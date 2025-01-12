30.11.1943: Als Winston Churchill mit 33 Gästen seinen 69. Geburtstag in Teheran feierte

Roosevelt (li), Churchill (Mitte) und Stalin (re) vor der Geburtstagstorte mit 69 Kerzen | Foto: Lt. Lotzof, Imperial War Museum, E. 26640

Am 30.11.1943 kam es im Zuge der Konferenz von Teheran (28.11. bis 1.12.1943) zu einem Abendempfang welthistorischer Bedeutung: Der war möglich, weil sich Staatschefs der USA, UdSSR und Großbritanniens zum ersten Mail während des Zweiten Weltkrieges gemeinsam treffen konnten.

Von der Teheran Konferenz zum Kalten Krieg nach 1945

Von REDAKTION | Es dauerte lange bis sich die „Großen Drei“ – USA, Sowjetunion und Großbritannien – auf ein persönliches Treffen in Teheran einigen konnten. Nur unter strengster Geheimhaltung kamen die drei Staatschefs schließlich angereist:

Stalin fuhr führ mit Zug nach Baku, um von dort mit zwei Flugzeugen, begleitet von 27 Jagdflugzeugen, nach Teheran weiterzureisen.

Roosevelt kam mit dem Schlachtschiff Iowa nach Oran in Algerien, von wo aus er mit dem Flugzeug nach Kairo flog, um dort Churchill vorab zu treffen.

Am 28. November trafen dann alle drei Delegationen in Teheran ein, um auf der Konferenz unter dem Decknamen „Eureka“ die letzten beiden Kriegsjahre sowie die neue Weltordnung durch persönlichen Austausch näher erörtern zu können.

Franklin D. Roosevelt nahm aus Gründen der Sicherheit die Einladung Stalins an, im Gebäude der sowjetischen Botschaft abzusteigen, während Churchill am Sitz der nahegelegen britischen Mission, welche in Teheran direkt gegenüber der sowjetischen diplomatischen Vertretung lag, sein Quartier fand.

Der kurze und dazu noch diskrete Weg direkt zu Stalin während des Teheran Aufenthalts, ermöglichte es Roosevelt, sich mit Stalin auch alleine treffen zu können.

Alle drei Delegationen trafen sich zu ihren Besprechungen im gemeinsamen „Sicherheitsbereich” des sowjetisch-britischen Diplomaten-Komplexes.

Die Agenda und Ziele der Teheraner Konferenz

Vom 28. November bis zum 1. Dezember 1943 stand in Teheran nicht nur die Frage der Eröffnung einer zweiten Front durch Landung der Westalliierten in Frankreich im Mittelpunkt, sondern auch die Entwicklung und Realisierung der Nachkriegsordnung. In diesem Sinne wurde auf der Teheraner Konferenz ein ganzes Bündel wichtiger Themen von großer Tragweite besprochen. Entscheidungen oder auch Vorgespräche betrafen insbesondere die folgenden Themenkomplexe:

Ablehnung der britischen Balkan-Strategie zugunsten des Unternehmens Overlord, geplant für Mai 1944 und tatsächlich dann ausgeführt durch Landung der Westalliierten in der Normandie am 6. Juni 1944.

Die „Erklärung zum Iran“ bezüglich seiner künftigen Unabhängigkeit.

Grenzfestlegung für Polen entlang der Curzon-Linie (Osten) und Oder (Westen)

UdSSR wird nach der Kapitulation Deutschlands Japan den Krieg erklären.

Diskussion zur Reformatierung Deutschlands mit der Zerschlagung von Preußen – siehe Karten oben.

Roosevelt befürwortete die Aufteilung Deutschlands in die Staaten Preußen, Hannover, Hessen, Sachsen, Bayern sowie eine internationale Zone (Ruhr und Saar). Churchill hingegen schwebte die Schaffung einer Donau-Republik, die einen Teil der deutschen Gebiete umfassen sollte, vor und war für die Zerstörung Preußens.

Stalin bestand auf Erhaltung der Einheit Deutschlands, doch die endgültige Lösung dieser Frage konnte auf der Teheraner Konferenz nicht erzielt werden: Das Thema wurde zur Weiterbehandlung an die Londoner Kommission, in der Vertreter der „großen Drei” vertreten waren, weitergeleitet.

