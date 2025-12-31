Das war’s, Europa: Trump macht ernst

Trump zerlegt Europa – Prof. Guérot warnt vor dem Super-GAU

Prof. Ulrike Guérot spricht über eine gefährliche Dynamik:

Was passiert, wenn politische Führung ihr Scheitern nicht eingestehen kann?

Wenn Gesichtsverlust schwerer wiegt als Verantwortung.

Wenn Eskalation zur letzten Option wird.

Die unbequeme Frage lautet:

Was wäre bei einem neuen „Tschernobyl“?

Wäre es wieder Putin gewesen – bevor überhaupt aufgeklärt wird?

Es geht nicht um Schuldzuweisungen. Es geht um Macht, Narrative – und darum, ob Politik im Ernstfall noch moralische Grenzen kennt.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung