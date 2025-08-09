Wüsts „lächerliche“ Drohgebärde – Panzer vor NRW Parlament

Bild: screenshot fb

Letzten Donnerstag hatten etwa 420 Bundeswehr-Rekruten aus Nordrhein-Westfalen ihr Gelöbnis vor dem Landtag in Düsseldorf abgelegt. Ein öffentliches Gelöbnis, eher ungewöhnlich, nicht jedoch im „kriegsfit“ zu machenden Deutschland.

Panzer und Drohnen zu „bestaunen“

Noch ungewöhnlicher war allerdings, dass vor dem Eingang des Landtags ein Kampfpanzer „Leopard“, aber auch andere Bundeswehrfahrzeuge ausgestellt waren. An einem Stand konnten Besucher sogar Drohnen aus der Nähe betrachten.

Für Landtagspräsident André Kuper sandte dieses Gelöbnis ein „wichtiges Signal“ in Zeiten, „in denen Russland als Aggressor die Frage von Krieg und Frieden in Europa neu stellt“. Das Bündnis „Düsseldorfer Appell“ verteilte allerdings Flugblätter mit dem Titel „Gelöbnis, nein zur Militarisierung unserer Stadt“.

Der Panzer hatte genau genommen vor dem Landtag nichts verloren. Jedenfalls nicht beim feierlichen Gelöbnis der Bundeswehrrekruten. Der Panzer als tödliche Waffe, die im Verteidigungsfall eingesetzt werden muss, sollte, in Zeiten von Hyperschallwaffen, wohl eher als leidlich misslungenes Signal an Russland gegolten haben.

Die Bundeswehr will offenbar damit signalisieren, dass eine schlagkräftige Armee einen potenziellen Angreifer davon abhalten soll, ein anderes Land zu attackieren. Den vermeintlichen Aggressor gilt es damit wohl abzuschrecken. Sie soll im Zusammenwirken mit den Verbündeten so stark sein oder zumindest so stark erscheinen, dass niemand es wagt, sie herauszufordern.

Kommen die Waffen, kommen die Panzer tatsächlich zum Einsatz, dann ist dieser Ansatz jedoch gescheitert. Daher ist es wohl fraglos das falsche Symbol, diesen Panzer mitsamt anderen Waffen wie Drohnen oder Munition vor dem Landtag aufzubauen und damit das Gelöbnis bildkräftig zu garnieren.

Todbringende Waffen sind freilich nicht das Symbol einer wehrhaften Demokratie im althergebrachten Sinn, die sich für den Eventualfall vorbereitet. Auch sind sie keinesfalls das Symbol einer Parlamentsarmee, die als integraler Teil der Gesellschaft vom Bundestag beauftragt und kontrolliert wird.

Im Sinne einer völlig aus dem „demokratischen“ Ruder gelaufenen EU-Kriegsstrategie ist es jedoch erklärbar.

