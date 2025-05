ITALIEN: Kinder aus katholischem Kindergarten müssen zu Allah beten

+ EU plant Verbot neuer Gasverträge mit Russland – Ausstieg bis 2027 + Oman verkündet Feuerpause zwischen USA und Huthi + Merz – ein Kanzler, dem schon zu Beginn die Mehrheit fehlte + ÖSTERREICH: Kopftuchverbot für Kinder auch in Tirol + 2000 Kündigungen: Facebook verzichtet auf „Faktenchecker“

EU plant Verbot neuer Gasverträge mit Russland – Ausstieg bis 2027

Brüssel will Insidern zufolge neue Gas-Verträge mit Russland bis zum Jahresende verbieten und bestehende Verträge bis Ende 2027 auslaufen lassen. Entsprechende Verträge der EU-Kommission sollen noch am Dienstag veröffentlicht werden, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen.

Der Fahrplan werde die Verpflichtung enthalten, im Juni ein Verbot neuer russischer Gasimportgeschäfte bis Ende 2025 vorzuschlagen. Bis Ende 2027 soll ein Gesetzesvorschlag zum Verbot russischer Gas- und Flüssigerdgasimporte im Rahmen bestehender Verträge vorgelegt werden. Die Pläne könnten sich vor der Veröffentlichung aber noch ändern.

Bindend ist dies jedoch nicht. Die Pläne der EU finden vor dem Hintergrund der Bemühungen der USA statt, Russland zu einem Friedensvertrag mit der Ukraine zu drängen. Sollte es zu einem solchen Deal kommen, könnte dies russischen Energieexporten wieder die Tore öffnen. Weiterlesen auf welt.de

EU greift erstmals bei russischen Milliarden zu

Brüssel – Russisches Geld soll bei der Verteidigung und dem Wiederaufbau der Ukraine helfen: Was widersprüchlich klingt, ist das erklärte Ziel der Europäischen Union.

Viele Milliarden an russischen Vermögenswerten sind im Westen eingefroren. Sie sollen irgendwann der Ukraine helfen, aber noch ist nicht klar, wie das geschehen soll. Weil Kreml-Chef Wladimir Putin jetzt westliches Vermögen konfisziert, zieht die EU nach. […] Das belgische Finanzdienstleistungsunternehmen Euroclear soll erstmalig russisches Geld konfiszieren und an westliche Investoren verteilen. Insgesamt geht es dabei um eine Summe in Höhe von drei Milliarden Euro, berichtete Reuters am 2. Mai unter Berufung auf mit der Sache vertraute Quellen. Weiterlesen auf fr.de

Anm.: Inwieweit die Beschlagnahmung russischen Vermögens eine Reaktion auf die Beschlagnahmung westlichen Vermögens durch Russland ist, wäre sicherlich eine Untersuchung wert.

Oman verkündet Feuerpause zwischen USA und Huthi

Seit Monaten greift die Huthi-Miliz Schiffe im Roten Meer an. Die USA reagierten mit Luftangriffen. Nun verkündet der Oman: Die Angriffe beider Seiten würden eingestellt.

Maskat – Der Oman hat nach eigenen Angaben eine Feuerpause zwischen den USA und den Huthi im Jemen vermittelt. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, künftig keine gegenseitigen Angriffe mehr durchzuführen, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums. Das schließe auch Angriffe gegen amerikanische Schiffe im Roten Meer ein. Damit solle die Freiheit der Schifffahrt sowie ein ungehinderter Ablauf des internationalen Handelsverkehrs wieder gewährleistet werden. Weiterlesen auf merkur.de

ITALIEN: Unterwerfung – Kinder aus katholischem Kindergarten müssen zu Allah beten

Ein Vorfall in einem katholischen Kindergarten in der italienischen Region Treviso sorgt für Unmut. Dort mussten die Kinder sich hinknien und nach Moslem-Art zu Allah beten. Eine klare Geste der Unterwerfung. In Italien wächst die Kritik an solchen Praktiken.

Kinder eines privaten katholischen Kindergartens in der italienischen Region Treviso wurden zu einer Moschee gebracht, wo sie sich dann nach Moslem-Art in Richtung Mekka niederknien und zu Allah beten mussten. Die auch in der italienischen Presse publizierten Fotos mit den Kindern aus Ponte della Priula, einem Ort mit rund 5.000 Einwohnern, sorgten daraufhin für Empörung. Die italienische Journalistin Francesca Totol schrieb auf X:

Die Unterwerfung beginnt bereits im Kindergarten.

Dem Kindergarten zufolge, der die Fotos auch auf dessen Facebook-Seite veröffentlichte, bestand ein elterliches Einverständnis für den Besuch der Moschee. Weiterlesen auf report24.news

NATO: 5-Prozent-Ziel greifbar durch Neudefinition von „Verteidigung“

Die NATO-Verbündeten stehen kurz davor, ein neues Ziel für die Verteidigungsausgaben festzulegen. Auch die Frage, was unter Verteidigungsausgaben fällt, wird aktuell diskutiert – in Vorbereitung auf den NATO-Gipfel im Juni.

BRÜSSEL – Fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist die Zahl, die aktuell die Runde macht. Anfang des Jahres hatte US-Außenminister Marco Rubio genau das bei einem Besuch in Brüssel gefordert. NATO-Generalsekretär Mark Rutte ist damit einverstanden, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag berichtete.

