Ziviler Widerstand: Blade Runners in GB zerstören systematisch Überwachungskameras

Ziviler Widerstand: Blade Runners in Großbritannien zerstören systematisch Überwachungskameras

In Großbritannien formiert sich ein außergewöhnlicher Widerstand gegen staatliche Kontrolle: Die „Blade Runners“ zerstören gezielt Überwachungskameras der Ultra-Low Emission Zone (ULEZ) in London.

Ihre Aktionen richten sich gegen eine Politik, die viele Bürger als freiheitsfeindlich und ungerecht empfinden. Während Sachbeschädigung ein drastischer Schritt ist, der nur als letztes Mittel vertretbar sein darf, verdeutlicht der Kampf der Blade Runners den Frust über ignorierte demokratische Prozesse.

Die Ultra-Low Emission Zone (ULEZ) wurde 2019 in Zentral-London eingeführt, vorgeblich um die Luftqualität zu verbessern. Fahrzeuge, die die Emissionsstandards nicht erfüllen – meist ältere Benzin- oder Dieselmodelle –, müssen eine Tagesgebühr von £12,50 zahlen. Im August 2023 weitete der mohammedanische Bürgermeister Sadiq Khan die Zone auf ganz Greater London aus, trotz massiver Proteste und wirtschaftlicher Unsicherheit. Weiterlesen auf report24.news

Israels gezielte Aushungerung der Bevölkerung des Gazastreifens geht weiter

Der Einsatz von Hunger als Waffe ist ein Kriegsverbrechen. Israels zweimonatige Blockade des Gazastreifens hat die Enklave erneut in eine Hungerkrise gestürzt.

Laut Einwohnern und Hilfsorganisationen sind die Regale und Hilfsgüter leer, und die humanitären Erfolge eines kurzen Waffenstillstands Anfang des Jahres sind zunichte gemacht.

Seit dem 2. März, dem Ende der ersten Phase des Waffenstillstands, sind keine Lebensmittel, Treibstoffe, Hilfsgüter oder Handelsgüter mehr in den Gazastreifen gelangt. Israel verhängte die Blockade, um die Hamas, die das Gebiet beherrscht und am 7. Oktober 2023 israelische Gemeinden angegriffen hat, unter Druck zu setzen. Weiterlesen auf uncutnews.ch

Trump bestreitet Verantwortung Russlands für die Sprengung der Nord Stream-Pipelines

WASHINGTON, 5. Mai. /TASS/. US-Präsident Donald Trump erklärte, Washington wisse, wer für die Explosion der Nord Stream- und Nord Stream 2-Pipelines verantwortlich ist, und Washington müsse deswegen keine eigene Untersuchung durchführen. Dabei wies der amerikanische Präsident die Vorwürfe zurück, Russland sei an dem Vorfall beteiligt gewesen.

„Wenn ich bestimmte Leute fragen würde, könnte ich Ihnen das wahrscheinlich sagen, ohne viel Geld für eine Untersuchung ausgeben zu müssen. Ich denke, viele Leute wissen, wer sie in die Luft gejagt hat“, sagte Trump Reportern im Weißen Haus. Er antwortete auf die Frage, ob er erwäge, in den USA eine Untersuchung der Sprengung der Pipelines Nord Stream und Nord Stream 2 anzuordnen. Weiterlesen auf anti-spiegel.ru

Trump unterzeichnet Executive Order gegen Gain-of-Function-Forschung

USA: Präsident Trump beendet jegliche gegenwärtige & zukünftige staatliche Finanzierung gefährlicher Gain-of-Function-Forschung in Problemländern wie China und dem Iran sowie in anderen Ländern, in denen eine unzureichende Forschungsaufsicht vermutet wird.

Er ermächtigt amerikanische Forschungseinrichtungen, die Bundesfinanzierung anderer biologischer Forschung zu untersuchen und zu beenden, die eine Bedrohung für die amerikanische öffentliche Gesundheit, öffentliche Sicherheit oder nationale Sicherheit darstellen könnte.

Die Executive Order beinhaltet auch ein Verbot der Bundesförderung für ausländische Forschung, die wahrscheinlich eine weitere Pandemie auslösen könnte. Diese Maßnahmen werden die Möglichkeit für Laborvorfälle im Zusammenhang mit Gain-of-Function-Forschung, wie sie die EcoHealth Alliance und das Wuhan Institute of Virology in China an Fledermaus-Coronaviren durchführen, drastisch reduzieren.

Trump schützt die Amerikaner vor Laborunfällen & anderen Biosicherheitsvorfällen, wie sie wahrscheinlich die Ursache für C-19 und die Russische Grippe von 1977 waren.

