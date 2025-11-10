+ „Gebt Trump den Friedensnobelpreis – er hat ihn verdient!“ + Das vegane Schnitzel geht, Ursula von der Leyen bleibt: Wozu ist die EU noch gut? + So überfremdet ist Europas Jugend + Antifa bekennt sich zu Brandanschlag auf Fürstin Glorias Jagdschloss +

+++

Orbán lehnt Euro-Einführung in Ungarn ab: „EU zerfällt“

Knallharte Ansage von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Im Interview mit dem Wirtschaftsportal „EconomX“ sprach sich der widerständige Politiker entschieden gegen die Einführung des Euro in Ungarn aus. Seine Begründung ist klar:

Die Europäische Union „zerfällt“, und „Ungarn sollte sein Schicksal nicht enger an die Europäische Union binden als bisher, und die Einführung des Euro wäre die engst mögliche Verbindung.“

Im Frühjahr 2026 finden in Ungarn die nächsten Parlamentswahlen statt. Orbáns Partei Fidesz liegt in aktuellen Umfragen derzeit hinter der neuen Oppositionspartei Tisza unter Péter Magyar.

Via @auf1tv

+++

Netanjahus Pressestelle: „Gebt Trump den Friedensnobelpreis – er hat ihn verdient!“

Man glaubt es erst, wenn alle „Geiseln“ freigelassen wurden

+++

Stille Annexion Schritt für Schritt verleibt sich Israels Regierung weitere Teile des Westjordanlands ein. Rechtsstaatlichkeit droht vollends zur Fiktion zu werden.

Als die Knesset am 23. Juli 2025 in einer symbolischen Resolution Israels „Anrecht“ auf Judäa und Samaria (so bezeichnen die israelischen Behörden das besetzte Westjordanland) bekräftigte, war die Annexion bereits im Gange, verwirklicht mithilfe eines geräuschlosen Umbaus des Verwaltungsapparats.

Inzwischen haben sich die Entwicklungen weiter zugespitzt: Finanzminister und eine Führungsfigur der Siedlerbewegung Bezalel Smotrich bringt die Zivilverwaltung – die israelische Behörde, die das zivile Leben im Westjordanland verwaltet und früher zumindest nominell auf der Grundlage des Militärrechts agierte – immer stärker unter seine Kontrolle. Diese Behörde, die reformiert und jetzt der israelischen Zivilverwaltung unterstellt wurde, treibt aktiv die Erteilung von Planungsgenehmigungen für den Siedlungsbau voran. Weiterlesen auf ipg-journal.de

+++

Das vegane Schnitzel geht, Ursula von der Leyen bleibt: Wozu ist die EU noch gut?

Der Herbst beginnt für Ursula von der Leyen mit zwei Misstrauensvoten – erst im Juli hatte sie zuletzt eines überstanden. Nun wird sie sowohl von links als auch von rechts angegriffen, doch auch dieses Mal konnte sie ihre politische Karriere sichern.

[…]

Die EU-Kommission gerät zunehmend ins Kreuzfeuer. Drei Misstrauensanträge in wenigen Monaten sind ein Novum in der Geschichte des EU-Parlaments. Die Kritik an von der Leyen sieht sie erneut als Teil einer russischen Propagandakampagne, die sie stürzen möchte.

[…]

Während Kriege weiter toben und die Wirtschaft des Alten Kontinents aufgrund massiver Fehlentscheidungen (wie dem Green Deal und der Abkopplung von billigem russischen Gas) weiter sinkt, stimmt das EU-Parlament darüber ab, dass Fleischersatzprodukte nicht länger mit Namen wie Burger, Schnitzel oder Wurst bezeichnet werden dürfen. Im Ernst? Sollte Brüssel vielleicht direkt geschlossen werden? Via berliner-zeitung.de

+++

Demografischer Wandel – So überfremdet ist Europas Jugend

In Sachen Demografie und Bevölkerungszusammensetzung gibt es ein deutliches Ost-West-Gefälle. Während in den früheren Ostblockstaaten kaum jemand außereuropäische Eltern hat, sieht es im Westen ganz anders aus. Europa wird 2050 völlig anders aussehen als heute.

Wissen Sie, wie viele junge Menschen in Europa zwei Elternteile haben, die nicht aus dem eigenen Land bzw. aus Europa stammen? Eurostat hat die statistischen Daten zusammengefasst – und diese haben es in sich. Denn in Ländern wie Deutschland, Österreich, der Schweiz, Schweden, Spanien, Irland, Malta und Zypern haben mittlerweile rund ein Fünftel bis mehr als ein Viertel aller jungen Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren Eltern, die beide weder einheimisch noch (allgemein) europäisch sind.

