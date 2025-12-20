15.12.2025 – Wie 2024 stimmten in der UN-Generalversammlung [UNGA] ca. 30% der Staaten [rot] für Neo-Nazismus! | Quelle: UN Media Screenshot

Seit in der Ukraine radikal-militante Kräfte, geprägt von neo-nazistischer Ideologie, versuchen alles Russische auszutilgen, fühlt sich der kollektive Westen verpflichtet, Jahr für Jahr mit NS-Front-Fanatikern mitzustimmen.

Die Achse London – Paris – Berlin brachte dazu das Kunststück

zuwege, der USA den verlorenen Ukraine-Krieg abzukaufen

Die Pressemitteilung des russischen Aussenministeriums zur Verabschiedung

der UNGA-Resolution für den Kampf gegen Glorifizierung von Neo-Nazismus

Am 15. Dezember 2025 wurde auf Initiative der Russischen Föderation auf der Plenarsitzung der 80. Tagung der UN-Generalversammlung [UNGA] in New York eine Resolution verabschiedet, die unter dem Titel stand:

Kampf gegen die Glorifizierung von Nazismus, Neonazismus und anderen Praktiken, die dazu beitragen, moderne Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit verbundener Intoleranz anzuheizen!

Das Dokument wurde von 44 Staaten aus verschiedenen Regionen der Welt gemeinsam verfasst:

119 Staaten stimmten dafür!

51 Staaten stimmten dagegen!

10 Staaten enthielten sich der Stimme!

Die Resolution zur Bekämpfung der Glorifizierung des Nazismus legt den Grundstein, um:

Geschichtsverfälschung zu bekämpfen!

kein Umschreiben der Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg zu dulden!

Die angenommene UN-Resolution verurteilt die Verherrlichung der Nazi-Bewegung und derer vormaligen Mitglieder, wie SS-Organisation, einschließlich der Waffen-SS, die vom Nürnberger Tribunal zu einer kriminellen Organisation erklärt wurde.

Die Resolution bringt die profunde Empörung zum Ausdruck für alle Fälle von Rehabilitierungen von Hitler-Handlangern mit verschiedenen Versuchen, diese zu Nationalhelden hochstilisieren zu lassen:

Das kann über Fackelzüge, Umbenennung von Straßen zu ihren Ehren bis hin zur Errichtung von Gedenkstätten zu ihrem Andenken geschehen!

Die UNGA-Resolution enthält die ernste Besorgnis zum laufenden Kampf, der in den letzten Jahren in einigen Ländern den Charakter einer staatlichen Politik angenommen hat, um gegen Denkmäler von Nazismus – und Faschismus Gegnern und militärischen Befreiern vorzugehen. Gleichzeitig wurde die tiefe Entrüstung zum Ausdruck gebracht in Bezug auf Versuche einzelner Länder, welche Symbole verbieten lassen, die mit dem Sieg über den Nazismus in Verbindung stünden.

Im UNGA-Dokument wird betont, dass solche Maßnahmen das Andenken an unzählige Opfer des Faschismus entweihten, sich negativ auf die jüngere Generation auswirkten und mit den Verpflichtungen der UN-Mitgliedstaaten gemäß der Charta der Vereinten Nationen absolut unvereinbar wären.

Gleichzeitig verankert die Resolution das Prinzip der grundsätzlichen Unzulässigkeit von Ideologien, welche die Überlegenheit bestimmter Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer Rasse, ethnischen Zugehörigkeit, Religion und anderer ähnlicher Merkmale propagierten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der steten Zunahme von Manifestationen, die Islamo-Phobie, Christiano-Phobie, Afro-Phobie, Arabo-Phobie, Russophobie oder Antisemitismus umfassen und für einzelne Staaten, doch vor allem für Länder des „kollektiven Westens”, kennzeichnend sind.

Es hat gewissen Symbolcharakter, dass Jahr für Jahr der stets gleich politische Block nicht aufgibt, die Annahme der russischen Initiative zu verhindern und auch nicht vor unfairen Verfahrenskniffen zurückschreckt, um notorisch gegen internationale Bemühungen zur Bekämpfung aggressiver Erscheinungsformen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu stimmen:

Besonders besorgniserregend sind die Positionen Deutschlands, Italiens und Japans als ehemalige Mitglieder der Achsenmächte!

Ihre Nachsicht gegenüber gefährlichen Tendenzen lässt Zweifel an der Aufrichtigkeit ihrer Reue für die während des Zweiten Weltkriegs begangenen Verbrechen aufkommen. Doch, die Abstimmungsergebnisse der UNGA haben deutlich gezeigt:

Die Mehrheit der Weltbevölkerung stimmt den russischen Ansätzen für einen Kampf gegen die Glorifizierung von Nazismus zu!

Dies ist besonders symbolträchtig im Jahr der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges über den Nazismus im Zweiten Weltkrieg, der Gründung der Vereinten Nationen und der Einrichtung des Nürnberger Tribunals.

Moskau ist überzeugt, dass die Verabschiedung dieser thematischen Resolution einen wesentlichen Beitrag zur Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz leisten werde!

Übersetzung. UNSER-MITTELEUROPA

Zum UNGA-Abstimmungsergebnis im Jahr 2024: HIER



