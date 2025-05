Rumänische Präsidentenwahl – Rechtspopulist George Simion gewinnt erste Runde deutlich

+ Mangel an klardenkenden Politikern in Deutschland + AfD meldet großen Mitgliederzuwachs nach Verfassungsschutz-Einstufung + Biologischer Mann im Damen-Gym abgelehnt: Klage + Spanien: Bargeldabhebung nur mehr bis € 3.000 ohne Anmeldung + Visa will Ihre Kreditkarte der Künstlichen Intelligenz übergeben + USA verlangen Placebo-Tests bei neuen Impfstoffen

Rumänische Präsidentenwahl – Simion gewinnt erste Runde deutlich

Nach dem Wahlausschluss von Calin Georgescu hat schlussendlich George Simion die Kandidatur für das rechtskonservative Lager übernommen. Mit rund 40 Prozent der Stimmen zieht er nun in die Stichwahl – und tritt dort gegen den Bürgermeister von Bukarest an.

Trotz der Zersplitterung des rechtskonservativen Lagers in Rumänien auf parlamentarischer Ebene setzt man dort zumindest in Sachen Präsidentenwahl auf Einigkeit. Nachdem Calin Georgescu aus fadenscheinigen Gründen die Kandidatur verboten wurde und es zu einer Annullierung der ersten Präsidentenwahlrunde gekommen war, ordneten sie sich neu. Schlussendlich setzte sich George Simion von der rechtskonservativen Partei AUR durch, deren Prinzip “Rumänien zuerst” ist. Weiterlesen auf report24.news

Mangel an klardenkenden Politikern in Deutschland – Helmut Schmidt erklärt, wann eine Demokratie wirklich gefährdet ist

Mit Blick auf die aktuellen Ereignisse rund um die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“ wäre ein solch klardenkender Politiker wie Helmut Schmidt als warnende Stimme dringend vonnöten. Aber ach, woher nehmen …

Mit Blick auf die aktuellen Ereignisse rund um die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“ wäre ein solch klardenkender Politiker wie Helmut Schmidt als warnende Stimme dringend vonnöten. Aber ach, woher nehmen … https://t.co/8ZfXzdxtTe — Eva Herman (@EvaHermanEx_ARD) May 4, 2025

AfD meldet großen Mitgliederzuwachs nach Verfassungsschutz-Einstufung

Die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ hat positive Folgen für die AfD. Der Ortsverband aus der Südwestpfalz konnte einen wesentlichen Mitgliederzuwachs verzeichnen. (…)

Gegenüber der Zeitung Die Rheinpfalz sprach der AfD-Kreisvorsitzende Lutz Wendel von einer großen Welle an neuen Mitgliedern, nachdem die Einschätzung gekommen war: „Wir hatten noch nie so viele Mitgliederanfragen“, meinte der Politiker am Freitag. Den ganzen Tag über habe das Telefon im AfD-Büro in Pirmasens geklingelt, erzählte Wendel – die meisten würden sich über eine Mitgliedschaft erkundigen. „Danke, Verfassungsschutz“, spaßte Wendel. Derzeit käme er nicht nach, die neuen Mitgliedschaften abzuarbeiten, so Wendel. Weiterlesen auf apollo-news.net

Biologischer Mann im Damen-Gym abgelehnt: Jetzt wird Doris Lange verklagt

Doris Lange wollte nicht, dass ein biologischer Mann, der als Transfrau lebt, in ihrem Damenfitnessstudio trainiert, sich umzieht und duscht. Als wäre es nicht genug gewesen, dass in der Folge ein Schreiben der Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung, Ferda Ataman, in ihren Briefkasten flatterte, in dem ihr ein Bußgeld von 1000 Euro für die Ablehnung vorgeschlagen wurde.

Nun wird die Unternehmerin aus Erlangen sogar von besagtem biologischen Mann verklagt: auf Schadenersatz wegen Diskriminierung.

„Wir ziehen das jetzt durch: Ich möchte definitiv Klarheit haben, ob ich den Schutzraum für meine Frauen erhalten kann.“ meint Doris Lange.

Ihr gehe es dabei aber nicht allein um ihr Studio, sagte sie weiter:

„Ich will auch Klarheit für alle anderen Orte schaffen, die nur für Frauen vorgesehen sind. Und ich will auch nicht, dass sich ein biologischer Mann in mein Frauenfitnessstudio einklagt oder Schadensersatz bekommt, wenn ich ihn nicht reinlassen möchte.“

Sie habe eine große Unterstützung erfahren und zahlreiche Spenden gesammelt, um die Kosten des juristischen Verfahrens stemmen zu können.

