85 Jahre später: Wie Merz den Krieg gegen Russland plant (VIDEO)

Wiederholt sich die Geschichte? Gestern vor genau 85 Jahren begann das Deutsche Reich den Krieg gegen die Sowjetunion – und genau am gestrigen Tag demonstrieren Pistorius, Merz und Co., dass sie diesen historischen Fehler erneut begehen wollen.

Was genau geschehen ist und welche Argumente die Deutsche Friedensbewegung dagegen aufbringt, erfahren Sie von Ivan Rodionov und Jürgen Elsässer im Studio, sowie Dominik Reichert vor Ort:

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.