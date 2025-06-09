Soldatenmangel: Die Bundeswehr braucht jetzt unbedingt mehr Frauen!

+ Putin erwägt Begrenzung von Energieressourcen-Transit in die Ukraine + Elon Musk „Entweder Deutschland wählt AfD oder es ist das Ende Deutschlands!“ + 43.580 Afrikaner nach Italien geschleppt + Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!

+++

Putin erwägt Begrenzung von Energieressourcen-Transit in die Ukraine

Präsident Wladimir äußerte heute im Gespräch mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico den Vorschlag, den Transit von Energieressourcen in die Ukraine zu begrenzen, um Druck auf Kiew auszuüben:

„Dort werden sie sofort verstehen, dass es Grenzen für ihr Verhalten gibt, wenn es darum geht, die Interessen anderer Menschen zu verletzen“

+++

Elon Musk schaltet sich in NRW-Wahlkampf ein: „Entweder Deutschland wählt AfD oder es ist das Ende Deutschlands!“

Zwei Wochen vor den wichtigen Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen lässt US-Tech-Milliardär Elon Musk mit einer ungewöhnlichen Wortmeldung aufhorchen: Er ruft die 13,7 Millionen Wahlberechtigten an Rhein, Ruhr und Weser auf, am 14.September die AfD zu wählen! Musk schreibt auf seinem Kurznachrichtendienst X:

„Entweder Deutschland wählt @AfD oder es ist das Ende Deutschlands“.

Im mit insgesamt rund 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen geht es bei den Kommunalwahlen am 14. September nicht nur um Hunderte Bürgermeister und Landräte, sondern auch um den ersten großen politischen Stimmungstest seit der Bundestagswahl im Februar. Es zeichnet sich ein „blaues Beben“ ab – vor allem im Ruhrgebiet! Weiterlesen auf deutschlandkurier.de

+++

Globalistisch gesteuerte Invasion geht weiter: 43.580 Afrikaner nach Italien geschleppt

Alleine in den letzten Tagen wurden unter anderem durch Schlepperschiffe der NGOs 650 Afrikaner nach Lampedusa gebracht. Dass es sich um einen organisierten Import Fremder in die Sozialsysteme der EU handelt, möchten Systemmedien wie der öffentlich-rechtliche ORF nicht eingestehen.

[…]

Tatsächlich wurden also keine “Flüchtlinge” “vor Sizilien” gerettet, sie wurden wie immer in den internationalen Gewässern vor der Küste Nordafrikas abgeholt. Natürlich kann man – sehr weit hergeholt – behaupten, dass das immer noch “vor Sizilien” wäre.

[…]

Die Methode, meist durchgehend unqualifizierte Einwanderungswillige aus aller Welt in die EU zu schleusen, hat seit 2015 nie aufgehört. Mehrere Schlepperschiffe sind ohne Unterlass damit beschäftigt, Migranten von Nordafrika abzuholen, um sie für die Ewigkeit in die europäischen Sozialsysteme zu integrieren.“ Weiterlesen auf report24.news

+++

Die Bundeswehr braucht unbedingt mehr Frauen

Seit Juni ist der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte der neue Wehrbeauftragte des Bundestags. Er kennt alle Defizite der Truppe: zu wenig Soldaten, mangelhafte Ausrüstung und marode Kasernen. In BILD sagt er, was er vom freiwilligen Wehrdienst hält, warnt vor kriegsähnlichen Situationen in Deutschland.

❗️ Und welche verpflichtenden Maßnahmen möchten Sie nach einem Jahr umsetzen?

Otte: „Es ist geplant, 2027 die verpflichtende Musterung einzusetzen. Ich hatte Gelegenheit, mir das Schweden-Modell anzusehen. Dort ist die verpflichtende Musterung schon jetzt gesetzt. Das hätte ich mir für uns etwas früher gewünscht.“

❗️ Kommt die allgemeine Wehrpflicht noch einmal oder ist die für immer Geschichte?

