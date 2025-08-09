«Daddy» will alles: Friedensnobelpreis und Kriegsministerium mit Offensivgeist zugleich

Zurück zur Vergangenheit: Das Siegel des US War Office von 1789 – 1947 | Quelle: United States Department of War, Public domain, via Wikimedia Commons

Präsident Trump scheint davon beseelt nicht nur den Friedensnobelpreis zu erheischen, sondern parallel dazu der offensiven Natur der US-Streitkräfte einmal mehr den rechten alten Namen neu zu verleihen.

Umbennung des US-Verteidigungsministerium in „US-Kriegsministerium“

Von REDAKTION | „Kriegsministerium“ war der ursprüngliche Name der Verwaltungsabteilung der US-Armee von 1789 bis sie im Jahr 1947 in Verteidigungsministerium unbenannt wurde.

Der US- Präsident scheint darunter zu leiden, dass die USA seit der Umbenennung in Verteidigungsministerium im Jahr 1947, wie er sagte, vermeintlich „woke“ gegangen sei, sodass man jetzt durch die Rückbenennung in „Kriegsministerium“, hoffe künftig wieder an die alten glorreichen Zeiten mit entsprechendem Kriegsglück anzuknüpfen.

Die Administration von Donald Trump ist zutiefst davon überzeigt, dass:

der Name „Kriegsministerium“ den US-Streitkräfte eine stärkere Botschaft ihrer Bereitschaft und Entschlossenheit verleihen werde, als die bisherige Bezeichnung „Verteidigungsministerium“, was ja „nur Verteidigungsfähigkeiten“ betont hätte.

die Wiederherstellung des Namens „Kriegsministerium“ den Fokus des Ministeriums auf die nationalen Interessen der USA schärfen und den US-Gegnern signalisieren werde, dass Amerika bereit sei, „Krieg zu führen, um seine Interessen zu sichern!“

Vor diesem Hintergrund unterzeichnete Präsident Trump am 5.9.2025 eine Exekutiv-Verordnung zur Wiederherstellung des historischen Namens „Kriegsministerium“ als sekundären Titel für das Verteidigungsministerium. Es war die 200. Exekutiv-Verordnung, die der Präsident seit seinem Amtsantritt unterzeichnet hatte.

Die Verordnung ermächtigt den Verteidigungsminister, das Verteidigungsministerium und untergeordnete Beamte, in offizieller Korrespondenz, öffentlicher Kommunikation, zeremoniellen Kontexten und nicht gesetzlich vorgeschriebenen Dokumenten innerhalb der Exekutive sekundäre Titel verwenden zu lassen, wie

„Kriegsminister“,

„Kriegsministerium“,

„Stellvertretender Kriegsminister“.

Die Verordnung weist alle Exekutivabteilungen und -behörden an, diese sekundären Titel in der internen und externen Kommunikation anzuerkennen und zu berücksichtigen.

Die Verordnung weist den frisch gebackenen „Kriegsminister“, Pete Hegseth an, Maßnahmen zu empfehlen, einschließlich gesetzgeberischer und exekutiver, die erforderlich wären, um „das US-Verteidigungsministerium dauerhaft in US-Kriegsministerium umbenennen zu lassen.“

So, erwartet die Welt mit Spannung, wo „Daddy“ gedenkt als nächstes angreifen zu lassen: Wird es Grönland, Kanada, Panama, Venezuela oder jemand anderen treffen?

