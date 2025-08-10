Ukrainische Patriot-Abwehr chancenlos gegen Russlands „Raketen-Updates“

Bild: Bundeswehr Francis Hildemann

Monatelange verheerende russische Luftangriffe deuten nunmehr darauf hin, dass Moskau seine Raketen derart modifiziert hat, dass sie der ukrainischen Luftabwehr entgehen, dies berichten ukrainische und westliche Regierungsvertreter.

Ballistische Raketen enorm verbessert

Die Bombardierungen ukrainischer Drohnenhersteller in diesem Sommer waren ein eindeutiges Beispiel dafür, wie Russland seine ballistischen Raketen verbessert, um US-Patriot-Batterien besser zu bekämpfen, erklärten aktuelle und ehemalige ukrainische und westliche Regierungsvertreter gegenüber der Financial Times.

Russland habe wahrscheinlich sein mobiles Iskander-M-System, das Raketen mit einer geschätzten Reichweite von bis zu 500 km abfeuert, sowie seine luftgestützten ballistischen Kinzhal-Raketen, die bis zu 480 km weit fliegen können, modifiziert, fügten man hinzu.

Die Raketen folgen nun einer typischen Flugbahn, bevor sie abgelenkt werden und in einen steilen Sturzflug übergehen oder Manöver ausführen, die Patriot-Abfangjäger „verwirren und ihnen ausweichen“.

Es sei ein „bahnbrechender Wandel für Russland“, sagte ein ehemaliger ukrainischer Beamter. Da Kiew zudem mit langsameren Lieferungen von Abfangraketen aus den USA zu kämpfen hat, hat die Raketenkampagne vor dem Winter wichtige Militäreinrichtungen und kritische Infrastruktur zerstört.

Die ukrainische Abfangrate ballistischer Raketen verbesserte sich im Sommer und erreichte im August 37 Prozent, sank jedoch im September trotz weniger Starts auf 6 Prozent. Dies geht aus öffentlichen Daten der ukrainischen Luftwaffe hervor, die vom Londoner Centre for Information Resilience zusammengestellt und von der Financial Times analysiert wurden.

Gezielte Angriffe auf „Drohnen-Fabriken“

Die ukrainische Luftwaffe meldete am 1.Oktober, dass alle vier über Nacht abgefeuerten Iskander-M-Raketen die Verteidigung des Landes umgangen und ihre Ziele getroffen hätten.

Mindestens vier Drohnenfabriken in und um Kiew wurden diesen Sommer durch Raketen schwer beschädigt, so aktuelle und ehemalige ukrainische Beamte. Dazu gehörte laut öffentlichen Posts lokaler Beamter auch ein Angriff am 28. August auf eine Anlage zur Produktion türkischer Bayraktar-Drohnen.

Zwei bei diesem Angriff abgefeuerte Raketen zielten offenbar auf die Büros eines Unternehmens, das Komponenten für Drohnensysteme entwickelt und produziert, sagten zwei über den Vorfall informierte Beamte. Die russischen Geschosse entgingen der ukrainischen Luftabwehr und beschädigten auch die nahegelegenen Büros der EU-Delegation und des British Council.

Die Patriot-Abfangraketen sind die einzigen im Kiewer Arsenal, die russische ballistische Raketen abschießen können. Moskaus Marschflugkörper können zwar auch mit weniger hochentwickelten Luftabwehrsystemen abgeschossen werden, doch die Modernisierungen haben dies laut offiziellen Angaben massiv erschwert.

Ein westlicher Beamter, der über die Leistungsdaten der Patriot-Raketen informiert wurde, sagte, der erste Hinweis auf eine Modernisierung der russischen Raketen sei ein deutlicher Rückgang der Abfangraten gewesen.

Sie sagten, es habe sich ein „Muster“ herausgebildet, bei dem sich ankommende Raketen in ihrer „Endphase“ anders verhielten und von ihren zuvor festgelegten Einsatzeinstellungen abwichen.

Die Einschätzung des Beamten wird durch einen Bericht des Sonderinspekteurs des US-amerikanischen Verteidigungsgeheimdienstes (Defense Intelligence Agency) gestützt, der den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni abdeckt. In dem Bericht heißt es, die ukrainischen Streitkräfte hätten „Schwierigkeiten gehabt, Patriot-Luftabwehrsysteme zum Schutz vor Moskaus ballistischen Raketen konsequent einzusetzen, da Russland in jüngster Zeit taktische Verbesserungen vorgenommen habe, darunter Verbesserungen, die es den Raketen ermöglichen, ihre Flugbahn zu ändern und Manöver durchzuführen, anstatt auf einer traditionellen ballistischen Flugbahn zu fliegen“.

Abschuss durch Ukraine massiv erschwert

Als Beispiele wurden ein russischer Angriff am 28. Juni genannt, der sieben ballistische Raketen umfasste, von denen die Ukraine nur eine abschoss, sowie ein Sperrfeuer am 9. Juli, damals der größte Luftangriff seit Kriegsbeginn, mit 13 Raketen, von denen Kiew sieben abschoss oder unterdrückte.

