Hitzewelle macht Strompreise extrem teuer

Trump: 19 Millionen Barrel Öl flossen am Montag durch Hormus + Explosionen durch ukrainische Drohnen: Halbe Krim ohne Strom + Farage forderte nach dem Rücktritt von Premierminister Starmer Neuwahlen in Großbritannien + Frankreichs Musikfest: 243 Festnahmen, Spritzen-Attacken und sexuelle Übergriffe + Corona-Aufarbeitung in Spanien: 24 Jahre Haft für Ex-Minister

+++

Trump: 19 Millionen Barrel Öl flossen am Montag durch Hormus

Präsident Donald Trump erklärte am Dienstag, dass am Montag 19 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus transportiert wurden. „Die Ölpreise stürzen ab, und die Welt ist ein viel sicherer Ort!!!“, schrieb Trump zusätzlich auf Truth Social.

Der kommerzielle Schiffsverkehr auf der wichtigen Wasserstraße nimmt wieder zu, nachdem Trump und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian am vergangenen Mittwoch ein 14-Punkte-Memorandum unterzeichnet hatten, das den Krieg beenden soll. Via foxnews.com

+++

Explosionen durch ukrainische Drohnen: Halbe Krim ohne Strom

Nach nächtlichen Explosionen auf der von Russland besetzten Krim ist es zu massiven Stromausfällen gekommen. Berichten zufolge war rund die Hälfte der Halbinsel zeitweise ohne Elektrizität. (…)

Videos zeigen eine gewaltige Rauchwolke auf der Insel Kertsch, die wohl von einem Brand am dortigen Wärmekraftwerk ausgeht. (…) Nach vorläufigen Berichten wurde das Kraftwerk bei einem ukrainischen Drohnen- und Raketenangriff getroffen. Via focus.de

+++

Farage forderte nach dem Rücktritt von Premierminister Starmer Neuwahlen in Großbritannien

Er behauptete, der Erfolg seiner Partei, Reform UK, bei den Kommunalwahlen habe zu dem Rücktritt des Premierministers geführt.

Laut Farage hat die Regierungspartei nicht das Recht, ihren Vorsitzenden nach eigenem Ermessen auszutauschen, da die Wähler für einen bestimmten Kandidaten für das Amt des Premierministers stimmen. Daher müssten nach Starmers Rücktritt Neuwahlen abgehalten werden. Via forbes.news

+++

Frankreichs Musikfest: 243 Festnahmen, Spritzen-Attacken und sexuelle Übergriffe

Eigentlich soll die alljährliche „Fête de la Musique“ Frankreichs große Sommernacht sein: kostenlose Konzerte, Menschen auf Straßen und Plätzen, ausgelassene Stimmung bis tief in die Nacht.

Doch die 45. Feier des landesweiten Musikfestes am Sonntag entwickelte sich in Teilen des Landes erneut zu einem Polizeieinsatz mit zahlreichen Übergriffen, Festnahmen und sogar Berichten über Spritzenattacken. Besonders in Paris und dem Umland kam es zu schweren Zwischenfällen.

(…) Die vorläufige Bilanz wurde bereits von zunächst 243 auf mindestens 268 Festnahmen nach oben korrigiert und dürfte wohl noch weiter steigen. In der Hauptstadt und ihrer Umgebung waren rund 5.000 Polizisten und Gendarmen sowie 2.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Trotzdem häuften sich in der Nacht zum Montag Meldungen über Schlägereien, Diebstähle, Sachbeschädigungen und Attacken auf Besucher. Wie üblich wird die Herkunft der Täter von Polizei und Medien zumeist verschwiegen. Weiterlesen auf report24.news

+++

Corona-Aufarbeitung in Spanien: 24 Jahre Haft für Ex-Minister

Der Oberste Gerichtshof Spaniens hat den Ex-Verkehrsminister José Luis Ábalos zu 24 Jahren Haft verurteilt sowie seinen ehemaligen Berater Koldo García zu 19 Jahren. Die Urteile erfolgten im Rahmen der Ermittlungen zu Schmiergeldern bei unlauteren Verträgen über die Beschaffung von Masken in der “Corona-Krise”. (…)

Die Urteile erfolgten laut Mitteilung wegen ermittelten “Straftaten im Zusammenhang mit krimineller Vereinigung, Bestechung, Unterschlagung und Einflussnahme”. Via anonymousnews.org

+++

Strompreise explodieren auf 93 Cent! Hitzewelle macht Strompreise extrem teuer

Die Hitzewelle treibt in Deutschland die Strompreise steil nach oben. Während die Strompreise für Stromkunden (bei dynamischen Tarifen) am Montag bis auf 56 Cent je kWh nach oben getrieben werden, geht es am Dienstag mit den Strompreisen noch viel steiler nach oben. (…)

Schuld ist die große Abhängigkeit der Strompreise von den stark schwankenden Erzeugungsmengen bei Solarstrom und Windstrom. Hinter dem steilen Anstieg der Verbraucherpreise für Strom steckt ein ebenso steiler Anstieg der Börsenstrompreise. Via agrarheute.com

+++

Nach einer Neuauszählung einer Wahl verfünffacht sich das AfD Ergebnis

In Bahnbach mussten aufgrund eines „Fehlers“ die Stimmzettel nachgezählt werden.

Stimmen vor der Nachzählung:

AfD 14

FDP 70

Stimmen nach der Nachzählung:

AfD 70

FDP 14

Ist bestimmt ganz aus Versehen passiert. Die Gemeinde hat das offiziell bestätigt, nachdem die AfD Einspruch eingelegt hatte. Es handelte sich um einen Zähl-/Übertragungsfehler bei den 382 Urnenstimmen dieses Bezirks – kein Druckfehler auf den Stimmzetteln selbst. Die Frist für weitere Einsprüche ist gerade abgelaufen.

+++ WISSENSWERT +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

+++