Bislang steht das verbindliche Ziel bei zwei Prozent. Ein Drittel der NATO-Mitglieder haben es bisher noch nicht erreicht. Zwar verhängt das Militärbündnis keine Sanktionen gegen die Länder, die zu wenig Geld für ihre Verteidigung ausgeben, allerdings sorgt ein möglicher Rückzug der USA für Unruhe bei den Europäern. Die erste Gesprächsrunde soll diesen Monat in Brüssel beginnen. In den Korridoren des NATO-Hauptquartiers und den Hauptstädten der NATO-Länder macht sich die Idee breit, den Begriff „Verteidigung“ zu erweitern. Weiterlesen auf euractiv.de

Merz – ein Kanzler, dem schon zu Beginn die Mehrheit fehlte

Friedrich Merz ist seit dem 6. Mai 2025 der neue Bundeskanzler. Doch Merz fiel im ersten Wahlgang durch, das gab es noch nie.

„Zum ersten Mal scheitert ein Kandidat zum Bundeskanzler im ersten Wahlgang. Und startet damit ramponiert ins Amt. Eine schwere Bürde“, kommentierte die ARD.

Ein Kanzler, dem schon zu Beginn die Mehrheit fehlte, ist extrem geschwächt.

Zuvor arbeitete Merz für Blackrock und vertrat die Interessen der Großfinanz. Jetzt ist er in einer Koalition mit der SPD, die zumindest nicht vorgibt, die Interessen der Großfinanz zu vertreten. Die Bestätigung von Merz für das Kanzleramt erst beim zweiten Versuch zeigt die Schwäche der Großen Koalition. In Italien kommentierte die Zeitung Corriere della Sera:

„Ein solcher Fehlschlag hat noch keinen Präzedenzfall: Deutschland ist in einer noch nie dagewesenen Situation, aus der Merz stark geschwächt hervorgeht … ein Tag des Chaos, der Deutschland fassungslos und die europäischen Verbündeten verwirrt und besorgt zurücklässt.“ Via Daniele Ganser

Wahlschlappe sorgt für Unruhe in der Wirtschaft

Nach dem gescheiterten erstem Wahlgang bei der Kanzlerwahl ist die Wirtschaft besorgt. Es zeige sich, dass der Koalitionsvertrag teils auf tiefe Ablehnung stoße, so DIW-Chef Fratzscher. Der DAX reagiert mit Kursverlusten.

Der gescheiterte Wahlgang sorgt auch in der Wirtschaft für große Unruhe. „Die Wahlniederlage für Friedrich Merz bei der Wahl zum Bundeskanzler ist ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und zeigt, wie tief gespalten der Bundestag ist“, sagte Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Schlechtes Signal für Wirtschaftsstandort

Die Wahlschlappe sei auch ein schlechtes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. „Dass Merz nun im ersten Wahlgang gescheitert ist, sendet ein verheerendes Signal in die Gesellschaft und in die Wirtschaft: Die Reihen sind nicht geschlossen“, sagte der Düsseldorfer Wirtschafts-Professor Jens Südekum der Nachrichtenagentur Reuters. Weiterlesen auf tagesschau.de

ÖSTERREICH – Länder preschen vor: Kopftuchverbot für Kinder auch in Tirol

Nach Niederösterreich folgt nun auch Tirol: Der Landtag verabschiedet ein Kopftuchverbot für unmündige Minderjährige mit den Stimmen von FPÖ, ÖVP und SPÖ. Nun wächst der Druck auf die Bundesregierung, ein österreichweites Verbot einzuführen.

Nach Niederösterreich kommt nun auch in Tirol ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Der Antrag „Kopftuchverbot für unmündige Minderjährige im öffentlichen Raum sofort umsetzen” vom FPÖ-Landtagsklub wird aller Voraussicht heute in der Sitzung des Tiroler Landtags angenommen, unterstützt mit Stimmen von ÖVP und SPÖ.

Bereits vergangene Woche wurde im niederösterreichischen Landtag das Gesetzespaket „Aktionsplan Radikaler Islam” beschlossen, der neben einem Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren auch ein Verhüllungsverbot im Landesdienst sowie die Aufnahme von demokratischen Werten in die Landesverfassung beinhaltet.

Erst Niederösterreich, jetzt Tirol

Der Aktionsplan ist ein Schutzschild für unsere Kinder, Frauen und Familien, die in Freiheit, Sicherheit und Frieden ohne islamistische Einflussnahme leben wollen. Wir brauchen keinen importierten Kulturkampf im Klassenzimmer,

erklärte Udo Landbauer (FPÖ) nach dem Landtag. Weiterlesen auf exxpress.at

2000 Kündigungen: Facebook verzichtet auf „Faktenchecker“

Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, beendet seine Zusammenarbeit mit Telus International – mit unangenehmen Folgen für Hunderte Beschäftigte in Europa. Werden jetzt andere Unternehmen folgen und ebenfalls ihren „Faktencheckern“ kündigen?

Der US-Technologiekonzern Meta Platforms, Mutterunternehmen von Facebook und Instagram, streicht seine Zusammenarbeit mit dem Content-Moderationsunternehmen Telus International. Wie die spanische Gewerkschaft CCOO mitteilt, verlieren am Standort Barcelona insgesamt 2059 Mitarbeiter ihre Jobs. Betroffen sind alle Angestellten, die bislang für die Inhaltsmoderation der beiden Plattformen zuständig waren – insbesondere im Bereich der Faktenprüfung. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

