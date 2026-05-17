Gegen „Hetze“ und „Desinformation“: € 8,5 Milliarden (!) für NGO-Programm der EU

+ Leipzig – Tiger entkommt aus Gehege und wird erschossen – Mann schwer verletzt + „Souveräner Staat“: Taiwan widerspricht Trump nach China-Reise + „Staatsstreich“ bei AfD-Wahlsieg? „Damit soll nur vom eigenen Versagen abgelenkt werden“ + aktuelle Europastunde zu nachhören +

„Souveräner Staat“: Taiwan widerspricht Trump nach China-Reise

Eine Warnung von US-Präsident Donald Trump an Taiwan, auf eine formelle Unabhängigkeitserklärung von China zu verzichten, hat eine Reaktion des Außenministeriums der Insel ausgelöst. Es bekräftigte, Taiwan sei ein „souveräner demokratischer Staat“.

Während seines Staatsbesuchs in Peking in dieser Woche erklärte Trump, seine Taiwan-Politik habe sich zwar nicht geändert. Er lehne aber eine Unabhängigkeitserklärung Taiwans von China ab und stellte offenbar infrage, warum die USA im Falle einer Invasion militärisch eingreifen sollten.

„Ich will nicht, dass irgendjemand unabhängig wird und wir dann, Sie wissen schon, 9.500 Meilen weit reisen sollen, um einen Krieg zu führen. Darauf habe ich es nicht abgesehen“, sagte er dem Sender Fox News.

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Leipzig – Tiger entkommt aus Gehege und wird erschossen – Mann schwer verletzt

Tiger-Alarm bei Leipzig: Die Polizei hat einen entlaufenen Tiger erschossen. Das Tier war aus einer privaten Anlage entkommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein 73 Jahre alter Mann sei dabei verletzt worden.

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr, hieß es am Nachmittag. Menschen aus der Umgebung der Tigerhaltung reagiert entsetzt auf den Ausbruch.

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„Der Tiger hat sein Gehege verlassen. Er konnte dann von Polizeikräften im Bereich einer Gartenanlage angetroffen werden.“ Um jede Gefahr für die Öffentlichkeit zu beseitigen, sei der Tiger von Einsatzkräften erschossen worden.

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Gegen „Hetze“ und „Desinformation“: Brüssel leitet neues NGO-Programm mit 8,5 Milliarden Euro ein

Ausgestattet mit 8,5 Milliarden Euro soll ein neues NGO-Programm bald „Rassismus“, „Hetze“ und „Transphobie“ bekämpfen – „sowohl offline als auch online“. Zudem will man „vertrauenswürdige und zuverlässige Nachrichteninhalte“ fördern. Kulturstaatsminister Weimer begrüßt das Vorhaben.



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Insbesondere angebliche „strukturelle und intersektionale Diskriminierung“ wolle man bekämpfen; dabei handelt es sich um einen klassischen Kampfbegriff der intersektionellen (auch als „woke“ bekannten) Linken. Neben Antisemitismus will man Rassismus und „Hetze“, dabei explizit genannt „Rassismus gegen Schwarze, Rassismus gegen Asiaten und Hass gegen Muslime“, ins Visier nehmen.

Weiter heißt es: „Dabei sollten ferner Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Homophobie, Biphobie, Transphobie, Interphobie sowie Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität gefördert werden.“ Weiterlesen auf apollo-news.net

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„Staatsstreich“ bei AfD-Wahlsieg? „Damit soll nur vom eigenen Versagen abgelenkt werden“

„Staatsstreich“ und „Weimarer Weg“: Aus Union und SPD kommen laute Warnungen vor weiteren Wahlerfolgen der AfD. BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hält dagegen – und macht Schwarz-Rot schwere Vorwürfe.

Die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat die massiven Warnungen aus der Union und aus der SPD vor weiteren Wahlerfolgen der AfD scharf zurückgewiesen. Wagenknecht wandte sich am Sonntag konkret gegen Äußerungen des thüringischen Innenministers Georg Maier (SPD) und des CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Weiterlesen auf welt.de

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ITALIEN – „Besonders gefährliche Form der Fälschung”: Betrüger bringen zehntausende falsche 2-Euro-Münzen in Umlauf

In der italienischen Stadt Prato, nahe Florenz, sind drei Verdächtige festgenommen worden, denen systematische Fälschungen von Zwei-Euro-Münzen vorgeworfen werden.

Wie der Nachrichtensender Rai berichtet, sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft seit November 2025 etwa 20.000 falsche Münzen in Wechselautomaten von Spielhallen eingespeist worden sein, um im Gegenzug echte Geldscheine zu erhalten. Gegen zwei weitere Personen wird zudem ermittelt.

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Die Fälscher sollen die äußeren und inneren Bestandteile der Zwei-Euro-Münzen in China produziert haben lassen und anschließend über Deutschland und Belgien illegal eingeführt haben. Laut Staatsanwaltschaft wurden mindestens eine Tonne entsprechender Komponenten importiert.

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AKTUELLE EUROPASTUNDE

In der Aktuellen Europastunde auf AUSTRIA FIRST wird der Asyl- und Migrationspakt der EU genau unter die Lupe genommen. Hält er, was er verspricht?

Die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger kommt zu einem ernüchternden Ergebnis: Brüssel scheint Migration nicht stoppen, sondern auf Dauer verwalten zu wollen. Außerdem wird das Stimmverhalten der ÖVP im EU-Parlament beleuchtet. Der Abgeordnete Roman Haider deckt auf, wie die Partei zuhause Strenge predigt, in Brüssel aber gegen die Koppelung von Entwicklungshilfe an die Rücknahme von illegalen Migranten stimmt.

HIER zu hören

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Weitere SHORT NEWS in Vorbereitung!

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