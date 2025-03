Ukrainer greifen letzte russische Pipeline in den Westen an (Video)

In der Region Kursk wurde eine erst kürzlich geschlossene Gaspump- und Messstation von ukrainischer Seite angegriffen – wie russischen Sicherheitsdiensten nahe stehende Quellen berichteten. Außerdem soll auch die Pipeline beschädigt worden sein – wie der kroatische „Index.hr“ erwähnte.

Die ukrainischen Streitkräfte berichteten über den Erfolg des Angriffs, während sich die ukrainischen Behörden noch nicht dazu äußerten. Seit Januar ist diese Pipeline der einzige Transitpunkt für russisches Gas, welches noch nach Europa fließt. Inoffiziellen Quellen zufolge könnten die Ukrainer den Angriff bereits im Vorfeld organisiert haben.

🔥Powerful burning of Sudzha gas pipeline, through which 🇷🇺Russian gas was sent to Europe.

❗️It is not yet known who hit it. pic.twitter.com/btypjJOgZP