Weiterlesen auf exxpress.at

In Spanien wird die Nutzung von Geldautomaten zum Risiko – Bargeldabhebung nur mehr bis € 3.000

Die Kriminalisierung der Bargeldnutzung in Europa wird auf eine neue Stufe gehoben. Vorreiter ist wieder einmal Spanien. Wer mehr als 3.000 Euro seines Geldes von der Bank abhebt, muss dies Tage vorher beim Staat anmelden, sonst riskiert er hohe Strafen. Wer zu oft weniger als 3.000 Euro abhebt, gerät ins Visier der Strafverfolger. Das allgemeine Vermögensregister rückt näher und unser Geld wird im Bankensystem eingesperrt. (…)

Dabei muss man einen Verwendungszweck für das Bargeld angeben. Ohne Beleg über die Anmeldung darf die Bank das Geld nicht auszahlen. Wer die Vorschrift missachtet oder durch wiederholte Abhebungen kleinerer Beträge umgeht, riskiert eine Strafe von mindestens 600 Euro und höchstens 150.000 Euro. Was die Banken und Behörden noch als normal und was als Umgehung werten, weiß man dabei nicht, sodass schon mittlere Bargeldabhebungen im Wiederholungsfall zum Risiko werden. Via norberthaering.de

Autonomer Konsum: Visa will Ihre Kreditkarte der Künstlichen Intelligenz übergeben

Kreditkarte war gestern – KI übernimmt: Wie Visa still und heimlich den Konsumenten entmündigt

Visa, einer der größten globalen Zahlungsdienstleister, hat Pläne vorgestellt, die kaum jemandem auffallen dürften – und doch den radikalsten Umbau unseres Konsumverhaltens seit der Erfindung des Internethandels darstellen könnten. Laut einem Bericht der Associated Press (AP) entwickelt Visa derzeit sogenannte KI-Agenten, die in Zukunft im Namen der Nutzer selbstständig Einkäufe tätigen sollen. Ob Kleidung, Lebensmittel oder Flugtickets – der Algorithmus übernimmt. (…)

Visa preist das Projekt als Lösung zur Vereinfachung des Alltags. Der KI-Agent „lernt“, was Sie brauchen, und kauft es für Sie – automatisch. Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen ist dafür Voraussetzung.

Visa verspricht selbstverständlich Sicherheitsvorkehrungen und Datenschutz. Doch das Narrativ ist bekannt: Der Mensch gibt Stück für Stück Kontrolle ab, während Konzerne die Macht über Entscheidungen und Daten gewinnen. Weiterlesen auf uncutnews.ch

Schulleiter rechnet mit Job-Wahnsinn ab: Sogar ein Bücherei-Ausflug braucht eine Gefahren-Analyse

Zwischen Nordsee und Alpen fehlen insgesamt 1420 Schulleiter. Warum hat niemand mehr Lust auf den Schul-Chefsessel? Lehrerverbandschef Stefan Düll, selbst Schulleiter, rechnet in BILD mit der Regulierungspflicht deutscher Behörden und Politiker ab.

Düll: „Es wird immer komplexer, immer bürokratischer, immer verantwortungsvoller. Die Verrechtlichung steigt stetig.“

„Verstehe jeden, der dazu keine Lust hat“

Es gebe einen regelrechten Informations-Overkill seitens der Behörden: Initiativen, Wettbewerbe, Fortbildungen, Dienstanweisungen, alles gehe über den Tisch des Schulleiters: „Es vergeht kein Tag, an dem ich vom Kultusministerium Infos bekomme, die ich weitergeben muss – oder selbst umzusetzen habe. Das ist schon irre.“

Und weiter: „Wir bekommen immer mehr Portale, auf denen wir uns registrieren lassen müssen, um irgendwelche Meldungen abzuliefern. Die Zahl der Passwörter nimmt immer mehr zu.“ Weiterlesen auf bild.de

USA verlangen Placebo-Tests bei neuen Impfstoffen

Neue Impfstoffe müssen künftig placebokontrollierten Tests unterzogen werden. Das markiert einen Wendepunkt in der US-Gesundheitspolitik.

In den USA müssen künftig alle neuen Impfstoffe vor der Zulassung einer placebokontrollierten Sicherheitsstudie unterzogen werden. Das kündigte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. letzte Woche an und sorgte dabei für größere Aufregung innerhalb der Pharmaindustrie. Damit ändert sich die bisherige Zulassungspraxis erheblich.

„Dieser Prozess wird jedoch wahrscheinlich Jahre dauern, heftige Kontroversen auslösen und auf gezielte Bemühungen stoßen, den Fortschritt zu untergraben oder zu verzögern. Sollten wir in der Zwischenzeit nicht innehalten und das gesamte Paradigma der Impfung gegen praktisch jede Krankheit überdenken?“

meint Impfkritiker Roman Bystranik. Weiterlesen auf tkp.at

