EU beschließt Einführung des Digitalen Euro

+ LGBTQ- oder Nationalflaggen an der Erzsébet-Brücke in Budapest? + Storm-Shadow Angriff gegen Russland und die Folgen + Japan setzt auf Tradition statt Zuwanderung + Steuerflucht aus Deutschland: Hunderte Millionäre kehren dem Land den Rücken + Präzedenzurteil für den Anwohnerschutz an Windparks +

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LGBTQ- oder Nationalflaggen an der Erzsébet-Brücke in Budapest?

Die Pride-Flaggen hielten sich nur einen Tag auf der Elisabethbrücke – sie landeten in der Donau.

Eine landesweite Bürgerbewegung hat begonnen. Von der Erzsébet-Brücke wurden nicht nur sämtliche LMBTQ-Flaggen entfernt, sondern die Brücke wurde mittlerweile auch von Bürgern sowie von Előd Novák, Abgeordnerter der Mi Hazánk (Unsere Heimat) Partei mit ungarischen Flaggen geschmückt. Die Lage ist nun gespannt.

Wir haben gemeinsam mit den Jugendlichen von Mi Hazánk auf beiden Seiten der Erzsébet-Brücke in alle Fahnenhalter ungarische Flaggen angebracht, denn Budapest gehört allen! Gerade deshalb ist es nicht akzeptabel, dass eine Partei oder irgendeine politische Bewegung die Stadt für sich vereinnahmt, wie beispielsweise die LGBTQ-usw.-Lobby mit ihren Fahnen. Via HaintzMedia

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Storm-Shadow Angriff gegen Russland und die Folgen

Großbritannien hat in den letzten Tagen Russland mit StormShadow Marschflugkörpern angegriffen, im Auftrag der Ukraine.

Es dürfte allgemeines Wissen sein, dass ohne Satellitendaten und direkte Einflussnahme auf die Zieleingabe und die Funktion der Raketen durch Großbritannien ein Betrieb durch die Ukraine nicht möglich ist. Genau dies war von Putin als Rote Linie bezeichnet worden, und wurde als Eintritt eines NATO-Landes in den Krieg gegen Russland angesehen worden. Wie ist die Reaktion in Moskau nun auf diese Angriffe?

Außenminister Lawrow drohte mit Vergeltung und verwies darauf, dass Putin bereits weitere „massive Angriffe“ gegen die Ukraine angekündigt habe. Die russische Armee griff daraufhin erneut ukrainisches Gebiet mit Drohnen an. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, Russland werde damit „fortfahren„, die Ukraine anzugreifen. Putin selbst schwieg demonstrativ: In seiner Eröffnungsrede beim ASEAN-Gipfel in Kasan erwähnte er die Angriffe auf Moskau mit keinem Wort.

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Bargeld wird ergänzt: Der Euro wird digital – das hat EU jetzt vor

Am Dienstag hat sich der Währungs-Ausschuss der Europäischen Union auf die Einführung des digitalen Euros geeinigt.

Es ist fix: Der digitale Euro hat die erste große Hürde genommen. Am Dienstag stimmte der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) dem Rechtsrahmen zur Einführung klar zu. Der Vorschlag des digitalen Euros wurde mit 43 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen.

Der digitale Euro gilt als Herzensprojekt von EZB-Chefin Christine Lagarde. Die EU spricht dabei von einer ergänzenden, europäischen Bezahlfunktion, das dem digitalen Zeitalter gerecht werden soll. Aktuell kontrollieren die USA mit Mastercard, Visa oder Paypal fast ausschließlich den Markt der bargeldlosen Zahlungen. Weiterlesen auf heute.at

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Japan setzt auf Tradition statt Zuwanderung

In Japan sorgt Premierministerin Sanae Takaichi für Aufmerksamkeit. Als erste Frau an der Spitze des Landes steht sie für einen klar konservativen Kurs.

Sie betont den Schutz traditioneller Werte und setzt statt Massenzuwanderung auf Familienförderung, höhere Geburtenraten und technologische Eigenständigkeit.

Kritiker warnen vor den Folgen des demografischen Wandels, Befürworter sagen: Japans Identität müsse bewahrt bleiben. Eine Debatte zwischen Zukunftssorgen und Selbstverständnis. Via BlueMedia

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Steuerflucht aus Deutschland: Hunderte Millionäre kehren dem Land den Rücken

Deutschland verliert immer mehr wohlhabende Bürger. Laut aktuellen Daten haben im Jahr 2025 rund 400 Millionäre das Land verlassen. Mit ihnen wanderten Vermögenswerte von fast 1,9 Milliarden Euro ab.

Experten sprechen längst nicht mehr von einem kurzfristigen Trend, sondern von einer Entwicklung, die seit Jahren an Fahrt aufnimmt.

Steuern, Abgaben und Unsicherheit

Als Hauptgründe für die Abwanderung werden laut der international tätigen Beratungsfirma Henley & Partners die hohe Steuer- und Abgabenlast sowie wachsende wirtschaftliche Unsicherheiten genannt. Viele Vermögende und Unternehmer sehen Deutschland offenbar nicht mehr als attraktiven Standort. (…) Der Spitzensteuersatz liegt derzeit bei 42 Prozent, für Spitzenverdiener sogar bei 45 Prozent. Dazu kommen Kapitalertragsteuern, Sozialabgaben und steigende Versicherungskosten. Weiterlesen auf exxpress.at

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DEKRA bestätigt Brummton: Wird Baiereck zum Präzedenzfall für den Anwohnerschutz an Windparks?

Was die Bewohner von Baiereck anderthalb Jahre spüren konnten, ist nun offiziell bestätigt: Ein DEKRA-Gutachten bescheinigt den zwei umstrittenen Windkraftanlagen oberhalb des Nassachtals einen unzulässigen Brummton.

Für viele Anwohner, die über Schlaflosigkeit, gesundheitliche Beschwerden und ein Leben im Dauerstress klagen, ist das eine kleine Sensation. Denn erstmals liegt ein amtlicher Nachweis vor, der ihre Erfahrungen bestätigt – und der weit über den kleinen Ort hinaus Bedeutung erlangen könnte. Weiterlesen auf nius.de

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ÖSTERREICH: Neue ÖVP-Linie – Innenminister Karner will, dass zehntausende Syrer in Österreich bleiben

Während der Kanzler mit zehn Mitarbeitern zum WM-Match Österreichs nach Dallas jettete, nutzte Innenminister Gerhard Karner die Abwesenheit des ÖVP-Chefs für eine neue Kurssetzung der Volkspartei in der Abschiebungs-Thematik: Karner will zehntausende Syrer nicht mehr abschieben, obwohl sie kein Bleiberecht mehr haben.

„Wer wird dann die Spitäler putzen?“, argumentierte Gerhard Karner in einem aktuellen profil-Text mit dieser Frage für ein Bleiberecht für alle der 100.000 syrischen Massenmigranten, die keine Straftat begangen haben.

Der Innenminister geht davon aus, dass die Mehrheit langfristig in Österreich bleibt. Vor allem jene, die schon mehrere Jahre hier leben und unbescholten sind. „Ein Großteil ist auch bereit, sich zu integrieren und zu arbeiten. Auch wenn wir das noch mehr einfordern und unterstützen müssen.“ Weiterlesen auf report24.news

+++ ALICE WEIDEL IN WIEN +++

+++ WISSENSWERT +++

Das Klimaanlagen Paradoxon und die Kraft der Bäume

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Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.