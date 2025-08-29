Europa’s kritische Masse für Bürgerkrieg ist längst erreicht

UK: Elon Musk hilft bei der Klage gegen die „korrupten Beamten“, die Vergewaltiger schützen + Burkina Faso vertreibt Bill Gates + Berlin: Großeinsatz der Polizei in besetztem Haus von Linksextremen + Selbstbestimmungsgesetz: Der Fall Sven Liebich ist das Kryptonit der Linken + Otto löscht Kinder-Kopftuch aus seinem Shop

Skandal um britische Grooming-Banden: Elon Musk bietet an, rechtliche Schritte gegen korrupte Beamte zu finanzieren, die „Beihilfe zur Vergewaltigung Großbritanniens geleistet haben“

Der milliardenschwere Tech-Unternehmer Elon Musk hat sich auf seiner Social-Media-Plattform X als einer der meinungsstärksten Wirtschaftsführer der Welt einen Namen gemacht. (…)

Eines der Hauptanliegen, das der reichste Mann der Welt hervorgehoben hat, ist die unkontrollierte Massenmigration in Europa. (…)

Nun wurden zwei schottische Mädchen verhaftet, weil sie Messer und Hackmesser bei sich trugen, um sich gegen die ständigen Belästigungen und Vergewaltigungsversuche von Migranten zu verteidigen – eine völlige Umkehrung der Prioritäten, die viele Patrioten in Rage versetzt hat. Und Musk bildete da keine Ausnahme. (…)

Und so sind wir an dem historischen Punkt angelangt, an dem Elon Musk alles daran setzt, die „Vergewaltigung Großbritanniens“ zu bekämpfen, indem er sich freiwillig bereit erklärt, bei der Klage gegen die „korrupten Beamten“ zu helfen, die es Vergewaltiger Banden erlaubt haben, britische Mädchen ins Visier zu nehmen.

Burkina Faso vertreibt Bill Gates

Burkina Faso hat eine von Bill Gates finanzierte Initiative, die genetisch veränderte Mücken freisetzte, offiziell eingestellt. Zudem gehen die Behörden scharf gegen das Projekt vor, das Malaria verhindern soll, und vernichten alle Proben und Materialien. Kritiker sagen, dass die GMO-Moskitos die Malariaprobleme verschlimmern.

Seit Hauptmann Ibrahim Traoré den westafrikanischen Sahel-Staat Burkina Faso übernommen hat, führt er die neue panafrikanische antikoloniale Bewegung des Kontinents an. Nun hat der Staat erstmals auch konkrete Schritte gegen westliche „Philanthropen“ unternommen. Umso brisanter im Gesundheitssektor: Das „Target Malaria“, das sich auf die Entwicklung einer Moskitospezies konzentriert, die die Krankheit nicht übertragen kann, wurde diese Woche suspendiert. Das Projekt wird von Gates gefördert und finanziert.

Europa am Abgrund: Warum die Zutaten für einen Bürgerkrieg längst bereitstehen

Herrscht in Europa die Ruhe vor dem Sturm? Erste Anzeichen deuten darauf hin. Wie lange es noch dauert, bis die “kritische Masse” erreicht wird, weiß niemand so genau. Doch der Kurs, den die europäischen Gesellschaften eingeschlagen haben, weist auf die nahende Gefahr eines Bürgerkriegs hin.

Man muss es aussprechen, auch wenn die Politiker lieber weiterhin das Lied von “Stabilität” und “Zusammenhalt” trällern: Europa ist längst kein Hort der Sicherheit mehr. Die Völker und Gesellschaften sind tief gespalten, das Vertrauen in staatliche Institutionen ist im freien Fall, die ökonomische Basis bröckelt – und die demografische Entwicklung tut ihr Übriges. (…)

Die Zutaten für den großen Knall sind bereits vorhanden. Eine Mehrheitsgesellschaft, die sich zunehmend marginalisiert fühlt und der man jede Selbstbehauptung als “rechtsextrem” verbietet. Eine aggressive Identitätspolitik, die alte Fronten wieder aufreißt und neue schafft. Ein politisches Establishment, das Masseneinwanderung nicht als Problem, sondern als “Projekt” zur gesellschaftlichen Umgestaltung begreift. Und eine Wirtschaft, die durch Schulden, Deindustrialisierung und planwirtschaftliche Energiefantasien an den Rand des Kollapses getrieben wird. Wenn Gesellschaften unter solchem Druck stehen, kippen sie – das lehrt nicht nur die Geschichte, das zeigen auch die Modelle der Konfliktforschung.

Berlin: Großeinsatz der Polizei in besetztem Haus in Rigaer Straße

Seit dem frühen Morgen läuft in Berlin ein Polizeieinsatz in einem bekannten Haus der linksextremen Szene.

