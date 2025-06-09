Nächster Kreigstreiber-Irrsinn: Spahn will französische und englische Atomwaffen mitfinanzieren

Foto: GROK

Zwischen Größenwahn und Gemeingefährlichkeit: Deutschland will weitere Atomwaffen von Frankreich und GB mitfinanzieren. Zu all den Milliarden, die Deutschland für Scheinasylanten, dem Ukraine-Krieg, dem Energiewende-Wahn und sinnlose Projekte weltweit ausgibt, soll nun ein weiterer finanzieller Aderlass folgen.

Nun will man auch noch in französische und britische Atomwaffenarsenale investieren

Diesen gleichermaßen idiotischen wie auch gemeingefährlichen Plan hat ausgerechnet Jens Spahn, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, ins Spiel gebracht. Als Krönung der Kriegstüchtigkeit sozusagen. Einziger Wermutstropfen bei diesem Irrsinn: Eine „gleichberechtigte Teilhabe” mit den Atomwaffenstaaten Frankreich und Großbritannien sei laut Spahn nicht zu erwarten. Offensichtlich geht es Spahn nur darum, ähnlich wie beim Kauf von Corona-Masken, Geld der Steuerzahler in einer Form gezielt zu verschleudern, die zwar nutzlos ist, jedoch, ja, äh, … ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Natürlich soll dieses künftige Atomwaffenprogramm Russland davon abhalten, die EU bzw. die NATO anzugreifen. Offensichtlich reichen dafür hunderte französische und britische Atombomben nicht aus, denn laut Spahn „müssten wir gemeinsam deren Atomarsenale modernisieren und ausbauen“. Da wird sich Putin mit seinen 6.000 Atombomben aber gehörig fürchten!

Glauben diese Aufrüster allen Ernstes, dass ein Atomkrieg mit „modernisierten englischen oder französischen“ Atombomben verhindert werden kann, wenn die Kriegstreiberei so weitergeht? Und dass im Falle einer Nuklearschlacht in Europa außer einem Trümmerhaufen noch irgendetwas von unserem Kontinent übrigbleiben wird?

Glauben diese verantwortungslosen Elemente in Regierungsfunktion, die gerade veranlassen, dass im Oktober das nächste Kernkraftwerk in Deutschland aus Gründen der „Sicheheit“ weggesprengt wird, wirklich, dass wir mit noch mehr Atombomben hier sicherer leben werden?

***

Das die Kriegtreiber durchaus mit einem Einsatz von Nuklearwaffen leibäugeln, machte schon Baerbock deutlich:

