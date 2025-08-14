EU-Meinungsdiktatur: Vd Leyen preist Meinungsfreiheit – Polizei verhaftet Kritiker (Video)

dav

Die dystopische Szene wirkt geradezu orwell-grotesk: In ihrer Rede während einer Veranstaltung in der finnischen Hauptstadt Helsinki pries die EU-Kommissionspräsidentin die Meinungsfreiheit. – Bis dann Sekunden später ein Zwischenrufer von der Polizei abgeführt und schließlich von einem finnischen Gericht verurteilt wurde.

X-User sehen das auch so: für Diskussionen.

„Funny thing. Ursula von der Leyen, speaking in Helsinki, was booed by the crowd. Addressing the audience, she said that the person shouting accusations at her should be glad to live in Finland, not in totalitarian Russia, where he would be immediately arrested.“

At the same time,… pic.twitter.com/bPPBz6s2qv

— Ben Rubin | UK Column | Rise UK (@rubin__________) August 7, 2025

Brüskierte Fassaden-Demokratin

Von der Leyen reagierte brüskiert, als ein Mann aus dem Publikum lautstark Kritik in Richtung von der Leyen übte:

„Seien Sie froh, dass Sie in einem freien Land wie Finnland sind. In Russland wären Sie in zwei Minuten verhaftet worden.“

Kaum ausgesprochen nehmen Sicherheitskräfte den demokratischen Störefried in Gewahrsam.

Irrwitziger Widerspruch

Armando Mema wurde nämlich auch später von einem Gericht für schuldig gesprochen, mit der irrigen Begründung einem Beamten Schaden zugefügt zu haben, weswegen eine Geldstrafe verhäng wurde – wie tkp berichtet.

Mema selbst sieht sich in einen politischen Prozess:

„Ich wurde verhaftet, weil ich Ursula von der Leyen kritisierte und friedlich protestierte. Was für ein Witz! Das Gericht verurteilte mich für ein Verbrechen, das ich nicht begangen hatte. Die Meinungsfreiheit in Europa verschwindet vor unseren Augen.“

I was arrested for criticizing Ursula Von der Leyen and peacefully protesting. What a joke, the court sentenced me guilty of crime I did not commit. Free speech is disappearing under our eyes in Europe. #Finland @TiinaKeskimki thanks for reporting the biggest case of free speech… pic.twitter.com/Hk13dPO5Db — Armando Mema (@ArmandoMema) August 11, 2025

____________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.