Die sogenannte “Generation Z” ist vielerorts bereits “multikulturell”. Während jene jungen Menschen, die in gemischten Elternhäusern aufwachsen zumindest noch etwas von der nationalen Kultur und Identität mitbekommen, sieht es bei jenen mit rein außereuropäischen Elternhäusern oftmals ganz anders aus.

Kinder, die in beispielsweise rein polnischen, kroatischen oder französischen Familien in Deutschland oder Österreich aufwachsen, assimilieren sich rasch. Für Kinder, die hingegen aus syrischen, afghanischen oder senegalesischen Haushalten kommen, gilt das nur selten.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Antifa bekennt sich zu Brandanschlag auf Fürstin Glorias Jagdschloss

Die Antifa hat sich auf dem linksextremen Internetportal „Indymedia“ zum Legen des verheerenden Feuers bekannt, das am Montag das Jagdschloss Thiergarten nahe Regensburg bis auf die Grundmauern vernichtete. Es gehört Gloria Fürstin von Thurn und Taxis.

Der Anschlag soll eine »deutliche Warnung« an die 65jährige sein, sich mit politischen Äußerungen zurückzuhalten. Nach dem vernichtenden Brand stehen vom früheren Jagdschloss der Familie Thurn und Taxis, das zuletzt als Golfclub genutzt wurde, fast nur noch die Außenmauern.

Das Inventar mit antiken Möbeln, Leuchtern, Porzellan, handgeschlagenen Gläsern und rund 2.000 Geweihen ist komplett vernichtet worden. Allein der Schaden am Gebäude beträgt laut Polizei vier Millionen Euro. Das Gebäude war innen aufwändig mit Holz ausgekleidet, auch Böden und Decken waren aus Holz, was die Ausbreitung des Feuers begünstigte. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

ÖSTERREICH: Straches Klagswelle gegen Mindestpensionisten geht weiter

Teils unter Tränen standen am Dienstag eine Mindestrentnerin, eine Invaliditätspensionistin und eine Krebspatientin vor Gericht, weil sie jeweils von HC Strache geklagt wurden.

Ihr Vergehen: Sie teilten einen öffentlichen Artikel von oe24. Nächste Woche ist die nächste Pensionistin dran.

Mitte September berichtete ZackZack über die Klagen von Heinz-Christian Strache gegen Mindestpensionisten, nun landen die Fälle nach und nach vor Gericht. Hintergrund ist ein Medienprozess Straches gegen oe24, weil das Boulevardmedium 2022 Artikel zur Scheidung des langjährigen FPÖ-Chefs veröffentlichte und sich dieser der üblen Nachrede ausgesetzt sah. Strache genügte es aber nicht, nur das Medium zu verklagen, er geht auch gegen alle Personen vor, die den Artikel teilten. Betroffen sind nun offenbar vor allem Mindestpensionisten und anders prekär lebende Menschen.

“Er wird hoffentlich glücklich mit meinem Geld“

Via zackzack.at

+++

„Es geht um Geld und PR, nicht um Hilfe“ – Ex-Traiskirchen-Chef belastet Caritas

Hilfe fürs eigene Konto? Franz Schabhüttl, ehemaliger Leiter des Flüchtlingslagers Traiskirchen, wirft Caritas & und anderen humanitären NGOs vor, die Flüchtlingskrise 2015 für Spendenzwecke genutzt zu haben. Leidtragende seien die Menschen vor Ort gewesen.

Nicht nur Vizekanzler Andreas Babler erntet im exxpressTV-Interview mit Franz Schabhüttl scharfe Kritik – der exxpress berichtete –, sondern auch große Hilfsorganisationen wie die Caritas. Im Flüchtlingsjahr 2015, so Schabhüttl, habe sich gezeigt: Den NGOs sei es nie um die Menschen gegangen. In Wahrheit hätten sie die Lage bewusst dramatisiert, um mehr Spenden zu lukrieren.

„Die Welt dreht sich ums Geld – auch bei humanitären Organisationen ist das nicht anders“,

sagt Schabhüttl im Gespräch mit Eva Schütz.

„Die Caritas hat behauptet, sie hätte hunderte Schlafsäcke geliefert. Ich selbst habe zwei von einer Firma bekommen, und vielleicht vier von einer anderen. Mehr waren es nicht“, sagt Schabhüttl.

Statt echter Hilfe habe es aus seiner Sicht vor allem Selbstdarstellung gegeben: „Die Caritas hat ihren Omnibus direkt vor die Einfahrt gestellt. Jeder, der kam, dachte: ‚Aha, die sind da drinnen.‘ Falsch. Sie waren nie drinnen.“ Weiterlesen auf exxpress.at

+++ SATIRE +++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.