Rheinmetall expandiert „ausgerechnet“ ins Baltikum

Rheinmetall hat nunmehr, dank der regierungsseitig gesteuerten Kriegshysterie, eine Fabrik für schwere Artillerie unter anderem in Litauen in Planung. Die Fabrik soll bereits 2026 mit der Produktion starten, mit einer Investition von 300 Millionen Euro seitens des Rüstungskonzerns.

Strategischer Schritt zur „Abschreckung“

Rheinmetall baut also in Litauen ein neues Munitionswerk für schwere Artillerie. Es handele sich um die größte Investition in die Verteidigung in der Geschichte Litauens, so Präsident Gitanas Nausėda beim ersten Spatenstich in Baisogala in Zentral-Litauen, wie auch die Tagesschau berichtet hatte.

„Es ist ein strategischer Schritt, der darauf abzielt, Abschreckung als Voraussetzung für Frieden aufzubauen“, erklärte dazu Nausėda.

Rheinmetall plant nach eigenen Angaben bis zu 300 Millionen Euro über ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem baltischen Staat in den neuen Standort investieren. Das Werk mit einer Fläche von umgerechnet über 300 Fußballfeldern soll bereits 2026 in Betrieb genommen werden, der stufenweise Hochlauf der Produktion ist ab 2027 geplant.

In der Fabrik an der NATO-Ostflanke sollen demnach jährlich mehrere Zehntausend 155-Millimeter-Artilleriegeschosse hergestellt werden. Bis zu 150 Arbeitsplätze sollen entstehen.

„Das neue Werk in Litauen wird nicht nur für Litauen selbst, sondern auch für Europa und für die NATO von strategischer Bedeutung sein“, betonte dazu Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Unweit der russischen Grenze sei dies ein Zeichen der engen deutsch-litauischen Partnerschaft.

Auch Werk in Lettland in Planung

Überdies unterzeichneten die litauische Regierung und der Düsseldorfer Konzern eine Absichtserklärung zur Gründung eines Kompetenzzentrums für Treibladungen. Rheinmetall baut damit sein Engagement im Baltikum massiv aus. Ein weiteres Artilleriewerk soll auch im benachbarten Lettland entstehen.

In einem bereits bestehenden Gemeinschaftsunternehmen in Jonava, werden Gefechtsfahrzeuge für die deutsche Panzerbrigade 45, sowie für weitere NATO-Armeen und die Ukraine instandgesetzt.