Die Realisierung der UN unter „Oberaufsicht“ von USA, UK, UdSSR und China!

Das Diner zum Geburtstag von Winston Churchill am 30.11.1945

Churchills Geburtstag, der am 30. November 1943 69 alt wurde fiel terminlich mitten in die Teheraner Konferenz. Dazu hatte der Jubilar 33 hochrangige Vertreter aus den Delegationen der USA, UdSSR und Briten als seine Gäste in die Britische Gesandtschaft zum Anlass der Feier zu einem Abend-Diner einladen lassen. Die Liste der illustren Geladenen konnte sich sehen lassen und umfasste folgende Personen:

Franklin D. Roosevelt, Joseph V. Stalin, Anthony Eden, Harry L. Hopkins, Sgt. Robert Hopkins, Elliott Roosevelt, Adm. William D Leahy, Comdr. Thompson, Charles E Bohlen, Fleet Adm. Cunningham, Mrs. Oliver, Adm. Ernest J. King, Sir Alexander Cadogan, Maj. Birse, Field Marshal Sir John Dill, W. Averell Harriman, Lord Moran, Gen. Henry H. Arnold, Lt. Gen. Ismay, Maj. John Boettiger, Mr. Holman, John M. Martin, Lt. Gen. Somervell, Gen Brooke, Mr. Berezhkov, Marshal Woroshilow, Sir Reader Bullard, Commissar Molotov, Sir Archibald Clark Kerr, John G. Winant, Air Chief Marshal Portal, Gen. George C. Marshall, Capt. Randolph Churchill.

Maj. John Boettiger, welcher der Feier beiwohnte hatte dazu ein Protokoll verfasst:

Das Boettiger-Memorandum zum Geburtstags-Diner

am 30.11.1943, 8:30 abends in Teheran auf Deutsch

33 Mitglieder der amerikanischen, britischen und russischen Delegationen der Teheraner Konferenz versammelten sich anlässlich des 69. Geburtstags von Herrn Churchill zu einem Abendessen…

Es war offensichtlich, dass die Anwesenden sich bewusst waren, dass eine historische Einigung erzielt worden war. Diese Erkenntnis kam auch in den Erklärungen und Reden zum Ausdruck. Dahinter stand das Gefühl, dass eine grundlegende Freundschaft entstanden war, von der man mit Fug und Recht annehmen konnte, dass sie von Bestand sein würde.

Der grosse und stark gefühlte Optimismus schien auf der Erkenntnis zu beruhen, dass es echte Hoffnung für eine bessere Zukunft der Welt gebe, solange die drei Nationen gemeinsam voranschritten, was im vitalen Interessen ihrer eigenen Politik auch läge.

Präsident Roosevelt saß rechts vom Premierminister [Churchill] und Marschall Stalin links von ihm. Alle Reden hatten die Form von Trinksprüchen, entsprechend dem russischen Brauch und der Politik, die beim Abendessen mit Stalin in der sowjetischen Botschaft am Sonntag [Montag]-Abend festgelegt worden war.

Der Präsident [Roosevelt] eröffnete die Feierlichkeiten mit dem ersten Trinkspruch, wobei er in ungewöhnlicher Abweichung von der üblichen Praxis anstelle des Gastgebers den traditionellen Trinkspruch auf den König aussprach. Der Präsident sagte, dass er als alter Freund von König George Herrn Churchill um das Privileg gebeten habe, den Toast auszusprechen.

Premierminister [Churchill] würdigte daraufhin den Präsidenten herzlich in offizieller und persönlicher Weise und bezeichnete ihn als einen Mann, der sein ganzes Leben der Verteidigung der Schwachen und Bedürftigen und der Förderung der großen Prinzipien, die unserer demokratischen Zivilisation zugrunde lägen, gewidmet habe. Im Anschluss daran brachte er einen Toast auf Marschall Stalin aus und sagte, dieser sei es wert, neben den großen Persönlichkeiten der russischen Geschichte zu stehen und den Titel „Stalin der Große” verdiente.

