Schwere Bauern-Ausschreitungen in Brüssel gegen MERCOSUR (Video)

Die Demonstration wird von etwa vierzig europäischen landwirtschaftlichen Organisationen aus allen EU-Mitgliedstaaten organisiert. Mindestens 8000 Traktoren fuhren gegen den Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Ländern sowie gegen die Kürzung des Budgets der gemeinsamen Agrarpolitik auf – wie die französischsprachige belgische Tageszeitung „La Libre belgique“ heute Donnerstag berichtete.

Laut dem öffentlichen Verkehrsunternehmen „Brussels Mobility“ musste mehrere Straßenabschnitte und Tunnel werden, der Autoverkehr kam ins Stocken.

„Der Grund, warum wir so bald hier sind, ist, dass die Polizei am Donnerstag alles schließen wird, und wir dachten, dass wir jetzt näher an das Zentrum in den Hinterstraßen kommen, weil niemand hier sein wird.„

– wie einer der Bauern bemerkte.

Dabei versuchte die belgische Polizei den Weg der Bauern zu blockieren und griff die demonstrierenden Bauern mit Wasserkanonen an. Dies verschärfte die Spannungen auf dem Luxemburger Platz vor dem EU-Parlament.

Der ungarische Ministerpräsident Orban solidarisierte sich eindeutig mit den Landwirten und fügte hinzu, dass Ungarn das Mercosur-Paket nicht unterstützt.

