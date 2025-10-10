Klartext von Petr Bystron (AfD) im EU-Parlament zur drohenden Chat-Kontrolle (Video)

Der EU-Abgeordnete Petr Bystron während einer seiner überzeugenden Reden im EU-Parlament.

Demnächst soll einer der größten Angriffe auf unsere Grundrechte in Gesetzesform gegossen werden, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das „Briefgeheimnis“, das früher ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Gesellschaft war, droht durch die Umlegung auf heutige Kommunikationsformen abgeschafft zu werden.

Mit der sogenannten Chat-Kontrolle möchte die EU ein Gesetz verabschieden, das es in Zukunft ermöglicht, alle Nachrichten vor der Verschlüsselung von einer künstlichen Intelligenz auf nicht erlaubte Inhalte zu scannen. Wir werden es mit einem orwellschen Machtapparat zu tun haben, der alles mitliest, auswertet, durchsucht und analysiert, was wir jemandem senden wollen. Eine totale Überwachung wird die Folge sein. Dem Missbrauch sind Tür und Tor geöffnet!

Zu den mutigen Politikern, die dagegen auftreten, dass wir wieder ein Stück unserer Grundrechte verlieren zählt der EU-Abgeordneten der AfD, Petr Byston. der im EU-Parlament im Beisein der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Klartext spricht und damit unterstreicht, dass die Freiheit bei den patriotischen Kräften und nicht bei den heuchlerischen Vertretern „unserer Demokratie“ und selbsternannten „demokratischen Parteien“ aufgehoben ist. Sehen Sie hier sein Ausführungen dazu:

