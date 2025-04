In Salisbury/Maryland, USA bricht Panik bei den Imkern aus, da es zu einem gigantischen Bienensterben kam, welches das im Jahr 2010 deutlich übertrifft. Die Imker warnen bereits jetzt, dass sich die Folgen dieses Bienensterbens, bereits in diesem Jahr am Lebensmittelangebot zeigen wird.

Imker rufen Alarmstufe „ROT“ aus!

Es ist schon lange bekannt, dass für die Rettung der Bienenpopulation aktives Handeln nötig wäre. Zugelassene Umweltgifte und der 5G Ausbau schaffen eine lebensfeindliche Biosphäre.

Tom Babcock, ein Imker aus Liebe und Leidenschaft meinte:

Ich mache das seit 2010. Ich habe niemals so etwas gesehen, nicht die Menge an Verlusten.

Er sagte, er habe das Glück gehabt, nur einen ganzen Bienenstock zu verlieren.

Millionen Bienen sind in den letzten Monaten verendet

Die Imkerin Laura Pascarella steht den gleichen Problemen gegenüber.

„Dies ist eine blühende Kolonie. Diese Kolonie tut bisher genau das, was sie im Frühjahr tun sollte“, sagte sie. „Aber es gibt viele Imker, die diese blühenden Kolonien finden und einen Monat später zurückkehren und feststellen, irgendetwas ist passiert. Die Bienen gedeihen nicht mehr. Sie sterben entweder oder verschwinden.“

Pascarella sagte, dies sei nicht nur ein beängstigender Anblick für Imker. Es ist eine beängstigende Realität, die sich auf die gesamte Agrarwirtschaft auswirken wird. Honigbienen bestäuben in den Vereinigten Staaten rund 75% der Früchte, Nüsse und Gemüse – das bedeutet etwa 15 Milliarden Dollar an Ernten.

„Viele Leute wissen es nicht, aber Honigbienen sind die Nummer eins der Nahrungsquellen-Bestäubungen“, sagte Pascarella.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, das Überleben von Honigbienen zu verbessern. Das Landwirtschaftsministerium der USA meinte, dass man die Verwendung von Pestiziden während der Mittagszeit vermeiden sollte, wenn Bienen nach Pollen und Nektar suchen. Das Anpflanzen von Bestäuber-freundlichen Pflanzen wie Rotklee und Bienenbalsam kann ebenfalls helfen.

