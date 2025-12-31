Die grüne Pest: Der Traum von einer neuen Gesellschaft

Der ewige Traum von einer neuen, gerechten Gesellschaft.

„Es ist das dekadente Europa, welches „die Intelligenz ausgeschlossen hat. (…) Ihr seid krank. Ihr habt die Krankheit der Leere. (…) Eure gesamten Eliten haben den Sinn höherer Werte verloren. Sie haben vergessen, dass das erste Recht des Menschen darin besteht, seine Seele n i c h t mit Nichtigkeiten vollzustopfen.“ (Alexander Solschenizyn) 1.

Der Traum vom Paradies. Schon seit Marx wird an der hoffnungsvollen neuen Weltordnung gearbeitet. In Anbetracht der Armut breiten Massen der Bevölkerung wurde der Hauptfeind und Verursacher des Elends gleich ausgemacht: Die Besitzer der Produktionsmittel, die Reichen. Die Forderung nach einer Umverteilung der Besitzverhältnisse wurde laut. Die Oktoberrevolution in Russland soll der erste Schritt zur positiven Veränderung der Welt sein. Das Paradies des Bauern- und Arbeiterstaates soll entstehen, in dem nur noch Gerechtigkeit, Frieden und Gleichheit aller Menschen herrschen. Die Realität des angestrebten linken Paradieses trat gleichzeitig mit der Machtergreifung der Roten und offenbarte ihre utopische Verlogenheit. Das Paradies ohne Gott funktionierte nicht und die angestrebte Gleichheit blieb ein Traum. Nicht nur die Ermordung der Zarenfamilie im Juli 1918 zeigte die Brutalität und Unversöhnlichkeit der neuen Ordnung. Ihre Gegner und Kritiker wurden auf grausamste Art verfolgt, verbannt und getötet. Es genügte oft nur ein gebildeter Mensch zu sein, um Verfolgung nach sich zu ziehen und 10 Jahre Haft in einem sibirischen Konzentrationslager aufgebrummt zu bekommen. Kirchen wurden zerstört, zu Getreidespeicher oder Magazinen umfunktioniert. Das ganze Land wurde mit Hunger, Elend und Leid überzogen. Die Ungleichheit, Ungerechtigkeit und das Gegenteil von Freiheit beherrschten das Land. Die Umkehrung der Verhältnisse wurde teilweise vollzogen. Die Reichen und Mächtigen wurden machtlos und arm, nur die Armen wurden nicht reich. Trotzdem, von der neuen Ideologie besessen, wollten die Genossen die ganze Welt davon profitieren lassen, deshalb beschlossen sie den Marsch gen Westen anzutreten. 1920 war allerdings Schluss mit der Ausbreitung des roten Gleichheitswahns. Nach der Niederlage vor Warschau mussten die Horden der Welterneuerer den schmachvollen Rückzug antreten. Doch der Traum von einer neuen Welt lebte weiter.

George Orwell, der einst begeisterte Linke, erkannte rechtzeitig das wahre Gesicht der linken Revolutionäre und schuf das Werk „Animal Farm“ („Farm der Tiere“). Hier warnte er eindringlich vor der roten Ideologie der neuen, schönen Welt. Anders Saul Alinsky, eine der Leitfiguren der Linken; Alle Mittel sind erlaubt, um die eigenen Ziele zu erreichen. Die Fragen der Moral und des Anstands sollen das Endziel nicht beschränken. „Der Zweck der Machtergreifung heiligt nach seiner Auffassung jedes Mittel, so zum Beispiel auch die Lüge, eine Auffassung, die auch bereits Lenin und Stalin vertraten.“ 2. Der Gegner muss entmenschlicht und als Feind der Gesellschaft gebrandmarkt werden um ihn leichter, ohne Gewissensbisse, beseitigen zu können. Das Endziel ist klar: Der Aufbau einer neuen multikulturellen Gesellschaft, in der nur die Linken autoritär regieren dürfen. Die „Stiftung zum Gedenken an die Opfer des Kommunismus“ („Victims of Communism Memorial Foundation“, Niederlande) bezeichnet den Kommunismus, der mit Lenin in die Welt einströmte, als die tödlichste Ideologie der Geschichte. Dem „Schwarzbuch des Kommunismus“ von Stéphane Courtois ist zu entnehmen, dass die von der marxistisch-leninistischen Ideologie inspirierten Regime für den Tod von rund 100 Millionen Menschen (die Zahl ist noch nicht endgültig) verantwortlich sind. Dabei wird hier der National-Sozialismus gar nicht eingerechnet. 3.

Weil das Christentum mit seinen Kirchen als Bewahrer des Glaubens, der Tradition und der Familie gilt, wird es erbarmungslos verfolgt. Das Christentum betont die gottgegebene Würde der menschlichen Person, des Individuums, im Gegensatz zur roten Ideologie mit ihrem Kollektiv, wo der einzelne Mensch keine Rolle spielt. Deshalb ist diese Religion zum natürlichen und zu bekämpfenden Feind für die Linken geworden. Der Weltverfolgungsindex von „Open Doors“ veröffentlicht jährlich eine Zusammenstellung von Ländern, in denen Christenverfolgung stattfindet. An erster Stelle liegt Nordkorea. Die anderen dort aufgelisteten 50 Staaten sind islamisch oder werden durch linke Regierungen beherrscht. Noch im Jahr 2023 werden dort Christen der stärksten Verfolgung und Diskriminierung wegen ihres Glaubens ausgesetzt. 4. Auch in Europa werden die Christen zunehmend benachteiligt und diskriminiert. OIDAC (Observatory On Intolerance And Discrimination Against Christians In Europe) stellte fest: „Christen und ihre Einrichtungen sind in Europa immer häufiger Diskriminierung bis hin zu Verfolgung ausgesetzt.“ 5. Das betrifft Millionen von Christen. Insgesamt stieg die Zahl der antichristlichen „Hassverbrechen europaweit von 2019 auf 2020 um 70 Prozent.“ 6. Brandanschläge auf Kirchen, Beleidigung der religiösen Gefühle der Christen, Zerstörung von Heiligenstatuen und Kircheneinrichtungen, Verdrängung des Christlichen in der Öffentlichkeit (Schulkreuz, Nikolofeier, Weihnachtsmärkte…) sind nur ein Teil des Kampfes gegen das Christentum heute.

