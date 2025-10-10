DER UNTERGANG EUROPAS hat begonnen Teil 2

Der Islam beeinflusst alles

Das Fundament des Islam ruht auf den fünf Grundhaltungen, sogenannten Säulen. Diese sind: Glaubensbekenntnis (ist täglich beim Gebet zu sprechen: „Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet“), Gebet (man muss fünfmal am Tag beten. und zwar in Richtung Mekka), Almosen geben, fasten (ein Kapitel für sich; während des Tages ist NICHTS, dann ist alles erlaubt…) und letztlich die Pilgerfahrt (einmal im Leben sollte man nach Mekka fahren). Hier könnte, eigentlich müsste man den Dschihad als die sechste Säule des Islam anführen.

Islam heißt Unterwerfung und ist eine Religion der Werke, der Gesetze und des Gehorsams. Jeder Muslim muss sich allein Allah (den Willen des Propheten darf man auch nicht vergessen) bedingungslos unterwerfen.

Sure 4, „Die Frauen“, Vers 59: „O, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch! Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten, wenn ihr wirklich an Allah und den Jüngsten Tag glaubt. Das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang.“

Gehorsam gegenüber Allah, dem Propheten und seinen Stellvertretern ist das Alpha und Omega des Islam.

Sure 5, „Der Tisch“, Vers 35: „O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und trachtet nach einem Mittel zu Ihm und müht euch auf Seinem Weg ab, auf dass es euch wohl ergehen möge!“

Tafsir al-Jalalayn erklärt diesen Text so: „O ihr Gläubigen, fürchtet Allah, fürchtet Seine Züchtigungen, indem ihr Ihm gehorcht und trachtet danach, (ebenso andere) Mittel als Gehorsam zu finden, damit ihr Ihm näherkommen könnt. Eifert in Seinem Weg, um Seine Religion zu veredeln, auf dass ihr gedeiht und triumphiert.“[1]

Allah fordert Gehorsam und misstraut gleichzeitig seinen Untertanen. So schickt er jeweils zwei seiner Spione zu den Menschen, die, auf deren Schultern sitzend, ihm alles über den jeweiligen Gläubigen berichten.

Sure 50, „Qaf“, Verse 16-18: „Wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was (alles ihm) seine Seele einflüstert, und Wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader, wo die beiden Empfänger (der Taten) empfangen, zur Rechten und zur Linken sitzend. Kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre.“

Wie in einem kommunistischen oder nationalsozialistischen Polizeistaat. Außerdem kann Allah nicht so allmächtig sein, wenn er Helfer braucht, um Menschen auszuspionieren – er müsste als Allwissender alles von sich aus wissen.

Und Mohammed, der Feldherr, verlangt die religiös motivierte Unterwürfigkeit auch für sich selbst:

„Gehorsam mir (dem Propheten) gegenüber ist

Gehorsam gegenüber Gott und

Gehorsam gegenüber dem Imam ist

Gehorsam gegenüber mir.

Genauso ist

Empörung gegen Gott und

Empörung gegenüber dem Imam

Empörung gegenüber mir.“[2]

Was der Prophet und somit Allah sagt, dem muss man glauben und Folge leisten. Die Anhänger Mohammeds dürfen nicht zweifeln an seiner Botschaft oder ihre Stimme über die des Gesandten Allahs erheben. Sie müssen schweigend alles, was von Mohammed kommt, annehmen.

Sure 49, „Die Gemächer“, Verse 2-3: „O, die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten, und sprecht nicht so laut zu ihm, wie ihr laut zueinander sprecht, auf dass (nicht) eure Werke hinfällig werden, ohne dass ihr merkt. Gewiss, diejenigen, die ihre Stimmen bei Allahs Gesandtem mäßigen, das sind diejenigen, deren Herzen Allah auf die Gottesfurcht geprüft hat. Für sie wird es Vergebung und großartigen Lohn geben.“

Das Hinterfragen seiner Offenbarungen wird zur folgenschweren Sünde. Das wäre eine Beleidigung des Propheten.

Bis in die heutige Zeit bezahlen Menschen mit ihrem Leben dafür.

[1] https://www.altafsir.com/

[2] Jaya Gopal, Gabriels Einflüsterungen, S. 412

