Extremismus-Experte Mansour über Kopftuchverbot, Integration, Abschiebungen.

+ Klimaarbeitslosigkeit: EU und Bundesregierung beschließen zum 1.1.2027 CO2 Preis + COP30-Klimakonferenz in Brasilien + Brandanschlag auf Auto von AfD-Politiker Baumann + Ahmad Mansour im „Heute“-Talk: „Asyl, wie wir es betreiben, ist tot“ + Gender-Wahnsinn in Kindergärten: Buben in Tutus & männliche Meerjungfrauen

+++

So viele Ukrainer wollen „für immer“ in Deutschland bleiben

Deutschland ist für viele Ukrainer kein Zwischenstopp mehr, sondern der Ort für einen Neuanfang: Fast sechs von zehn Flüchtlingen aus dem osteuropäischen Land wollen längerfristig hier leben, wie eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) zeigt. Demnach planen 59 Prozent aller Befragten für immer oder für mehrere Jahre in Deutschland zu leben.

Vor allem die Erwachsenen haben sich auf ein Leben hierzulande eingestellt. 49 Prozent von ihnen wollen „für immer“ bleiben. Unter Kindern und Jugendlichen sind es 34 Prozent. Ob sie ihre Zukunft in Deutschland sehen, hängt den Forschern zufolge auch davon ab, wie gut sie Deutsch sprechen und ob sie hier enge Freunde gefunden haben. Geringer ist die Bleibeabsicht, wenn Kinder neben dem deutschen Schulunterricht weiterhin an ukrainischem Onlineunterricht teilnehmen. Weiterlesen auf welt.de

+++

Klimaarbeitslosigkeit: EU und Bundesregierung beschließen zum 1.1.2027 CO2 Preis

Kraftstoffe, Gas, Kohle etc. werden im Preis explodieren, z.B. +1 € je Liter Diesel.

Der absehbare Kollaps der Wirtschaft wird als „Klimaarbeitslosigkeit“ verkauft.

Wir fassen zusammen: EU und Bundesregierung haben beschlossen, zum 1.1.2027 den CO2 Preis am Markt festzulegen. Kraftstoffe, Gas, Kohle etc. werden im Preis explodieren, z.B. +1€ je Liter Diesel. Der absehbare Kollaps der Wirtschaft wird als „#Klimaarbeitslosigkeit“ verkauft. pic.twitter.com/XJKmpJNssd — Dr. David Lütke (@DrLuetke) November 5, 2025

+++

COP30-Klimakonferenz in Brasilien

Das alljährliche Spektakel der OBERHEUCHLER beginnt nächste Woche in Brasilien. Zehntausende werden mit dem Jet, Tausende mit Privatjets anreisen.

Damit man auch bequem zum Tagungsort kommt, wurde der Regenwald für eine 13 km lange Autobahn gerodet.

Als Unterkünfte dienen u.a. 2 Kreuzfahrtschiffe. Die verbrauchen täglich ca. 500.000 l Diesel und stoßen mehr als 1.200 t CO₂ aus.

Und dann erklärt man uns Normalsterblichen, dass WIR uns einschränken müssen, um den Planeten zu retten.

COP30-Klimakonferenz❗️ Das alljährliche Spektakel der OBERHEUCHLER beginnt nächste Woche in Brasilien. Zehntausende werden mit dem Jet, Tausende mit Privatjets anreisen. Damit man auch bequem zum Tagungsort kommt, wurde der Regenwald für eine 13 km lange Autobahn gerodet.… pic.twitter.com/AWy5eWXn8l — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) November 4, 2025

+++

New York feiert neuen Anti-Trump-Bürgermeister

In der Bürgermeisterwahl in New York gibt dem progressiven Flügel der US-Demokraten landesweit Rückenwind – und fordert Präsident Donald Trump heraus. Einen ersten Vorgeschmack davon bekam man auf der Wahlparty des 34-Jährigen serviert. Mittlerweile kündigte Trump bereits Konsequenzen an.

Der „demokratische Sozialist“ und Muslim Mamdani, der aus Uganda stammt und Sohn indischer Einwanderer ist, gewann die Wahl gegen den von Trump unterstützten Kandidaten Andrew Cuomo, der zwar Demokrat ist, aber als Unabhängiger antrat, eindrucksvoll. Und das ausgerechnet in Trumps Geburtsstadt auch noch.

Am Abend seines Wahlsiegs betrat der 34-Jährige, der erst seit sieben Jahren US-Bürger ist, im Stadtbezirk Brooklyn die Bühne. „In diesem Moment der politischen Dunkelheit wird New York das Licht sein“, rief er seinen jubelnden Anhängern zu. Dann wandte er sich direkt an den US-Präsidenten: „Donald Trump, weil ich weiß, dass Sie zuschauen“, sagt er mit einem Lächeln. „Drehen Sie lauter!“ New York werde, so Mamdani, eine Stadt der Einwanderer bleiben. „Um an einen von uns zu kommen, müssen Sie an allen von uns vorbei.“ Weiterlesen auf krone.at/3948924

+++

„Müssen Prostitution verbieten“ – Klöckner: „Deutschland ist das Puff Europas“

Beim Heldinnen-Award werden jedes Jahr besonders mutige Frauen geehrt. Dieses Jahr sind das zwei Frauen, die sich gegen Zwangsprostitution einsetzen. Bundestagspräsidentin Klöckner wird bei ihrer Laudatio deutlich.

