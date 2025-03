Brasilien setzt weiterhin auf Covid-19 Zwangsimpfungen für Kinder

Brasilien bleibt bei umstrittener Covid-19-Impfpflicht: Kinder ab sechs Monaten müssen geimpft werden

Es ist ein beispielloser Skandal, über den die Mainstream-Medien jedoch weitgehend schweigen. Während in zahlreichen Ländern die umstrittenen COVID-19-Impfpflichten bereits aufgehoben wurden, bleibt diese in Brasilien weiterhin bestehen. Besonders betroffen sind Kinder ab sechs Monaten, die nach wie vor im Rahmen des nationalen Impfprogramms zur Impfung verpflichtet sind.

John Kage und Dr. Chris Flowers sind für ein Interview mit kla.tv live aus Brasilien zugeschaltet. Sie nehmen an mehreren öffentlichen Anhörungen teil, bei denen internationale medizinische Experten, Anwälte und Aktivisten die erwiesene Nutzlosigkeit und Tödlichkeit der Covid-mRNA-Impfungen bezeugen, die derzeit für alle brasilianischen Kinder ab 6 Monaten vorgeschrieben sind.

Im Februar 2024 wurde die Impfung still und leise in das nationale Impfprogramm aufgenommen, ohne dass große Teile der erforderlichen Tests durchgeführt wurden. Dr. Chris Flowers leitete das Team, das die Pfizer-Papiere untersuchte. Er enthüllt den massiven Betrug, der während der Covid-Impfstoffversuche begangen wurde.

John Kage macht deutlich, wie unmenschlich die Zwangs-Situation für brasilianische Kinder und Eltern ist. Sie rufen zu internationaler Aufmerksamkeit und Druck gegen diese massive Ungerechtigkeit auf!

Der Aktivist John Kage, er ist ein führender Aktivist für medizinische Freiheit aus Brasilien, schickt einen Hilfe- und Warnruf

Er steht an der Spitze der Bemühungen, Kinder vor medizinischer Tyrannei zu schützen und die Welt darüber zu informieren, was die brasilianische Regierung jetzt vorhat. Kage berichtet:

„Hier in Brasilien haben wir gerade eine Impfpflicht für sechs Monate alte Babys bis fünf Jahre alte Kinder, damit sie zur Schule gehen dürfen. Aber es wird immer schlimmer. Denn wenn die Eltern sich weigern, ihre Kinder mit der Covid-Gentherapie impfen zu lassen, verklagen die Vormundschaftsbehörde und die Staatsanwaltschaft die Eltern und senden ihnen eine entsprechende Mitteilung. Und hier in Brasilien kenne ich Eltern, die 30.000 Dollar Strafe zahlen sollen. Von anderen Müttern wurden 1.000 Dollar pro Tag verlangt. Und ich kenne eine andere Mutter, die gerade vier Polizeiautos vor ihrem Haus hatte. Sie nahmen ihre Kinder mit, vier Kinder, und gaben ihnen am nächsten Tag sieben Impfstoffe. Die Kinder erlitten alle Schäden und Verletzungen. Das geschieht also überall in Brasilien.“