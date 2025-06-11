Rheinmetall expandiert „ausgerechnet“ ins Baltikum

Rheinmetall hat nunmehr, dank der regierungsseitig gesteuerten Kriegshysterie, eine Fabrik für schwere Artillerie unter anderem in Litauen in Planung. Die Fabrik soll bereits 2026 mit der Produktion starten, mit einer Investition von 300 Millionen Euro seitens des Rüstungskonzerns.
Strategischer Schritt zur „Abschreckung“
Rheinmetall baut also in Litauen ein neues Munitionswerk für schwere Artillerie. Es handele sich um die größte Investition in die Verteidigung in der Geschichte Litauens, so Präsident Gitanas Nausėda beim ersten Spatenstich in Baisogala in Zentral-Litauen, wie auch die Tagesschau berichtet hatte.
„Es ist ein strategischer Schritt, der darauf abzielt, Abschreckung als Voraussetzung für Frieden aufzubauen“, erklärte dazu Nausėda.
Rheinmetall plant nach eigenen Angaben bis zu 300 Millionen Euro über ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem baltischen Staat in den neuen Standort investieren. Das Werk mit einer Fläche von umgerechnet über 300 Fußballfeldern soll bereits 2026 in Betrieb genommen werden, der stufenweise Hochlauf der Produktion ist ab 2027 geplant.
In der Fabrik an der NATO-Ostflanke sollen demnach jährlich mehrere Zehntausend 155-Millimeter-Artilleriegeschosse hergestellt werden. Bis zu 150 Arbeitsplätze sollen entstehen.
„Das neue Werk in Litauen wird nicht nur für Litauen selbst, sondern auch für Europa und für die NATO von strategischer Bedeutung sein“, betonte dazu Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Unweit der russischen Grenze sei dies ein Zeichen der engen deutsch-litauischen Partnerschaft.
Auch Werk in Lettland in Planung
Überdies unterzeichneten die litauische Regierung und der Düsseldorfer Konzern eine Absichtserklärung zur Gründung eines Kompetenzzentrums für Treibladungen. Rheinmetall baut damit sein Engagement im Baltikum massiv aus. Ein weiteres Artilleriewerk soll auch im benachbarten Lettland entstehen.
In einem bereits bestehenden Gemeinschaftsunternehmen in Jonava, werden Gefechtsfahrzeuge für die deutsche Panzerbrigade 45, sowie für weitere NATO-Armeen und die Ukraine instandgesetzt.
6 Gedanken zu „Rheinmetall expandiert „ausgerechnet“ ins Baltikum“
Baltikum, erneut besonders begierig darauf der Brandstifter zu sein?
Dabei sollten sie wissen: Der Kopf eines Zündholzes sieht am Ende besonders verkohlt aus.
Die FPD-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird seit Jahrzehnten von ihrem Mann Horst unterstützt.
Die Düsseldorferin setzte sich auf Lokal- und Bundesebene in Szene.
Als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag macht sie sich für Waffen stark – und muss mit Kritik leben.
https://praxistipps.focus.de/marie-agnes-strack-zimmermann-fdp-ehemann-waffen_156834
So sieht die GESUNDUNG der einheimischen Wirtschaft aus, auch wen es die derzeit dringend erforderliche Waffen-Produktion betrifft ? Entgegen der tollen
vorherigen Wahl-Propaganda des späteren CDU-Bundeskanzlers, es trifft auch hier, wie so oft, das genaue GEGENTEIL ein.
Der Türke Deniz Yücel, Journalist
„Der baldige Abgang der Deutschen ist Völkersterben von seiner schönsten Seite.“
.
Es geht um die Buchmesse in Halle, „sehr rechts“ klar für Deniz Yücel:
„Inzwischen habe es die Öffentlichkeit mit einer selbstbewußten, gewachsenen, extremen Rechten zu tun, die ihre eigentlichen kulturellen und intellektuellen Ableger hervorgebracht hat“
Zu lesen heute in der MZ!
.
Von dem Sigmar Gabriel, sagte, er sei gut integriert?
.
Sigmar Hartmut Gabriel (* 12. September 1959 in Goslar) ist ein ehemaliger deutscher Politiker (SPD) und heutiger Berater und Publizist. Er war von November 2009 bis März 2017 Bundesvorsitzender der SPD und von Dezember 2013 bis März 2018 Vizekanzler. Seit 2019 ist er Vorsitzender der Atlantik-Brücke.
Darüber hinaus ist er Mitglied im Aufsichtsrat mehrerer Unternehmen.
.
Rheinmetall, die Kriegsgewinner?
.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (* 10. März 1958 in Düsseldorf als Marie-Agnes Jahn) ist eine deutsche Politikerin (FDP).
Sie ist Mitglied des FDP-Präsidiums und Mitglied des Europäischen Parlaments.
Die war ja die Erste, die zum Krieg aufgerufen hat!
Dann sollen die Alle ihre Kinder in den Krieg schicken!
Beim „Ersten Spatenstich“ lachen diese Freibiergesichter immer dekorativ in die Kamera.
Die Fünf auf diesem Bild hätten es verdient, die nächsten dreißig Jahre im „manuellen Tiefbau“ zu arbeiten oder im Steinbruch per Hand Pflastersteine zu klopfen…….