Insgesamt 700 Polizisten sind zur Sicherung aufgeboten. Die Beamten rechnen mit Ausschreitungen der linksextremen Szene.

Der Besitzer des Hauses kämpft seit Jahren mit Behörden über die Hoheit über sein Eigentum.

Um das Haus Rigaer Straße 94, das als eine der letzten Hochburgen der linksextremen Szene gilt, gibt es seit vielen Jahren einen Rechtsstreit und zahlreiche Polizeieinsätze. Am Landgericht Berlin wird demnächst wieder über Räumungsklagen gegen die illegalen Bewohner verhandelt. Der Eigentümer kommt wegen der Besetzung seit Jahren nicht in den Besitz seiner Immobilie.

Selbstbestimmungsgesetz: Der Fall Sven Liebich ist das Kryptonit der Linken

Die Debatte um die mögliche Unterbringung von Sven Liebich in einem Frauengefängnis bringt linke Journalisten an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Plötzlich wird von links wieder über die Bedeutung des biologischen Geschlechts diskutiert. Was ist da los?

Als Marla-Svenja Liebich füllt er seit Tagen die Startseiten und Timelines der sozialen Medien und Online-Zeitschriften. Der im Leo-Kostüm mit Gold-Ohrringen und Sonnenhut gekleidete Mann scheint in kürzester Zeit zum Symbol der Absurdität des Selbstbestimmungsgesetzes avanciert zu sein. Eine Geschichte, die erst einmal nicht besonders interessant ist für Personen, die, wie auch die Journalisten dieser Redaktion, schon vor dem Beschluss dieses Gesetzes zahlreiche harte Kritikpunkte gegen das Ampel-Gesetz hervorgebracht haben.

„Es geht hier um jemanden, der Baseballschläger mit dem Aufdruck ‚Abschiebehelfer‘ verkaufte und sich einen Judenstern mit dem Wort ‚ungeimpft‘ tätowieren ließ“,

schreibt sie und ergänzt: „Eine rechtsextremistische, antisemitische Type also. Und alle so: Die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich“

Otto löscht Kinder-Kopftuch aus seinem Shop

HAMBURG. Das Hamburger Versandhaus Otto hat den Verkauf von islamischen Hijabs für Kinder gestoppt. Zuvor hatte das für 19,90 Euro zu erwerbende religiöse Kleidungsstück für Empörung in den sozialen Medien gesorgt. In den deutschsprachigen Trends auf X lag der Begriff „Otto“ mit mehr als 11.000 Beiträgen am Dienstag zwischenzeitlich auf Platz zwei – mit überwiegend negativen Kommentaren.

In der Produktbeschreibung hatte der externe Anbieter, dem Otto seine Verkaufsplattform zur Verfügung gestellt hatte, damit geworben, dass „Ihr Kind ungestört spielen und sich frei bewegen“ könne, „während es stilvoll bedeckt bleibt“.

Otto provoziert nicht zum ersten Mal

Weiterhin käuflich erhältlich sind bei Otto auch „FCK AFD“-Aufkleber für 2,69 Euro. Diese sind auch in Regenbogenfarben erhältlich.

ÖSTERREICH: Supermarkt-Boss wehrt sich gegen Preis-Eingriffe

REWE-Boss Marcel Haraszti (Billa, Penny, Bipa) spricht im oe24.TV-Interview über die Preise im Supermarkt, Aktionen, Preisdeckel und die Politik.

2024 war die Inflation auf Lebensmittel in Österreich bei 2,6 %, die restliche Inflation war bei 2,9 %. Die großen Treiber sind die Energiekosten und die ganzen Gebühren, die gestiegen sind und das wirkt sich natürlich auf die Preise aus, bei den Lieferanten und auch bei uns. (…)

Bereichert sich der Handel an den höheren ­Preisen?

Die Politik argumentiert teils sehr wissensbefreit. Zwei Drittel vom Regalpreis hängen von den Einkaufspreisen ab. Die werden uns diktiert. 13,4 % kommen von unseren Personalkosten. 10 % machen unsere Logistik- und Energiekosten aus. 9,1% macht die Mehrwertsteuer aus. Die durchschnittliche Marge, also der Gewinn im Lebensmittelhandel, liegt bei 1 %. (…)

In Deutschland sind viele Produkte günstiger. Woran liegt das?

Es gibt den Österreich-Aufschlag. Aber wenn man alle Produkte miteinander vergleicht und sich auch die Mühe macht, was eine Arbeiterkammer selten macht, die Aktionen mit einzurechnen, dann ist der Prozentsatz ein geringerer. Dennoch: Es gibt einen Österreich-Aufschlag und das kann man nicht vom Tisch wischen. Wir kaufen teurer ein in Österreich, weil internationale Konzerne einen Österreich-Aufschlag machen.

Weiterlesen auf oe24.at

