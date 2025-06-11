Ungarns Ministerpräsident Orbán nach Washington abgeflogen

Für die linken EU-Eliten und deren gleichgeschaltete Presse ist nicht anderes unangenehmer als der national-konservative und friedensstiftende Schulterschluss zwischen Orban und US-Präsident Trump. Orbán wird morgen, am 7. November, in Washington mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen.

Die Hauptthemen ihres gemeinsamen Treffens werden das weitere Vorgehen in punkto des bereits in Budapest geplanten russisch-amerikanischen Friedensgipfels sein, sowie der Ausbau der ungarisch-amerikanischen Wirtschaftskooperation. Laut Orban soll eine neue strategisch-wirtschaftliche Partnerschaft mit der Trump-Regierung aufgebaut werden.

Der ungarische Ministerpräsidentent startete heute am Donnerstagmorgen nach 8 Uhr von Budapest aus. Er und dessen Delegation wurde im Flugzeug von József Váradi, Geschäftsführer von Wizz Air, begrüßt, indem er ihnen erfolgreiche Verhandlungen wünschte.

„Die Amerikaner verhandeln mit niemandem aus Spaß, wir machen einen Deal.“

– so Viktor Orbán gegenüber „Index“ selbstbewusst.

Das Treffen findet zu einer Zeit ab, in dem sich eine Transformation von russischem Öl und Erdgas, sowie Anti-Russland-Sanktionen und den Fronten des Ukraine-Krieges abzeichnet. Orbán hat bereits angekündig, Trump davon zu überzeugen, Ungarn Zugeständnisse bei den US-Sanktionen gegen russisches Öl zu machen.

Obwohl die jüngsten US-Sanktionen gegen Russland noch nicht in Kraft getreten sind, verfolgt Ungarn folgende zwei Aspekte:

die Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Energieversorgung, welche ohne Russland unerlässlich ist

gleichzeitig aber auch die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zu Washington.

Die USA verfolgen ebenfalls zwei Ziele:

die Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges, wofür man weiter Sanktionen umsetzen will

sowie der Suche nach Exportmärkten für seinen Energiesektor – vor allem für Kernkraft und Flüssigerdgas (LNG). (vad)

„Biden-Regierung ist überwunden“

Viktor Orbán postete vor seiner Abreise via Social-Media:

„Seit der Wiederwahl von Präsident Trump haben sich neue Perspektiven in den ungarisch-amerikanischen Beziehungen eröffnet. Die ersten zehn Monate dieses Jahres waren die erste Phase, in der wir alles repariert haben, was Ungarn und die ungarisch-amerikanischen Beziehungen während der Biden-Regierung erlitten haben. Politisch begründete Sanktionen sind verschwunden, die US-Unterstützung für NGOs, die Ungarn angreifen, ist beendet. Und die visumfreie Einreise in die USA ist wieder möglich. Die erste Phase ist damit abgeschlossen.“

Und weiter:

„Heute reisen wir nach Washington, um ein neues Kapitel in den ungarisch-amerikanischen Beziehungen mit Präsident Trump aufzuschlagen. Unser Ziel ist es, eine strategische Zusammenarbeit zu entwickeln, welche Energiebeziehungen, Investitionen, Verteidigungszusammenarbeit und Konsultationen über den Krieg nach dem russisch-ukrainischen Krieg umfasst. Wir arbeiten an einem Vertrag, der auf gegenseitigem Nutzen beruht und allen Ungarn zugute kommt. Auf geht’s nach Washington! Machen wir uns an die Arbeit!“