Die Ukraine gibt Daten über Patriot-Einsätze an das Pentagon und die US-Hersteller des Luftabwehrsystems weiter, so westliche und ukrainische Beamte. Das in Virginia ansässige Unternehmen Raytheon stellt das Patriot-System her, während Lockheed Martin mit Sitz in Maryland die Abfangraketen des Systems produziert. Die Daten werden verwendet, um die notwendigen Aktualisierungen vorzunehmen, um mit Russlands Anpassungen Schritt zu halten. Ein Beamter sagte jedoch, diese Verbesserungen hinkten oft hinter Moskaus sich entwickelnder Taktik hinterher.

Sergiy Kyslytsya, der erste stellvertretende Außenminister der Ukraine, sagte gegenüber der FT „Die Russen verbessern ihre Iskander- und andere Raketentechnologie weiterhin erheblich.“ Er betonte, dass Kiews Partner den Zustrom westlicher Komponenten nach Russland, auch über China, unterbinden müssten. Das ukrainische Verteidigungsministerium und die Luftwaffe reagierten nicht auf Anfragen nach einem Kommentar seitens der FT.

Bessere Software-Anpassungen

Analysten zu Folge sind Softwareanpassungen wahrscheinlich der Grund für die erhöhte Effektivität der russischen Raketen. Fabian Hoffmann, Raketenforscher an der Universität Oslo, erklärte, Hersteller würden routinemäßig Abfangdaten auswerten, um die Leistung zu verbessern. Russland scheine dies ebenfalls zu tun.

Die Iskander-M könne „in der Endphase recht aggressiv manövrieren“, bemerkte er. Statt kostspieliger Hardwareänderungen könnten Optimierungen der Lenksysteme eine Rakete anweisen, kurz vor dem Auftreffen auf das Ziel ein schnelles Manöver auszuführen und dann steil abzusinken, was die Verfolgungs- und Bekämpfungsfähigkeit der Patriot erschwere.

„Eine steilere Endflugbahn lässt sich in die Rakete einprogrammieren“, erklärte Hoffman.

Die Ukraine und Russland spielten ein „Anpassungsspiel“, wenn es um ihre Waffentechnologie gehe, sagte er. Gleichzeitig spiele man aber auch ein Katz-und-Maus-Spiel bei dem Versuch, die Waffensysteme des jeweils anderen zu zerstören.

Kinschal-Raketen werden von Moskaus strategischen Bombern oder Kampfjets außerhalb der Reichweite der ukrainischen Luftabwehr abgefeuert. Auch Russlands mobile Iskander-Raketenwerfer seien für Kiew schwer auszuschalten, sagte Hoffmann.

Ukrainische Luftabwehr massiv geschwächt

Die ukrainischen Patriot-Luftabwehrsysteme, die aus Radar, Kontrollstation und Abschussrampen bestehen und auf Lastwagen oder Anhängern transportiert werden, sind ebenfalls mobil. Einige von ihnen wurden nach monatelangen anhaltenden russischen Angriffen angegriffen und beschädigt, was bedeutet, dass die mehrschichtige Luftabwehrarchitektur des Landes geschwächt ist.

Auch an den Patriot-Systemen ausgebildetes Fachpersonal ist im Visier, darunter Oberstleutnant Denys Sakun, Chefingenieur einer Flugabwehrraketeneinheit der 96. Brigade Kiews. Er hatte an der Einrichtung von Systemen mitgewirkt, denen laut Kiew der weltweit erste Abschuss einer russischen Kh-47M Kinzhal-Rakete zugeschrieben wird.

Sakun kam im Dezember bei dem Versuch ums Leben, Patriot-Ausrüstung aus einem Feuer nach einem russischen Angriff in der Region Kiew zu retten, wie aus öffentlichen Berichten hervorgeht.

Patriot-Systeme waren zuvor durch andere Systeme wie die europäische Iris-T und Mittelstreckenbatterien geschützt. Da nun einige dieser Systeme beschädigt oder neu stationiert sind, „müssen sich die Patriot-Systeme in manchen Fällen bei der Abwehr russischer Raketenbedrohungen schützen“, erklärte dazu eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Die Ukraine gibt freilich keine Informationen über die Anzahl und den Einsatzort ihrer Patriot-Batterien bekannt, es ist jedoch bekannt, dass mindestens sechs Batterien geliefert wurden. In den letzten Wochen lieferten Deutschland und Norwegen Komponenten von mindestens drei weiteren.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die westlichen Partner der Ukraine erneut aufgefordert, seinem Land mehr zu liefern, und den Kauf von bis zu zehn kompletten Systemen „verlangt“.

Ukraine am „Limit“?

Mit dem nahenden Winter warnte Selenskyj, dass Moskau zu seiner bekannten Strategie zurückkehrt, das ukrainische Stromnetz anzugreifen, um das Land in Dunkelheit zu stürzen und die Moral zu schwächen. Doch die sich entwickelnde russische Raketentechnologie verschärft die Bedrohung in diesem Jahr noch massiver.

