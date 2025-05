Faires Spiel: Europäische Casino Association zeigt Solidarität gegenüber EU-Glücksspielregulationen

Die Europäische Casino Association (ECA) hat im Frühjahr 2025 ein klares Zeichen gesetzt: Mit einem umfassenden Positionspapier bekennt sich der Verband zur Unterstützung der Glücksspielregulierung auf EU-Ebene und betont zugleich seine Rolle als aktiver Partner bei der Gestaltung eines sicheren, verantwortungsvollen und wirtschaftlich stabilen Glücksspielmarktes.

Für faires Spiel: Die Europäische Casino Association

zeigt Solidarität gegenüber der EU Glücksspielregulationen

In einer Zeit, in der sich der europäische Glücksspielsektor stark wandelt – technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich –, tritt die ECA entschlossen dafür ein, legale Angebote zu stärken und illegale Marktteilnehmer zurückzudrängen. Die Initiative erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Herausforderungen im digitalen Raum und dem verstärkten Auftreten nicht lizenzierter Anbieter.

Drei zentrale Säulen: Unterstützung, Schutz und Förderung

Im Zentrum des neuen Strategiepapiers stehen drei Leitprinzipien: „Support“, „Protect“ und „Promote“. Diese Schlagwörter fassen zusammen, worauf sich die ECA in den kommenden Jahren fokussieren will – und wofür sie in enger Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und nationalen Behörden eintritt. Alle drei Leitprinzipien sollen sich sowohl für die traditionellen Casinos als auch die neuen Online Casinos mit ihren Live-Spielen und dem allseits beliebten Online Casino Bonus ohne Einzahlung widerspiegeln. Doch was steht hinter den Prinzipien?

Support steht für die aktive Mitwirkung am Aufbau und Erhalt eines einheitlichen, rechtskonformen Rahmens innerhalb der EU. Die ECA möchte ihre Expertise in die Entwicklung regulatorischer Standards einbringen und betont, dass gemeinsame Leitlinien nötig sind, um die Integrität des Marktes zu gewährleisten. Dabei geht es nicht zuletzt um faire Wettbewerbsbedingungen zwischen staatlichen, privatwirtschaftlichen und internationalen Anbietern.

Protect verweist auf das Ziel, Verbraucher bestmöglich zu schützen. Dazu zählen transparente Spielbedingungen, verlässliche Altersverifikation, klare Einzahlungslimits und der Zugang zu Hilfsangeboten bei problematischem Spielverhalten. Die ECA unterstreicht, dass gerade regulierte Casinos in der Lage sind, diesen Schutz effektiv zu bieten – im Gegensatz zu Plattformen aus unkontrollierten Jurisdiktionen.

Promote steht schließlich für das wirtschaftliche Potenzial eines gut regulierten Glücksspiels. Die Branche leistet erhebliche Beiträge zu den nationalen Haushalten, schafft tausende Arbeitsplätze und unterstützt soziale sowie kulturelle Initiativen vor Ort. Die ECA sieht in der Förderung eines legalen Glücksspielumfelds daher nicht nur eine moralische, sondern auch eine ökonomische Verantwortung.

Wachstum mit Struktur: Der europäische Glücksspielmarkt 2025

Die Entwicklung des Glücksspielmarkts in Europa verläuft weiterhin dynamisch. Im Jahr 2024 wurde ein Zuwachs von rund 5 % verzeichnet. Für 2025 wird ein erneuter Anstieg prognostiziert, der sich unter anderem aus dem kontinuierlich wachsenden Online-Segment ergibt.

Insbesondere digitale Plattformen spielen eine immer größere Rolle: Der Online-Anteil am Gesamtumsatz beträgt inzwischen etwa 39 Prozent – Tendenz steigend. Dabei sind Online-Casinos mit einem Bruttospielertrag von über 21 Milliarden Euro das stärkste Segment, gefolgt von Sportwetten mit rund 14 Milliarden Euro. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Digitalisierung der Branche weiter voranschreitet und neue Formen des Glücksspiels etabliert.