„Wenn wir sonst über Frauenrechte sprechen, aber sagen, dass Prostitution ein Beruf wie jeder andere sei, dann ist das nicht nur lächerlich, sondern verächtlich machen von Frauen. Es gibt auch keine Schülerpraktika in diesem Beruf“, sagte die CDU-Politikerin.“ Via n-tv.de

+++

Vier Fahrzeuge gingen in Flammen auf: Brandanschlag auf Auto von AfD-Politiker Baumann

In Hamburg ist in der Nacht zu Montag das Auto des AfD-Politikers Dr. Bernd Baumann vor seinem Wohnhaus in Brand gesetzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug gezielt angezündet. Die Flammen griffen anschließend auf drei weitere in der Nähe geparkte Autos über.

Das Bekennerschreiben als Enthüllung: Rund zwölf Stunden nach dem Anschlag, am Montagnachmittag um 15:27 Uhr, erschien auf der linksextremen Plattform »Indymedia« ein Pamphlet, das die Tat zugibt. Es beginnt mit den Worten „Feurige Grüße an die Angeklagten, Eingeknasteten und untergetauchten Antifas“ und erklärt: „In der Nacht auf den 3. 11. 25 haben wir (…) in Hamburg-Othmarschen den BMW von Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, mit einem Brandsatz zerstört.“ Quelle: haintz.media

+++

Ahmad Mansour im „Heute“-Talk: „Asyl, wie wir es betreiben, ist tot“

Extremismus-Experte Mansour über Kopftuchverbot, Integration, Abschiebungen. In die Migrationspolitik müsse „Vernunft“ einkehren.

Ahmad Mansour ist gebürtiger arabischer Israeli, seit 2004 lebt der Psychologe und Autor in Berlin – neben der israelischen hat er inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Der 49-jährige Extremismus-Experte ist unter ständigem Polizeischutz, weil er sich gegen den politischen Islam engagiert, sich auch in heiklen Fragen kein Blatt vor den Mund nimmt.

[…]

„Alarmzeichen“ – Woran erkennt man, dass es wirklich in Richtung politischer Islam oder Radikalisierung geht?

Die beste Methode ist, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Dann erkennt man, ob jemand in Schwarz-Weiß-Bildern denkt, einen angeblichen Kampf gegen den Islam sieht. Ein sichtbares Alarmsignal ist etwa, wenn Menschen ihre Religiosität über den Alltag stellen. Ich war selbst religiös, bin auf eine muslimische Schule gegangen – aber ich kam nie auf die Idee, einen Gebetsraum zu verlangen oder Prüfungen während des Ramadans zu verweigern. Der radikale Islamist will nicht nur für sich etwas ausleben, sondern seine Religiosität sichtbar machen.

[…]

In Österreich soll ein Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 kommen. Ist das ein guter Schritt? Es ist ein absolut notwendiger Schritt. Wer im Namen von Feminismus oder Religionsfreiheit dagegen ist, verrät kleine Mädchen. Das Kopftuch steht für Unterdrückung und Sexualisierung junger Mädchen – es hat in einer liberalen Gesellschaft nichts verloren. Weiterlesen auf heute.at

+++

Berliner Gefängnisse kurz vorm Kollaps

Zum Land Berlin gehören sieben Justizvollzugsanstalten und eine Jugendarrestanstalt. Laut offizieller Belegungsstatistik saßen mit Stichtag 1. Oktober insgesamt 3535 Gefangene im offenen und geschlossenen Vollzug. Besonders im Untersuchungsgefängnis Moabit (831 Gefangene) sowie in Tegel (774) und Heidering (546) ist es voll. Die Auslastung dort liegt bei 96,91 und 96 Prozent.

CNconspiracynewsroom

+++

ÖSTERREICH: Gender-Wahnsinn in Kindergärten – Buben in Tutus & männliche Meerjungfrauen

Männliche Meerjungfrauen und Buben in pinken Tutus – das sind keine Fantasien, sondern Inhalte von Kinderbüchern, die die Stadt Graz tatsächlich empfiehlt. Pädagogen bekommen diese Gender-Erziehungsratgeber sogar gratis in die Hand gedrückt – für den Einsatz im Kindergarten.

Anlässlich des „Internationalen Weltmädchentags“ am 11. Oktober präsentierte Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) gemeinsam mit dem Referat Frauen & Gleichstellung sowie der Stadtbibliothek eine neue Broschüre mit dem Titel „Geschlechtersensible Kinderbücher“. Damit unterstützt die Stadt Graz aktiv eine Auswahl an Kinderbüchern, in denen etwa männliche Meerjungfrauen als Beispiele für „moderne Rollenbilder“ dienen sollen.

Rund 300 Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und alle Grazer Volksschulen erhielten diese Broschüre samt Plakat kostenlos zugesandt – auf Initiative der Stadtverwaltung. 18 Kinderbücher in der Broschüre – viele für Kinder unter 6 Jahren Schon in der Einleitung von Bürgermeisterin Elke Kahr wird der Ton gesetzt: Mit Formulierungen wie „Buben in pinken Kleidern“ deutet sich an, welche Art von Rollenbildern die Stadt Graz künftig in Kindergärten fördern will – doch ob das der richtige Ort dafür ist, bleibt wohl stark zu bezweifeln. Weiterlesen auf exxpress.at

+++ REALSATIRE +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.