Otte: „Der verpflichtende Wehrdienst wurde ausgesetzt, weil er sicherheitspolitisch nicht mehr begründbar war. Jetzt ist die Lage eine komplett andere. Ich plädiere ohnehin für ein verpflichtendes Dienstjahr für Frauen und Männer, nicht nur militärisch. Auch in Blaulicht-Organisationen, kulturell, sportlich, ehrenamtlich. […]“

❗️ Sollte es auch eine Verpflichtung für Frauen geben?

Otte: „Die Bundeswehr braucht unbedingt mehr Frauen. Wir haben zu wenig Frauen. Laut Grundgesetz können nur Männer verpflichtet werden. Ich setze darauf, dass die Bundesregierung jetzt alles tut und insbesondere das Verteidigungsministerium, junge Frauen und junge Männer für den Dienst in der Truppe zu gewinnen.“

[…]

❗️ Wie erklären Sie jungen Menschen, warum wir in Zukunft mehrere Monate für den Staat opfern sollten?

Otte: „Es ist eine notwendige Leistung, um Frieden und Freiheit zu bewahren. Davon profitiert die junge Generation am längsten von allen in der Gesellschaft. […]“

❗️ Es gibt Eltern, die sagen, sie möchten ihre Kinder nicht zur Bundeswehr schicken. Haben Sie dafür Verständnis?

Otte: „Natürlich verstehe ich das, ich bin auch Familienvater. Aber es geht ja darum, kämpfen zu können, um nicht kämpfen zu müssen. Sollte es, was wir und der liebe Gott verhindern möge, zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen, ist es besser, wir bilden jetzt gut aus.“

Via bild.de

+++

Wenn die Wirtschaft weiter abstürzt: Ex-Ministerpräsident Roland Koch warnt vor „demokratischen Verwerfungen“

„Wenn im nächsten halben Jahr keine wirtschaftliche Besserung eintreten sollte, gäbe das Anlass zu Sorge“,

sagte der frühere hessische Ministerpräsident dem RND. Dann müssten „so harte Einschnitte bei den Sozialsystemen“ folgen, dass „demokratische Verwerfungen zu befürchten“ wären. (…)

Gleichzeitig warnt er vor einer gefährlichen Mentalität: Bürger und Firmen hätten sich zu sehr daran gewöhnt, dass der Staat im Ernstfall einspringt.

Via nius.de

+++

Großbritanniens Albtraum der Meinungsfreiheit schockiert die Amerikaner. Sie reden nur noch darüber.

Ben Shapiro gerade bei Fox News:

„Grooming-Gangs. Messerkriminalität. Import von Migranten aus dem Nahen Osten. Meinungsfreiheit. So sieht es aus, wenn eine Zivilisation beschließt, sich selbst auszuhöhlen.“

+++

Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!

Es ist angerichtet: Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickls „Sommergespräch“ im ORF am nächsten Montag zubereitet. Nachdem ÖVP, SPÖ und NEOS vom Frühsommer bis jetzt Zeit gehabt hätten, endete die Regierungsklausur in einem Desaster für Österreich.

ÖVP, SPÖ und NEOS ist es nicht gelungen, Zeichen der Zuversicht zu senden. Schlimmer noch: Die Pensionisten hat man in Angst und Schrecken versetzt. Für die Wirtschaft wurde eine Fantasiemilliarde zusammengeschustert, von der niemand weiß, woher sie kommen und wohin sie gehen soll. Abgesehen davon wäre eine Milliarde, die sich laut Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer „hübsch aufteilen lässt“, angesichts der Gesamtlage ohnehin nur ein ökonomischer Witz.

Dass die Vorgängerregierung einiges vermurkst hat, kann nicht ewig als Erklärung herhalten. Bei der europaweit rekordverdächtig hohen Inflation, die man neuerdings Ungemach nennt, wird auf das Prinzip Hoffnung gesetzt. Wegen der hohen Preise für Lebensmittel will der Kanzler zumindest in Brüssel anrufen. Okay, nützt es nichts, so schadet es wenigstens nicht. Wenn die Industriestrategie ähnlich schwach ausfällt, dann gute Nacht, Österreich. Weiterlesen auf krone.at

+++

