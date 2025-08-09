Frankreich vor der „Zweiten Französischen Revolution“?

Die französischen Staatsschulden sind mit 116 Prozent des BIPs (3300 Milliarden Euro) fast doppelt so hoch, wie die nach den Maastricht-Kriterien erlaubten 60 Prozent. Entsprechend liegt der Risikoaufschlag für französische Staatsanleihen bereits bei fast 1 Prozent über den deutschen Staatsanleihen (Rating AA-).

Von FRANZ FERDINAND | Sollte die derzeitige Minderheitsregierung unter François Bayrou es nicht schaffen ein Reformpaket auf Schiene zu bringen, so droht das Rating Frankreichs weiter abzustürzen und somit die Zinsen für die Neuverschuldung und für die Refinanzierung bestehender Schulden weiter zu steigen. Alleine die Zinszahlungen des französischen Staates würden explodieren.

Der Premierminister Bayrou will daher diese Woche in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage stellen, um die Bereitschaft der Abgeordneten zu testen, seinem bescheidenen Reformpaket zuzustimmen.

Sollte er scheitern, so gibt es Neuwahlen mit einem Ergebnis, dass Frankreich noch unregierbarer machen wird.

Derzeit liegt die Le Pen Partei Rassemblement National mit 31,5 % in Führung, während sich die Macron-Partei Ensemble Renaissance, La République En Marche mit 13,5 % begnügen müsste.

(Nach Umfragen könnten derzeit 13 Parteien in die Nationalversammlung einziehen:

Extrême gauche mit 9,

NFP mit 99,

La France insoumise mit 42,

Divers gauche mit 23,

Parti communiste français mit 14,

Parti socialiste mit 57,

Les Verts mit 24,

Ensemble mit 75,

Les Républicains mit 47,

Rassemblement national mit 157,

Divers droite mit 13,

Debout la France mit 5 und

Reconquête mit 12 Abgeordneten)

Erschwerend wird bei einer Regierungsbildung die Haltung der EU sein. Man wird mit allen Mitteln eine Regierung unter dem Rassemblement National verhindern wollen, da diese Partei russlandfreundlich ist und Frankreich aus der NATO herauslösen möchte. Eine Regierung unter dem Rassemblement National könnt das Ende der EU einläuten!

Frankreich könnte also den Zündfunken für eine „Zweite Französische Revolution“ werden.

Doch wie ist es soweit gekommen?

Frankreich war nach dem Krieg wohl mit England die stärkste Industrienation Europas. Selbst unter „konservativen“ Regierungen befand sich Frankreich konsequent auf einem sozialistischen Kurs. Die Wirtschaft wurde reglementiert, großzügigst subventioniert und protegiert und dadurch systematisch geschwächt. Schon Charles de Gaulle setzte mit seinem „Monnetplan“ auf Planwirtschaft.

Der Monnetplan führte zu einer selbstgefälligen und stagnierenden Unternehmenskultur ohne Innovationen. 1967 betrugen die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der französischen Industrie nur 0,5 % des BIPs und waren so die niedrigsten in der westlichen Welt. Die Französische Industrie war nicht mehr konkurrenzfähig.

Die Katastrophe passierte im Laufe der Siebziger-Jahre. Die französische Industrie war der rapiden Entwicklung von Japan, China und Südkorea nicht gewachsen. Beispielsweise halbierte sich der Marktanteil der französischen Autohersteller am französischen Markt von fast 100% auf die Hälfte. Hinzu kamen die Auswirkungen der Ölkrise.

Das Wirtschaftswachstum fiel in dieser Zeit auf 1-2% und die Arbeitslosenquote stieg auf bis zu 10 %. In der Folge gab es soziale Unruhen und Proteste mit der Folge, dass Präsident Valéry Giscard d’Estaing die Wirtschaft mit der Droge heilen wollte, die bisher schon geschadet hatte: noch viel mehr Subventionen! Die Staatsausgaben stiegen innerhalb von einem Jahr (1977) von 22% auf 44 % des BIPs und stiegen von da an munter weiter! Entsprechend stiegen die Steuern und Abgaben, was wieder Gift für die Wirtschaft war.

Da die Wirtschaft noch nicht genug geschwächt war, sorgte man durch die strengsten Arbeitsschutzgesetze der Welt, strenge Begrenzung der Arbeitszeit, strenge Vorschriften gegen Entlassungen und durch hohe Sozialversicherungsbeiträge (15 % vom BIP) für weiteren Unbill für Unternehmen. So hatte 2023 Frankreich mit mehr als 40 Euro pro Stunde die höchsten Arbeitskosten in Europa!

Da die Franzosen bekanntlich besonders protestierfreudig sind, werden sie sich gegen jede erdenkliche Reform wehren, die für irgendwem Nachteile bringen könnte. Wie Frankreich aus diesem Dilemma herausfinden soll, bleibt unklar. Möglich wäre unter einer Regierung des Rassemblement national ein Frieden mit Russland, der ganz neue wirtschaftliche Perspektiven eröffnen würde, jedoch von der EU mit Zähnen und Klauen bekämpft werden würde.

