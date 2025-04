Der russische Präsident verkündete den Waffenstillstand einseitig und begründete ihn vorerst mit „humanitären Gründen“. Eine Reaktion der Ukraine steht noch aus.

Darin enthalten:

Der Waffenstillstand anlässlich des 80. Jahrestages des „Tages des Sieges“ gilt von null Uhr am 7. und 8. Mai bis Mitternacht am 10. und 11. Mai. In dieser Zeit werden alle Feindseligkeiten eingestellt. Dazu hat Russland auch die Ukraine aufgerufen. Mit der Warnung: Sollte Kiew den Waffenstillstand verletzen, werden die russischen Truppen angemessen und effektiv reagieren.

Gleichzeitig bekräftigt Moskau seine Bereitschaft zu Friedensgesprächen ohne Vorbedingungen, um die Ursachen der Krise in der Ukraine anzugehen und konstruktiv mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten.

