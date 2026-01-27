Die grüne Pest: Der Traum von einer neuen Gesellschaft: Die Kinder.

Die Kinder

Es wird den Kindern beigebracht, dass es viele Geschlechter gibt und man kann sich diese halt aussuchen wie in einem Supermarkt und so sein wie man eben will. Es geht um die Auflösung der Geschlechter und damit muss man so früh wie möglich beginnen, damit sich diese Ideologie im Bewusstsein der Jüngsten dauerhaft einprägen kann.

Die deutsche Journalistin und Autorin, Bettina Röhl, erkannte die wahren Ziele dieser Praktiken:

„Gender ist darauf angelegt (…) Kinder sexuell im intimsten Bereich der menschlichen Seele, nämlich im sexuellen Bereich, so früh zu verwirren und zu stören und zu manipulieren, dass möglichst desorientierte, bindungsverweigernde Erwachsene entstehen mögen.“ 42.

Leider spielt auch der Filmgigant Disney in diesem Irrsinn mit. Er indoktriniert unsere Kleinsten mit LGBT und Gender-Ideologie. Nach Disney-Präsidentin Karey Burke sollen zukünftig „die Hälfte der Charaktere in Disney-Produktionen schwul oder nicht-weiß sein.“43.

Der Irrsinn hat auch die Barbie-Puppen erreicht. Der Spielzeughersteller „Mattel“ schuf den neuen Menschen für das Kinderzimmer. Statt „Barbie“ und „Ken“ gibt es jetzt Puppen, die weder als Frau noch als Mann identifizierbar sind. In der Verpackung finden sich verschieden austauschbaren Perücken und Kleider, damit die Kleinsten das Geschlecht der Puppe selbst bestimmen können. Hauptsache die Kinder vergessen, dass es nur Männlein und Weiblein gibt, und dass jeder und jede sich sein eigenes Geschlecht nach Wunsch aussuchen kann. Geschlechtsumwandlung einfach kindergerecht und vor allem spielend leicht erklärt. 44.

Kaum ein Film ohne homosexuelle, trans oder ähnliche Helden. Man bekommt fast den Eindruck, dass die Schwulen, Lesben etc. die große Mehrheit der Gesellschaften ausmachen. Dadurch will man die sogenannte „Heteronormativität“ unserer Gesellschaft überwinden. So schaut die Welt der linken Genossen aus. Keine Moral, Keine Normen, nur hemmungsloser Sex immer und überall mit jedem, jeder, divers oder auch doch ganz anders.

Die linke Indoktrination hindert die freie Entwicklung der Kinder auch im Sinne der Eltern, die unzweifelhaft die ersten Verantwortlichen bleiben müssen. Die LGBT konforme EU-Politik entzieht den Eltern das Recht ihre Kinder nach ihren Werten zu erziehen. Deshalb auch die vermehrte Indoktrination in Kindergärten, Schulen, Vereinen, etc. Die in linker Absicht agierenden Politiker wollen das Recht des Kindes auf die, dem Geburtsrecht entsprechende, Selbstidentität, drangsalieren, einfach verschwinden lassen, damit der neue orientierungs- und wertefreie Untertan entstehe.

Die frühe Sexualisierung der Kinder bring Verstörungen hervor, unnötige Unsicherheiten bezüglich des eigenen Geschlechts und somit auch psychische Probleme, die bis zu Depression reichen können. Kein Wunder, dass in den westlichen Staaten die Geschlechtsidentitätsstörungen bei Kindern steigen. In den USA ist mit Hilfe der Gender- und LGBT- Privilegierung in den letzten Jahren die Zahl der Kinder, die ein anderes Geschlecht haben wollen, als ihnen die Natur geschenkt hat, enorm angestiegen. Wo die Depressionen wiederum enden können – wissen wir, im Selbstmord.

Zurück zum Selbstbestimmungsgesetz. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) informierte im Dezember 2022:

„Mit dem Selbstbestimmungsgesetz will die Bundesregierung das Leben für trans- und intergeschlechtliche Menschen verbessern und geschlechtliche Vielfalt anerkennen.“

Und weiter heißt es:

„Ziel des Vorhabens ist es, ein einfaches, einheitliches Verfahren für eine Änderung des Personenstandseintrags ohne diskriminierende Begutachtungen und Fremdbestimmung zu schaffen.“45.

In der Praxis bedeutet das, dass Kinder ab 14 Jahren, auch ohne Zustimmung ihrer Eltern, sich eines der vielen im Umlauf befindlichen Geschlechter halt aussuchen dürfen. Sollten die Eltern mit dem Vorhaben ihres Kindes nicht einverstanden sein, wird ein (wohlgemerkt linkes) Familiengericht über die Köpfe der Erziehungsberechtigten entscheiden. Geschlechterwechsel wird auch leicht zugänglich gemacht. Für den Fall der möglichen Unzufriedenheit (z.B.: psychische Störungen) darf man dann einmal jährlich ein Geschlechtswechsel vornehmen.

Die Biologie „… definiert Geschlecht als Entwicklungsrichtung eines Organismus hin auf die Produktion einer bestimmten Art von anisogametischen (ungleichartigen) Keimzellen. Es gibt davon genau zwei: große (Eizellen) und kleine (Spermien). Mithin gibt es zwei Geschlechter, weiblich und männlich. Frauen sind folglich erwachsene Menschen, deren Körper Entwicklungsschritte zur Produktion von Eizellen aufweist. Bei Männern sind es Spermien. Sogenannte Transfrauen´ sind daher keine Frauen.“ 46.

Schon seit Ewigkeit gelten die Worte der Bibel:

„Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde…“ (Gen 1,27,28a)

Es müsste klar sein: Von Natur aus ist nur der Mann fähig einen neuen Menschen zu zeugen und ausschließlich die Frau kann dieses neue Wesen empfangen und gebären. Anders geht es nicht.

Einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker, Friedrich von Schiller äußerte sich kurz und klar:

„Nichts führt zum Guten, was nicht natürlich ist.“ 47.

Der linke Gleichheitswahn, der unheilvolle Relativismus steht am Anfang der Leugnung der Naturgesetze. Die Verneinung der objektiven Wahrheit wird zur politischen Korrektheit erhoben. Damit wird auch die Existenz eines transzendenten Prinzips geleugnet. Der Mensch macht sich selbst, wieder einmal, zu Gott. Was wir heute brauchen ist ein mutiges Zeugnis und entschlossenes Handeln, um die natürliche Familie zu verteidigen und den Schutz der Rechte der Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder, die kein Eigentum des Staates sind, zu gewehrleisten.

