Deutschland: Von der Fassaden-Demokratie zu offener Diktatur oder Revolution ?

Selbst die willfährig-gleichgeschaltete Systempresse scheint die Deutschen langsam auf eine neue politische Realität einzustimmen: „Nach INSA-Umfrage-Beben: Jubelstimmung bei der AfD – ‚An der AfD führt kein Weg mehr vorbei!‘ – ‚Die Brandmauer muss weg‘ “ (BILD)

Und diese Realität sieht so aus:

„Erstmals ist die AfD gleichauf mit CDU/CSU – und damit geteilt stärkste Kraft in Deutschland! 24 Prozent Union, 24 Prozent AfD“

– so die aktuelle INSA-Sonntagstrend im Auftrag von BILD. Das Blatt kann nicht mehr verkennen:

„Der Jubel und die Euphorie in den Reihen der AfD“ sind dementsprechend groß: Co-Parteichefin Alice Weidel gab diesen gleich via „X“ um 8h preis:

„Wir haben die CDU/CSU eingeholt. Danke an alle!“.

Offene Diktatur oder Revolution ?

„Die Revolutionäre machen nicht die Revolution! Die Revolutionäre sind diejenigen, die wissen, wann die Macht auf der Straße liegt und wann sie sie aufheben können!“ (Hannah Arendt)

Weidels Analyse:

„Die Bürger wollen keine weitere Linksregierung, in der sich CDU/CSU die Politik von SPD und Grünen diktieren lassen.“

Die AfD liegt in den Umfragen mit der Union jetzt gleichauf! Die Bürger wollen keine weitere Linksregierung, in der sich CDU/CSU die Politik von SPD und Grünen diktieren lassen. Es ist Zeit für eine wirkliche bürgerliche Politikwende! pic.twitter.com/XpQUH9AfaP — Alice Weidel (@Alice_Weidel) April 5, 2025

Der Scheideweg lautet wohl, wenn die Arroganz der jetzigen Fassen-Demokratie-Machthaber so weiter geht, wie jene bei der letzten französische Kaiser Marie Antoinette:

„Sie haben kein Brot? Sollen sie doch Kuchen fressen!“

…Diktatur oder Revolution. Weidl weiß das:

„An der AfD führt kein Weg mehr vorbei!“

Und Bernd Baumann (67), der erste parlamentarische Geschäftsführer der AfD fasst das so in Worte:

„Wir werden noch viel stärker werden – die CDU schwächer! Weil den Wählern klar wird: Den dringend notwendigen Politikwechsel gibt’s nur mit uns.“

Wieder haben die Fassaden-Polit-Eliten das Volk betrogen und verhöhnt!

Am Vorabend jeder Revolution steht die Weigerung einer arroganten Politelite für einen echten Systemwechsel. Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, via „X“:

„Wann versteht die CDU? Kehrt um! Die Brandmauer muss weg. Noch eine Woche Lügen, linke Kompromisse und Realitätsverweigerung weiter und die AfD ist STÄRKSTE Kraft.“

AfD erstmals gleichauf mit der Union. 24:24. 💪🏼

Noch eine Woche Lügen, linke Kompromisse und Realitätsverweigerung weiter und die AfD ist STÄRKSTE Krafft. Wann versteht die CDU? Kehrt um. Die Brandmauer muss weg. Nutzt die Mehrheit für Grenzschutz, Abschiebung, Kernkraft und… — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) April 5, 2025

Diese Wählertäuschung von CDU-Merz ganz im Sinne seiner Mama Merkel sieht so aus:

„Friedrich Merz hat den Bürgern bei der Schuldenbremse und in der Migrationspolitik dreist etwas vorgemacht – jetzt fliegt ihm diese Täuschung um die Ohren.“ (Fraktionsvize und Weidel-Vertrauter Markus Frohnmaier)

Nur: Was, wenn das krypto-totalitäre Amalgam von fassadendemokratischen Systemparteien den Wählerwillen weiterhin für vier Jahre missachten sollte?

„Das ist keine Momentaufnahme, das ist der Beginn einer Wende. In den nächsten Wochen werden wir die Union hinter uns lassen.“ (Frohnmaier)

Wie wird das Volk mit Verrätern umgehen? Historisch war all diese Mengelage das Rezept für einen radikalen Umsturz, eine Revolution. Die letzte verlief in Deutschland 1989 friedlich. Hoffen wir alle, dass es so bleibt! Die Verantwortung dafür sieht der wirtschaftspolitische AfD-Sprecher Leif-Erik Holm (54) bei Merz:

„Sein Komplett-Einknicken vor der SPD zeigt den Bürgern, dass es Merz nicht um die notwendigen Reformen geht, sondern allein um seinen Einzug ins Kanzleramt.“

Auch „Focus“ orakelt düster:

„Historischer AfD-Knall versetzt Verhandler von Union und SPD in Alarmstimmung.„

„Wer hat jemals von einer Revolution gehört, in der sie Arm in Arm laufen und ‚We shall overcome‘ singen? So etwas gibt es in keiner Revolution. Ihr kommt nicht darauf zu singen, weil ihr zu beschäftigt seid [die Fäuste] zu schwingen.“

(Malcolm X (1925–1965) US-amerikanischer Bürgerrechtler)

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.