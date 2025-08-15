VORSICHT! WARNUNG! Dieses Video könnte Ihnen die Augen öffnen!

JULIAN REICHELT | Vor wenigen Tagen war der legendäre Unternehmer und Pionier der deutschen Werbeindustrie, Jean-Remy von Matt zu Gast in unserer Morgensendung NIUS Live. Selbst die, die Jean-Remy von Matt nicht kennen, kennen seine Sätze: „Geiz ist geil!“, „3-2-1 Meins!“, „BILD Dir Deine Meinung!“, „Wer hat’s erfunden? Ricola“.

Zu einem erneuten Besuch wird es nun leider nicht mehr kommen, denn nach seinem Auftritt machte Jean-Remy von Matt Bekanntschaft mit der absoluten politischen Gnadenlosigkeit der tadellosen Gesinnung, die sich in der Industrie von Werbung und Marketing ausgebreitet hat.

Welchen links-woken Irrsinn Jean-Remy von Matt nach seinem Auftritt bei NIUS ausgesetzt war, wie er darauf reagierte und was uns der Vorfall über den Zustand der deutschen Werbeindustrie verrät, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

