Wacht endlich auf! Dieter Bohlen packt aus: „Ich krieg zunehmend Angst“

Dieter Bohlen spricht bei Hopf & Kettner Klartext – über Millionen-Verluste durch politisch unkorrekte Aussagen und die Frage, warum Deutschland den Mut zur eigenen Meinung verloren hat. Mit seiner berühmt direkten und unverblümten Art kommentiert er den Ukraine-Krieg, Cancel Culture, Thomas Anders und 45 Jahre Musikbusiness ohne Filter.

„Ich krieg zunehmend Angst“

meint Dieter Bohlen.

„Ja, wir wollen Frieden. Verdammte Scheiße. Ja, und jetzt geht’s nur noch um das Wort Krieg. Was? Wie bereiten wir uns vor? Wir brauchen zehn Milliarden für neue Bunker. Hey, was ist das … Warum müssen jetzt Bunker gebaut werden? Was haben die da vor? Da kriege ich doch Angst. Ich baue doch keine Bunker einfach nur aus Jux, sondern ich baue Bunker, wenn ich antizipiere, dass die irgendwie Krieg wollen.“

Ja, lasst euch nicht bevormunden, sondern seid selber euer Vormund und redet und macht das Maul auf.

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