Die CDU muss endlich einsehen, was sie angerichtet hat!

JULIAN REICHELT | Nichts fürchten die Linken mehr als den Fall der Brandmauer, nichts mehr als die Wiedervereinigung des bürgerlichen Lagers, denn es wäre das Ende ihrer Macht und das Ende ihres süßen Lebens, das ausschließlich auf Umverteilung und staatlicher Alimentierung beruht.

Ich persönlich möchte die Wiedervereinigung des bürgerlichen Lagers in Deutschland, denn nur so kann die zerstörerische linke Politik, die vollfunktionsfähige Atomkraftwerke in die Luft jagt und das Land in den wirtschaftlichen Ruin treibt, beendet werden.

Hierfür muss sich die Union aber von der Brandmauer verabschieden. Sie muss verstehen, dass nicht die Menschen wütend auf sie sind, sondern ihr bloß nicht mehr trauen, und dass sie selbst gerade deshalb auf die Menschen wütend ist. Aus welchen Gründen ich noch für eine Wiedervereinigung des bürgerlichen Lagers in Deutschland bin, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

***