Dieser Wandel bringt nicht nur neue Chancen mit sich, sondern erfordert auch eine stetige Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die ECA unterstützt daher die Harmonisierung zentraler Standards auf EU-Ebene – etwa im Bereich der Identitätsprüfung und der Datensicherheit.

Innovationen als Motor des Wandels

Parallel zur inhaltlichen Neuausrichtung unterstützt die ECA auch den technologischen Fortschritt innerhalb der Branche. In den vergangenen Jahren haben moderne Technologien das Spielerlebnis in Online Casinos revolutioniert – von intuitiven Benutzeroberflächen über Live-Streaming in HD-Qualität bis hin zu KI-gestützten Spielvorschlägen, die sich dynamisch an das Verhalten der Nutzer anpassen. Immer häufiger kommen auch immersive Formate wie Virtual Reality oder Augmented Reality zum Einsatz, die besonders jüngere Zielgruppen ansprechen.

Die ECA erkennt in dieser Entwicklung nicht nur einen Innovationsschub, sondern auch eine Chance, qualitativ hochwertige, offiziell lizenzierte Angebote noch attraktiver zu gestalten – und damit dem Leitbild eines fairen Spiels auf digitaler Ebene gerecht zu werden.

Perspektive auf eine gemeinsame europäische Glücksspielpolitik

Die politische Stimmung innerhalb der Europäischen Union ist aktuell von der Bereitschaft geprägt, digitale Märkte klarer zu ordnen und neue Regelwerke zu etablieren. Auch im Bereich Glücksspiel wächst die Überzeugung, dass nationale Alleingänge langfristig nicht ausreichen werden, um Herausforderungen wie die Marktfragmentierung oder den Spielerschutz wirksam zu adressieren.

Die ECA sieht hierin eine Chance: Sie plädiert für eine koordinierte Glücksspielpolitik auf europäischer Ebene – nicht im Sinne einer vollständigen Vereinheitlichung, sondern im Sinne gemeinsamer Mindeststandards. So ließen sich Schlupflöcher für illegale Anbieter schließen und zugleich ein fairer Wettbewerb für lizenzierte Casinos gewährleisten.

Zudem wäre eine stärkere Abstimmung auch im Interesse der Verbraucher. Wer europaweit ähnliche Sicherheitsstandards, Bonusbedingungen und Informationspflichten vorfindet, kann sich beim Spielen leichter orientieren und das Angebot besser einschätzen.

Wirtschaftliche Verantwortung und gesellschaftlicher Beitrag

Neben regulatorischen Aspekten hebt die ECA auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Branche hervor. Die in Europa zertifizierten Casinoanbieter beschäftigen zehntausende Menschen – direkt in den Spielstätten und indirekt über Zulieferer, Eventagenturen, Sicherheitsdienste und Gastronomiebetriebe.

Hinzu kommen erhebliche Steuerabgaben, die etwa für Infrastruktur, Bildung oder Kulturförderung eingesetzt werden. In mehreren Ländern fließt ein Teil der Glücksspielabgaben explizit in soziale Projekte, was die Rolle der Branche als gesellschaftlicher Partner unterstreicht.

Zahlreiche Casinos engagieren sich zudem über eigene Initiativen in ihren Regionen, unterstützen lokale Veranstaltungen, spenden an gemeinnützige Organisationen oder betreiben Programme zur beruflichen Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden.

Ein Bekenntnis zur Verantwortung

Mit ihrem neuen Manifest zeigt die Europäische Casino Association klar Flagge: Sie will nicht nur als Wirtschaftsverband auftreten, sondern als gestaltender Akteur, der Verantwortung übernimmt – für den Markt, für die Spieler und für die Gesellschaft.

Der Weg zu einem fairen, sicheren und wirtschaftlich stabilen Glücksspielmarkt in Europa ist kein Selbstläufer. Doch mit einer klaren Haltung, dem Willen zur Zusammenarbeit und der Bereitschaft zur Transparenz kann er gelingen. Die ECA macht vor, wie dieser Weg aussehen kann – als Brücke zwischen Branche und Politik, zwischen Markt und Mensch.

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.