ACHTUNG REICHELT!

Brandmauer-Heuchelei! Die CDU ist gefangen zwischen Hitler-Wahn und Heidi Reichinnek
JULIAN REICHELT | Der neue Chef der Linkspartei nennt CDU und AfD „keine Unterschiede zu Faschisten“. Sein Jugendverband postet „Israel verrecke“ und „Lang lebe Stalin“. Die CDU arbeitet trotzdem mit ihnen zusammen. Und verweigert dasselbe der AfD mit Verweis auf historische Verantwortung. Heute zeige ich Ihnen, was dahintersteckt.
Was ich Ihnen heute zeige:
👉 Der deutsche Hitler-Wahn: Von Schirinowski bis Pantisano – eine Inventur
👉 Adolf Hitler als Schutzpatron politischer Bequemlichkeit – wie das funktioniert
👉 Daniel Günthers Kampf gegen NIUS als „Feinde der Demokratie“
👉 Pantisanos Wortlaut: kein Unterschied zwischen CDU, AfD und Faschisten
👉 BR-Recherche: Linksjugend-Chats mit „Israel verrecke“, Stalin und Mao
👉 Die vier CDU-Argumente gegen die AfD – und warum alle vier auf die Linkspartei zutreffen
👉 Der wahre Grund: Mit der AfD gibt’s nur den Juniorpartner-Platz
Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.