemeldet werden.

Die juristische Analyse-Plattform „KPMG Law“ spricht in ihrer Beurteilung der Verordnung von einem Schritt hin zu einer einheitlichen Regulierung der Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung. Die Verfasser weisen allerdings auch darauf hin, dass die Vorgaben jedoch mit einem erheblichen zusätzlichen Aufwand verbunden seien. Dies gelte insbesondere für die in der Pflicht stehenden Unternehmen.

***
Zum Autor:
Nach einem zweijährigen Volontariat arbeitet Oliver Signus seit mehr als 30 Jahren als Redakteur. Seit 2022 schreibt er für
EPOCH TIMES, wo auch dieser Artikel erschien. Dabei ist die vielschichtige, abwechslungsreiche Arbeit das tägliche Salz in der Suppe. Als Schwerpunkte haben sich die brisanten Themen unserer Zeit wie das World Economic Forum (WEF) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) herauskristallisiert.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion

Ein Gedanke zu „Europaweites Geldwäschegesetz: Händler müssen ab 3.000 Euro Barzahlung die Identität des Kunden feststellen“

  1. Wieder ein Stückchen Totalüberwachung mehr, und dank Inflation verschärft sich diese automatisch laufend.

    „Mehr Aufwand für Unternehmen“ ist Absicht, denn auch so wird durch die Hintertür den Wirtschaftenden das Bargeld unattraktiv gemacht.
    Einst war elektronische Zahlung für Präsenzgeschäfte aufgrund der recht hohen Kosten unattraktiv, aber dieser unbestreitbare Vorteil des Bargelds, dessen unmittelbare Kostenfreiheit, wurde vorsätzlich und von der Allgemeinheit weitgehend unbemerkt durch die immer weiter ausufernden bürokratorischen Dokumentations- und Prüfvorschriften sabotiert.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag

Europaweites Geldwäschegesetz: Händler müssen ab 3.000 Euro Barzahlung die Identität des Kunden feststellen

02. 02. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Deutschland EU SHORT NEWS

Studie belegt EU-Regulierungswahn: Vier (!) neue Vorschriften pro Tag!

02. 02. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Iran Krieg USA

Öffnet Donald Trump die Tore zur Hölle?

01. 02. 2026 Redaktion
Migrantenkriminalität Schweiz

Kuschelurteil nach Schüssen von grüner muslimischer Politikerin auf Christus- und Marienbilder

01. 02. 2026 Redaktion