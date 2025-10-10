Donald Trump empfing am Mittwochnachmittag unabhängige amerikanische Journalisten im Weißen Haus, um gemeinsam mit Medienschaffenden das Antifa-Netzwerk zu kartieren und Organisationen zu entlarven, die die extremistische Bewegung unterstützen und in den letzten Jahren sogar staatliche Gelder erhalten haben.
Trump hat ja der gewalttätigen linksextremen Gruppe nach der Ermordung von Charlie Kirk den Kampf angesagt. Und er betonte bei dem Treffen am Mittwoch auch:
„Diese bezahlten Anarchisten ruinieren unser Land.„
Die US-Regierung werde entschlossen gegen Antifa-Terroristen vorgehen. Trump bat eingeladene Medienschaffende, ihm bei der Suche nach Organisationen zu helfen, die hinter linksextremen Aktivisten stecken könnten.
Dabei fielen die Namen mehrerer NGOs, welche die Antifa unterstützten. Zudem stellte sich heraus, dass die ehemalige US-Regierung selbst diese Organisationen mit mehr als 100 Millionen Dollar unterstützt haben könnte. Unter den genannten NGOs wurde George Soros‘ Netzwerk der „Open Society Foundations“ als erste aufgeführt. Weiters aber auch „Arabella Funding Network“,
…“ein in Washington, D.C., ansässiges, gewinnorientiertes Beratungsunternehmen, welches linksgerichtete Spender und gemeinnützige Organisationen bei der Vergabe von Geldern berät. Hinter mehreren Zuschüssen an die Demokratische Partei ist deren Herkunft unklar“.
Außerdem stehen auf der Liste auch „The Tides FIShing Network“, der US-Geschäftsmann und Aktivist Neville Roy Singham und dessen Netzwerk sowie der Schweizer Geschäftsmann Johann Georg „Hansjörg“ Wyss. Neben Wyss sollen auch andere ausländische Geschäftsleute die Antifa und andere linksextreme Organisationen erheblich finanziell unterstützt haben.
100 Millionen an US-Steuergeldern?
Einer der Teilnehmer des Runden Tisches äußerte sich schockiert, dass mehr als 100 Millionen Dollar an US-Steuergeldern in den Taschen der Organisationen gelandet seien.
An dem zweistündigen Treffen nahmen neben US-Präsident Donald Trump auch Generalstaatsanwältin Pam Bondi, Heimatschutzministerin Kristi Noem, FBI-Direktor Kash Patel, der stellvertretende Justizminister Todd Blanche, der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses für politische Angelegenheiten und Berater für innere Sicherheit, Stephen Miller, und die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, teil.
Die unabhängigen Medien wurden laut „Fox News“ von Nick Sortor, Cam Higby, Jonathan Choe, Andy Ngo, Katie Daviscourt, James Klug, Savanah Hernandez, Nick Shirley, Brandi Kruse und Julio Rojas vertreten. (mandiner)
3 Gedanken zu „Trump setzt Kampf gegen Antifa um – Soros an 1. Stelle“
„Es ist möglich, daß der Deutsche doch einmal von der Weltbühne verschwindet, denn er hat alle Eigenschaften, sich den Himmel zu erwerben, aber keine einzige, sich auf Erden zu behaupten und alle Nationen hassen ihn, wie die Bösen den Guten. Wenn es ihnen aber wirklich einmal gelingt, ihn zu verdrängen, wird ein Zustand entstehen, in dem sie ihn wieder mit den Nägeln aus dem Grabe kratzen mögten.“ (Christian Friedrich Hebbel)
Tagebücher 4. Januar 1860. Sämtliche Werke: Tagebücher, 4. Band. Hist.-krit. Ausgabe besorgt von Richard Maria Werner. Zweite Abteilung. Neue Subskriptions-Ausgabe, 3. unv. Auflage. Berlin: Behr, 1905. 5780 S. 158.
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_christian_friedrich_hebbel_thema_deutschland_zitat_6095.html
Daitschelände ist das Herzland der Erde und die Ursprungsdaitschen sind das Herzv.lk der Erde so wie Ru das Seelenland der Erde ist und die Ursprungsr.ssen das Seelenv.lk der Erde sind.
Das weiß die m. A. n. SAT-KOR-ANs-Bande, was m. A. n. der w.hre spirituelle Grund ist, warum sie Daitschelände und Ru und ihre Ursprungsbev.lkerung vern.chten wollen. Die kerneuropäischen Länder um Daitschelände sind die Herzperipherieländer und ihre Ursprungsv.lker daher mit dem Herzkernland Daitschlände ebenso als Herzperipheriev.lker verbunden energetisch, weshalb die SAT-KOR-ANs-Bande auch diese Länder mit ihrer Ursprungsbev.lkerung zu vern.chten beabsichtigt. Kommen Daitschelände und Ru in w.hrem Frieden, Vernunft, Weisheit, Klugheit und Harmonie zusammen, würde dies zum Wohle aller Länder, aller Menschen der Erde sein und nicht nur der Erde.
Das sollten sich auch Trümp und P.t.n bewusst machen sofern sie es nicht eh wissen wie alle nicht-SAT-KOR-AN-ischen Maechte.
Meiner Ansicht nach.
Hat dem Donald schon jemand erklärt daß hierzulande eine besonders große Terrorzelle ganz oben hockt? Sollte er mal zu konstruktiven Gesprächen in Übersee vorladen, und dann unverzüglich festsetzen.
