„Kontaktverbot“ nach Erbeben in Afghanistan: Männer dürfen keine fremden Frauen retten

Religionswahn pur: Ein Kontaktverbot zwischen nicht miteinander verwandten Frauen und Männern führte laut Zeugenberichten dazu, dass die Verletzungen vieler Frauen nicht versorgt wurden und einige nach dem tödlichen Erdbeben unter den Trümmern begraben blieben.

Nach dem Erdbeben in Afghanistan halfen viele

männliche Rettungskräfte Männern, aber nicht Frauen

„Es fühlte sich an, als wären Frauen unsichtbar“, sagte eine Freiwillige, nachdem sie Rettungsmaßnahmen im Osten Afghanistans miterlebt hatte.

Die ersten Rettungskräfte erreichten das Dorf von Bibi Aysha mehr als 36 Stunden, nachdem ein Erdbeben am Sonntag Siedlungen in den Bergregionen im Osten Afghanistans verwüstet hatte. Doch statt ihr Erleichterung zu verschaffen, verstärkte ihr Anblick ihre Ängste: Unter ihnen befand sich keine einzige Frau.

Die afghanischen kulturellen Normen, die selbst in Notfällen von den regierenden Taliban durchgesetzt werden, verbieten den Körperkontakt zwischen Männern und Frauen, die nicht zur Familie gehören. Im Dorf Andarluckak in der Provinz Kunar trug das Notfallteam eilig verwundete Männer und Kinder hinaus und versorgte ihre Wunden, berichtete die 19-jährige Frau Aysha. Aber sie und andere Frauen und jugendliche Mädchen, von denen einige bluteten, wurden beiseitegeschoben, sagte sie.

„Sie haben uns in einer Ecke versammelt und dann vergessen“, sagte sie. Niemand bot den Frauen Hilfe an, fragte sie, was sie brauchten, oder sprach sie auch nur an.

Tahzeebullah Muhazeb, ein männlicher Freiwilliger, der nach Mazar Dara, ebenfalls in der Provinz Kunar, gereist war, berichtete, dass die ausschließlich aus Männern bestehende medizinische Mannschaft zögerte, Frauen aus den Trümmern der eingestürzten Gebäude zu bergen. Die verschütteten und verletzten Frauen blieben unter den Steinen liegen und warteten darauf, dass Frauen aus anderen Dörfern zum Unglücksort kamen und sie ausgruben.

