Alzheimer: Die Lüge (Video)

Alzheimer ab 65+: Was die Medizin jahrzehntelang übersehen hat.

„Alzheimer muss kein Mensch bekommen.“

Das sagt Dr. Michael Nehls. Und er meint es ernst. Viele halten Alzheimer für Schicksal.

Dr. Nehls hat Jahrzehnte geforscht, mit Nobelpreisträgern publiziert und vor dem EU-Parlament gesprochen. Sein Argument ist klar:

Alzheimer ist keine Krankheit der Natur, sondern eine Krankheit unserer Kultur.

1906 war sie eine Kuriosität, in den Lehrbüchern der 1940er Jahre nicht erwähnt. Heute hat fast jede Familie einen Fall im Umfeld. In dieser Folge spricht Petra mit Dr. Nehls darüber, was sich in den letzten 100 Jahren geändert hat. Was du selbst in der Hand hast. Und warum die Pharma-Industrie seit Jahrzehnten auf das falsche Molekül wettet.

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