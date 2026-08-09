Alzheimer ab 65+: Was die Medizin jahrzehntelang übersehen hat.
„Alzheimer muss kein Mensch bekommen.“
Das sagt Dr. Michael Nehls. Und er meint es ernst. Viele halten Alzheimer für Schicksal.
Dr. Nehls hat Jahrzehnte geforscht, mit Nobelpreisträgern publiziert und vor dem EU-Parlament gesprochen. Sein Argument ist klar:
Alzheimer ist keine Krankheit der Natur, sondern eine Krankheit unserer Kultur.
1906 war sie eine Kuriosität, in den Lehrbüchern der 1940er Jahre nicht erwähnt. Heute hat fast jede Familie einen Fall im Umfeld. In dieser Folge spricht Petra mit Dr. Nehls darüber, was sich in den letzten 100 Jahren geändert hat. Was du selbst in der Hand hast. Und warum die Pharma-Industrie seit Jahrzehnten auf das falsche Molekül wettet.
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5 Kommentare zu „Alzheimer: Die Lüge (Video)“
DDR-Experte erklärt, wie schlimm es wirklich war – Hubertus Knabe im Gespräch
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https://www.youtube.com/watch?v=IuIjo0Q5vCg
Sachsen-Anhalt: Siegmund wird zum Popstar – und die CDU zum Gespött
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Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird für die etablierten Parteien in einem Desaster enden. Während AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund die Marktplätze füllt und sein Wahlkampf eine immer stärkere Eigendynamik entwickelt, wirkt die CDU wie eine Partei, die noch gar nicht begriffen hat, was ihr bevorsteht.
https://philosophia-perennis.com/2026/08/09/sachsen-anhalt-siegmund-wird-zum-popstar-und-die-cdu-zum-gespoett/
Die Menschen leben mehrheitlich seit der industriellen Revolütion völlig unnatürlich, seit der Nachkr.egszeit zunehmend fast aussschließlich und seit Beginn des sog. Informationszeitalters, also Computer-Zeitalters bis hin zur heutigen KaI/KSI nahezu gänzlich unnatürlich – ausgenommen vielleicht noch diese Sentinels und andere vielleicht noch unentdeckte Stämme tief im Dschungel und weitgehend noch diese Berberstämme. In der sog. zivilisierten vor allem westl. Welt m. A. n. nicht mehr, was in dieser m. A. n. auch gar nicht mehr möglich ist, bestenfalls noch in einem gewissen Maße, aber keineswegs mehr gänzlich.
Ob das alles mit Bewegung zu tun hat weiß ich nicht, meine Omma, die auf dem Bauernhof bis zu ihrem 89. Lebensjahr tagtäglich auf dem Feld und im Garten gearbeitet hatte an der frischen Luft und mit natürlicher selbstangebauter Nahrung, bekam dann auch Demenz und starb mit 91 Jahren. Ist schon Jahrzehnte her.
Sicher hilft ein möglichst gesundes Leben mit möglichst unbelasteter Nahrung und Bewegung, aber eine Garantie ist es m. A. n. nicht – zumal wir offenbar alle seit Jahrzehnten mit diesen ständig zu beobachtenden Chömtrails in Kombi vermutlich mit Häärp etc. und was diese m. A. n. Menschenfainde noch alles auf Lager haben permanent mit verschiedensten G ift en malträtiert werden.
Der geheime Pakt das geheime Abkommen/ Hier kommt zum Ausdruck was die El.te/ NWe O von uns fernhält! – Video:
https://www.bitchute.com/video/OJcrjdHZNZSW/
Meiner Ansicht nach.
Aluminium – Partikelgröße im Mikrometerbereich.
Eines der Produkte, die über unseren Köpfen versprüht werden, ist ebenfalls eine Ursache für Alzheimer.
Der Himmel wieder in Gnade aufgenommen
https://www.world-scam.com/de/archive/70601/1330-der-himmel-wieder-in-gnade-aufgenommen/
Das Geschäft mit der Angst/Krankheit
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„Ärzte schütten Medikamente, von denen sie wenig wissen, zur Heilung von Krankheiten, von denen sie noch weniger wissen, in Menschen, von denen sie gar nichts wissen.“
Voltaire