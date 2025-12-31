Trump zerlegt Europa – Prof. Guérot warnt vor dem Super-GAU
Prof. Ulrike Guérot spricht über eine gefährliche Dynamik:
- Was passiert, wenn politische Führung ihr Scheitern nicht eingestehen kann?
- Wenn Gesichtsverlust schwerer wiegt als Verantwortung.
- Wenn Eskalation zur letzten Option wird.
Die unbequeme Frage lautet:
- Was wäre bei einem neuen „Tschernobyl“?
- Wäre es wieder Putin gewesen – bevor überhaupt aufgeklärt wird?
Es geht nicht um Schuldzuweisungen. Es geht um Macht, Narrative – und darum, ob Politik im Ernstfall noch moralische Grenzen kennt.
Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
3 Gedanken zu „Das war’s, Europa: Trump macht ernst“
Interessantes Video zum Verbreiten auf allen Kanälen, Handies, emails und im persönlichen Gespräch mit Verweis auf’s Video wo möglich.
Meiner Ansicht nach.
Grüße aus Kopenhagen. Inshallah : https://www.bitchute.com/video/85ByTsDeKsU Verträge seit 1951 FÜR IMMIGRATION ! also wenn SIE gerade zuvor D besiegt hatten.
„Es geht nicht um Schuldzuweisungen. Es geht um Macht, Narrative – und darum, ob Politik im Ernstfall noch moralische Grenzen kennt.“
Nein, geht es nicht, um die Frage nach den „moralischen Grenzen“, diese haben die „Guten“ 1914-18 und 1939-48 hinreichend beantwortet (sofern man es nicht direkt bis 2025 verlängern will, die Zeitlinie ab 1939). Ansonsten fehlen da Geld, Rohstoffe, Kontrolle / Einfluß (die ich nicht mit „Macht“ gleichsetze, weil Trump nicht die Kontrolle über die BRD hat, wie es Biden oder Obama hatten, obwohl er die Macht hätte das gewaltsam zu ändern, als Beispiel). Und es geht nicht um das „Scheitern“, sondern um die begangen Verbrechen, für die all die Politiker schlicht hingerichtet werden würden, wenn sie die eingestehen täten.