Präsident Roosevelt sprach von seiner langjährigen Bewunderung für Winston Churchill und seiner Freude über die Freundschaft, die sich zwischen ihnen im Rahmen ihrer gemeinsamen Bemühungen in diesem Krieg entwickelt hätte.

Marschall Stalin sagte, die ihm zuteilgewordenen Ehren eigentlich dem russischen Volk gehörten: Es sei leicht, ein Held oder ein großer Führer zu sein, wenn man es mit Menschen wie Russen zu tun habe. Er sagte, die Rote Armee habe heldenhaft gekämpft, aber das russische Volk hätte von seinen Streitkräften keine andere Eigenschaft toleriert. Er führte an, dass selbst Menschen durchschnittlichen Mutes und sogar Feiglinge in Russland zu Helden geworden seien. Diejenigen, die dies nicht taten, seien getötet worden.

Premierminister Churchill sprach von der großen Verantwortung, die auf den drei Männern laste und die über die Macht verfügten, etwa 30 Millionen bewaffnete Männer, sowie eine große Zahl von Männern und Frauen zu befehligen, die hinter diesen Männern stünden und in den Feldern und Fabriken arbeiteten, wodurch die Aktivitäten der Armeen erst ermöglicht würden. In einem persönlichen Toast auf Franklin Roosevelt brachte Premierminister Churchill seine Meinung zum Ausdruck, dass der Präsident durch seinen Mut und sein vorausschauendes Handeln im Jahr 1933 tatsächlich eine Revolution in den Vereinigten Staaten verhindert hätte. Er drückte seine Bewunderung dafür aus, wie der Präsident sein Land durch den „turbulenten Strom von Parteienstreitigkeiten und interner Politik inmitten der gewalttätigen Freiheiten der Demokratie” geführt habe.

Unter den vielen Toasts des Abends war auch einer von Präsident Roosevelt auf Sir Alan Brooke, den Stabschef der britischen Armee. Marschall Stalin stand mit den anderen, hielt aber sein Glas in der Hand: Nachdem die anderen getrunken hatten, blieb er [Stalin] stehen und sagte, er wolle sich dem Toast auf General Brooke anschließen, aber einige Bemerkungen machen:

Marshall Stalin würdigte die Größe des Generals, sagte jedoch mit einem Augenzwinkern, er bedauere, dass Sir Alan der Sowjetunion gegenüber unfreundlich eingestellt sei und eine grimmige und misstrauische Haltung gegenüber den Russen einnehme. Er trank auf das Wohl des Generals in der Hoffnung, dass Sir Alan „uns besser kennenlernen und feststellen würde, dass wir doch nicht so schlecht“ wären.

Einige Zeit später erhob sich General Brooke, um Stalin zu antworten und erklärte mit gewisser Steifheit, dass der Marschall an Mitteln festhalte, mit denen die Russen den Feind an der Ostfront getäuscht hätten. Während des größten Teils des Krieges, so fuhr er fort, habe Großbritannien Tarnungen angewendet, um den Feind zu täuschen, doch es sei möglich, dass Marschall Stalin die vorgetäuschten „Panzer und Flugzeuge” für echte Operationen gehalten habe. „Das ist möglich“, warf Stalin trocken ein, was für Gelächter am Tisch sorgte. Sein eigentlicher Wunsch, so Brooke weiter, sei es, eine engere Zusammenarbeit mit den Russen aufzubauen. „Das ist möglich“, wiederholte Stalin, „und sogar wahrscheinlich“. Und es gab noch mehr Gelächter. Man ging davon aus, dass General Brooke mit einem Toast auf Marschall Woroschilow, den russischen Stabschef, enden würde, aber stattdessen verlor er sich völlig in seinem [diesem?] Stil und stieß plötzlich auf Admiral Leahy an.

