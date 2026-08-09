Energiespeicher leer – Nach den Ferien kommt das Erwachen

Bild: UME & AI

Wir sind mitten in den Ferien und die hohen Spritpreise scheinen kaum noch jemanden zu interessieren. Dabei sind sie so hoch wie noch nie in Deutschland und Österreich.

„Tankrabatt“ und „Spritpreisbremsen“ sollen autofahrer „beruhigen“

Die Preise liegen trotzdem über dem Nievau vom März oder April, bevor für zwei Monate der umstrittene Tankrabatt der Deutschen Bundesregierung die Preise etwas dämpfte. Damals war die Empörung ob der hohen Preise an den Tankstellen groß.

In Österreich gab es ebenfalls eine offizielle Spritpreisbremse, die im April 2026 eingeführt wurde, nach ihrem Start jedoch rapide zusammengestrichen wurde und extrem gering ausfiel. Während Autofahrer zu Beginn noch spürbar entlastet werden sollten, schrumpfte der Steuerrabatt im Laufe des Sommers auf Cent-Bruchteile zusammen.

Doch jetzt sind alle erst mal in den Sommerferien und tanken vielleicht günstig im Ausland oder lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Der Mensch vergisst schnell und möchte ein angenehmes Leben habe.

Der Schein trügt – Es erwarten uns große Probleme

Alles scheint vergeben und vergessen. Die Psychologen nennen so ein Verhalten „Experiential Avoidance“ – kurz gesagt das Verleugnen oder Verdrängen von offensichtlich gravierenden Problemen.

Doch der Iran-Krieg tobt weiter und die Erdöl-Reserven der europäischen Staaten schrumpfen beständig. Auch die Erdgasspeicher füllen sich bis zur Heizsaison nicht rechtzeitig. Und: Die Inflationsrate ist im Juli um 0,5 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent gestiegen.

Was kommt im Herbst oder spätestens im Winter auf uns zu?

Durch die verrückte Energiepolitik der EU-Staaten und den Iran Konflikt kommen auf Europa möglicherweise große Probleme zu, welche jeden einzelnen betreffen werden. Die Preise werden massiv steigen und die Menschen werden vielfach wieder auf ihre Rücklagen zurückgreifen müssen. Mit einem Satz erklärt: „Der Wohlstand ist vorbei!“

Das alles können wir Politikern verdanken, die andere Ziele verfolgen als die Interessen der heimischen Bevölkerung wahrzunehmen. In Österreich ist eine inkompetente Verliererkoalition am Ruder und in der Regierung von Deutschland wedelt der linke Schwanz mit dem verlogenen Hund. Langsam dürften auch die Wähler begreifen, welchen Scharlatanen sie auf dem Leim gegangen sind.

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