🚨 BREAKING: @POTUS just signed an executive order protecting Americans from dangerous gain-of-function research. The order: — Ends any present and all future Federal funding of dangerous gain-of-function research in countries of concern like China and Iran and in foreign… pic.twitter.com/4Cn7iQ4i3L — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 5, 2025

„Gut so“ – Wegen Syriens Sicherheit: Grüne lobt Rücknahme deutscher IS-Terroristen

Deutschland holt eine IS-Terroristin aus Syrien zurück. Grünen-Politikerin Lamya Kaddor lobt den Vorgang – mit einer interessanten Begründung. Außerdem appelliert sie an das Verantwortungsgefühl der Bundesregierung.

BERLIN – Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Lamya Kaddor, hat sich erfreut gezeigt über die Aufnahme von IS-Terroristen in Deutschland. Die Nachricht, dass das Auswärtige Amt kurz vor Ende der aktuellen Bundesregierung IS-Anhänger mit deutscher Staatsbürgerschaft eingeflogen hatte, kommentierte Kaddor auf X mit „gut so“. Die teilweise seit Jahren in Lagern in Nordsyrien Inhaftierten „stellen ein enormes Risiko für die fragile Sicherheitslage in Syrien dar“, unterstrich die Grünen-Politikerin. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anm.: Und bei uns tragen die Heimkehrer dann zur erwünschen „Vielfalt“ und „Buntheit“ bei.

Impfstoff-Riese mit roten Zahlen: Biontech vermeldet Millionen-Verlust

Biontech verzeichnet im ersten Quartal einen Nettoverlust von 416 Millionen Euro aufgrund erhöhter Forschungskosten.

Biontech steckt tiefer in den roten Zahlen! Im ersten Quartal stieg der Nettoverlust auf knapp 416 Millionen Euro, verglichen mit 315 Millionen im Vorjahr. Grund: höhere Forschungsausgaben für neue Krebsmedikamente. Der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 183 Millionen Euro.

[…]

Im März kündigte Biontech an, bis 2027 weltweit zwischen 950 und 1350 Vollzeitstellen abzubauen. Betroffen sind unter anderem die deutschen Standorte Marburg und Idar-Oberstein. Gleichzeitig sollen 800 bis 1200 neue Stellen entstehen, etwa in der neuen Herstellungsstätte für mRNA-basierte Krebstherapien in Mainz und durch die Übernahme des chinesischen Biotechunternehmens Biotheus. Weiterlesen auf bild.de

ÖSTERREICH: Bosnier (21) vergewaltigt Oma (74) bei Gassi-Runde – null Reue vor Gericht

Er lauerte einer alten Dame mit Hund auf, zerrte sie ins Auto und vergewaltigte sie. Im Gerichtssaal spricht der 21-jährige Bosnier über die grauenvolle Tat, als ginge es um eine Alltagsbanalität.



Ein abscheuliches Verbrechen erschüttert Niederösterreich: Auf einem abgelegenen Feldweg in Möllersdorf (Bezirk Baden) vergewaltigte ein Bosnier (21) eine Pensionistin (74), die am frühen Morgen mit ihrem Hund spazieren ging. Der Täter zerrte die Frau in ein Auto, während sein 29-jähriger Komplize aus Kroatien Wache hielt. Der Übergriff ereignete sich am 30. November 2024 – mitten am Tag.

„Sie wollte halt nicht“ – emotionslose Aussagen vor Gericht

Im Landesgericht Wiener Neustadt zeigt sich der Hauptangeklagte erschreckend kaltblütig. Wie die Krone berichtet, schildert er die Tat in nüchternem Tonfall – ohne Reue, ohne Mitleid: „Wir haben uns eine Kokain-Line gezogen. Da hat sie ins Auto geschaut. Ich bin ausgestiegen, hab sie gepackt, ihr ein Tuch auf den Mund gedrückt und reingestoßen.“ Noch schockierender: „Sie wollte halt nicht, hat sich geziert. Ich hab weitergemacht. Als sie mich getroffen hat, wurde ich aggressiv und schlug ihr ins Gesicht.“ Sein Komplize blieb daneben einfach sitzen. Weiterlesen auf exxpress.at

Koalition will bei Familien sparen – aber verteilt Geld in Afrika

Nicht nur bei Österreichs Pensionisten, sondern auch bei Familien mit Kindern will die ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition jetzt Millionen einsparen – die Inflations-Anpassung soll fallen, für Eltern mit Kindern bedeutet das einen klaren Einkommensverlust. Gleichzeitig werden Cashew-Nuss-Bäuerinnen in Burkina Faso subventioniert.

Während die Preise in Österreich für Nahrungsmittel, Energie und für das Wohnen bis zu 3,1 % Monat für Monat steigen, soll die Höhe der Familienbeihilfe eingefroren werden, ebenso die Auszahlungshöhe für den Familienbonus – so will die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NOS bei den Staatsausgaben sparen und so das von der schwarz-grünen Ex-Regierung hinterlassene Budget-Chaos etwas mehr in den Griff bekommen. Weiterlesen auf exxtra24.at