Churchill nahm von diesem Vorfall indirekt Kenntnis und schien bereit, besagte Wirkung abzuschwächen. In einem anschließenden Toast bemerkte er, dass er die Vorschläge bezüglich der sich wandelnden politischen Verhältnisse in der Welt vernehme Er sagte, er könne sich nicht mit Berechtigung zu den politischen Ansichten äußern, welche das amerikanische Volk bei den Wahlen im kommenden Jahr zum Ausdruck bringen werde. Er maße sich auch nicht an, über die sich wandelnde politische Philosophie der russischen Nation zu diskutieren. Was jedoch das britische Volk angehe, so könne er mit Sicherheit sagen, dass deren „Gesichtsfarbe etwas rosiger werde”. Stalin meldete sich sofort zu Wort mit: „Das ist ein Zeichen guter Gesundheit!”

In seiner letzten Tischrede des Abends verwies Churchill auf die großen Fortschritte, die in Teheran bei der Lösung weltpolitischer Fragen erzielt worden seien und stieß einen gemeinsamen Toast auf den Präsidenten und Marschall Stalin an.

Doch bevor das Abendessen beendet werden konnte, bat Stalin seinen Gastgeber um das Privileg, noch einen weiteren Toast auszubringen. Churchill nickte zustimmend, und Stalin erklärte, er wolle über die Bedeutung die „Maschinerie“ im gegenwärtigen Krieg sprechen und seine große Bewunderung für die Produktionskapazität der Vereinigten Staaten zum Ausdruck bringen. Man habe ihm mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten sehr bald 10.000 Flugzeuge pro Monat produzieren würden. Diese Zahl wäre im Vergleich zu den 2.500 bis 3.000 Flugzeugen zu sehen, welche die Sowjetunion trotz aller Bemühungen zur Erhöhung der Produktion nur herstellen könne sowie zur ähnlichen Anzahl von Flugzeugen, die Großbritannien monatlich [nur] produzierte.

Ohne diese Flugzeuge aus Amerika wäre der Krieg verloren gegangen, betonte Stalin. Er brachte seine Dankbarkeit und die des russischen Volkes zum Ausdruck für die großartige Führung von Präsident Roosevelt, der die enorme Produktion der Kriegsmaschinerie vorangetrieben und deren Lieferung nach Russland ermöglicht hatte. Er schloss mit einem herzlichen Toast auf den Präsidenten.

Dann bat der Präsident um das Privileg, ein letztes Wort hinzufügen zu dürfen. Er sagte, diese Treffen in Teheran hätten all unsere Hoffnungen geweckt, dass die Zukunft eine bessere Welt bringen möge – eine geordnete Welt, in der dem einfachen Bürger die Möglichkeit friedliche Arbeit und gerechter Genuss der Früchte seiner Arbeit garantiert wären.

„Hier wurde heute Abend über unsere unterschiedlichen politischen Teints diskutiert”, sagte er. „Ich vergleiche dies gerne mit einem Regenbogen. In unserem Land ist der Regenbogen ein Symbol für Glück und Hoffnung. Er hat viele verschiedene Farben, jede für sich einzigartig, die aber zusammen zu einem prächtigen Ganzen verschmelzen.“

„So ist es auch mit unseren Nationen. Wir haben unterschiedliche Bräuche, Philosophien und Lebensweisen. Jeder von uns gestaltet sein Leben nach den Wünschen und Vorstellungen seines Volkes.

Aber, wir haben hier in Teheran bewiesen, dass die unterschiedlichen Ideale unserer Nationen zu einem harmonischen Ganzen, das sich gemeinsam für das Wohl unserer selbst und der Welt einsetzt, verschmelzen können.

Wenn wir nun diese historische Zusammenkunft verlassen, können wir zum ersten Mal das traditionelle Symbol der Hoffnung, den Regenbogen, am Himmel sehen!“

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Ende des Memorandums zum Diner zu Ehren von Winston Churchill zu seinem Geburtstag am 30.11.1943 in Teheran

Das Verständnis zwischen Stalin und Roosevelt zu Lasten britischer Globalpolitik lässt anhaltende Gerüchte über ein unnatürliches Ableben von Franklin D. Roosevelt am 12.4.1945 eine gewisse Logik verleihen und diese bis heute nicht zur Ruhe kommen.

***

Zur „Operation UNTHINKABLE“, welche weder zum Geist der Teheran Konferenz noch zur Linie von Franklin D. Roosevelt passte: HIER

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung